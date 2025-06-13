Перезагрузка в швейцарских Альпах с лёгким хайкингом
Прогуляться вдоль отвесных скал, полюбоваться неприступными вершинами и долинами как с картинки
Начало: Цюрих, точное место встречи - по договорённости, 8...
«Здесь настолько живописная природа, что хочется делать фотографии на каждом шагу»
9 авг в 08:00
€2390 за человека
Швейцария - самые красивые места с лёгким хайкингом
Отправляясь в этот тур, мы всем сердцем надеемся, что сможем открыть для вас настоящую Швейцарию
«Эта страна до краев наполнена невероятной природной красотой, и мы постарались собрать водной поездке самые яркие, впечатляющие, захватывающие дух места»
9 авг в 10:00
от 236 066 ₽ за человека
Квинтэссенция Швейцарии: тихая роскошь городов и мощь стихии (индивидуально)
Изучить Цюрих и Люцерн, насладиться Рейнским водопадом и альпийскими пейзажами на горе Риги
Начало: Цюрих, место и время по договорённости
«Это тур для тех, кто впервые в Швейцарии и хочет исследовать всё главное с комфортом и без спешки, а также ценит эстетику, природу и впечатления»
12 июл в 10:00
26 июл в 10:00
€1700 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ДДарья13 июня 2025Одно из самых лучших путешествий, в котором я была. Ребята показали потрясающие места в комфортном темпе. ❤️ Отличная организация тура, всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит тур в Цюрихе в июле 2025
Сейчас в Цюрихе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 1700 до 236 066. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Цюрихе (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 3 ⭐ отзыва, цены от €1700. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь