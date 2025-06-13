Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Цюрихе на русском языке, цены от €1700. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

На машине 7 дней 1 отзыв Перезагрузка в швейцарских Альпах с лёгким хайкингом Прогуляться вдоль отвесных скал, полюбоваться неприступными вершинами и долинами как с картинки Начало: Цюрих, точное место встречи - по договорённости, 8... «Здесь настолько живописная природа, что хочется делать фотографии на каждом шагу» €2390 за человека 7 дней 2 отзыва Швейцария - самые красивые места с лёгким хайкингом Отправляясь в этот тур, мы всем сердцем надеемся, что сможем открыть для вас настоящую Швейцарию «Эта страна до краев наполнена невероятной природной красотой, и мы постарались собрать водной поездке самые яркие, впечатляющие, захватывающие дух места» от 236 066 ₽ за человека 2 дня Квинтэссенция Швейцарии: тихая роскошь городов и мощь стихии (индивидуально) Изучить Цюрих и Люцерн, насладиться Рейнским водопадом и альпийскими пейзажами на горе Риги Начало: Цюрих, место и время по договорённости «Это тур для тех, кто впервые в Швейцарии и хочет исследовать всё главное с комфортом и без спешки, а также ценит эстетику, природу и впечатления» €1700 за всё до 6 чел. Все туры Цюриха Последние отзывы на туры Д Дарья Перезагрузка в швейцарских Альпах с лёгким хайкингом Одно из самых лучших путешествий, в котором я была. Ребята показали потрясающие места в комфортном темпе. ❤️ Отличная организация тура, всем рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные туры этой рубрики в Цюрихе Перезагрузка в швейцарских Альпах с лёгким хайкингом Швейцария - самые красивые места с лёгким хайкингом Квинтэссенция Швейцарии: тихая роскошь городов и мощь стихии (индивидуально) В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3 Сколько стоит тур в Цюрихе в июле 2025 Сейчас в Цюрихе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 1700 до 236 066. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Туры на русском языке в Цюрихе (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 3 ⭐ отзыва, цены от €1700. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь