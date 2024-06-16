Вы будете гулять по бескрайним зеленеющим холмам, любоваться заснеженными пиками и бирюзовыми озёрами, вдыхать ароматы луговых трав и хвойных лесов.
Мы посетим
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Проживание. Двух- или трёхместное размещение в апартаментах, шале, отелях 3*.
Питание. Не включено в стоимость тура. По согласованию с группой мы можем готовить еду самостоятельно. В этом случае сумма, потраченная на покупку продуктов, делится между всеми участниками.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Виза. Шенген.
Программа тура по дням
Прогулка по Цюриху, переезд к Альпам
Наше путешествие начнётся в Цюрихе, трансфер от аэропорта — самостоятельно. Мы прогуляемся по городу, осмотрим набережную и Рейнский водопад, пообедаем.
Затем поедем в альпийское предгорье, в отель прибудем к вечеру. Отдохнём, обсудим предстоящую поездку и познакомимся поближе.
Долина Розенлау, ледник в ущелье
Утром поднимемся в горы и доберёмся в долину Розенлау, зажатую между отвесными скалами. Здесь настолько живописная природа, что хочется делать фотографии на каждом шагу. Сквозь хвойный лес вдоль бурной реки дойдём до ледника в ущелье, можем приготовить обед на костре.
Вечером разместимся в отеле поблизости. За совместным чаепитием обсудим прошедший день.
Озеро Эшинензе
Отправимся в коммуну Кандерштег. На подъёмнике поднимемся до удивительной красоты озера Эшинензе, охраняемого ЮНЕСКО, и начнём хайкинг. Будем двигаться по горным тропам вдоль отвесных склонов и хвойных лесов. В конце маршрута вы сможете попробовать свежайшее альпийское молоко.
Разведём костёр на берегу озера, приготовим гриль и поужинаем. Самым смелым рекомендуем искупаться в освежающей воде. Поздним вечером вернёмся в отель.
Поездка на паровозе, коммуна Лаутербруннен
На старинном паровозе поедем вдоль Альп. Полюбуемся заснеженными вершинами, заставляющими сердце замирать. Выпьем кофе в ресторане в горах, прогуляемся вдоль хребта, затем отправимся в обратный путь.
В обед стартуем в коммуну Лаутербруннен, которую называют долиной водопадов. Эти места послужили прототипом долины эльфов Ривенделл в книгах Джона Р. Р. Толкина.
Водопад Трюммельбахфелле, коммуна Гриндельвальд
Утром прогуляемся по Лаутербруннену, выпьем кофе с десертом, осмотрим мощный водопад Трюммельбахфелле, скрытый в скалистом гроте. К обеду прибудем в живописнейшую коммуну Гриндельвальд. Погуляем по городу, устроим хайкинг к скалам и водопаду.
Курорт Церматт, озеро Риффельзе, гора Маттерхорн
Доедем до городка Тэш, где оставим машину. На поезде доберёмся до курорта Церматт, где запрещено автомобильное движение. Здесь мы проведём весь день, вдыхая чистейший горный воздух. Поднимемся к озеру Риффельзе и полюбуемся пиком Маттерхорн, который изображён на упаковке швейцарского шоколада.
Возвращение в Цюрих
Вернёмся в Цюрих и попрощаемся. Трансфер до аэропорта — самостоятельно.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 590
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на автомобиле
- Проживание
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Фотоотчёт
Что не входит в цену
- Билеты в Цюрих и обратно
- Трансфер от/до аэропорта
- Питание - от € 70 в день на человека
- Шенгенская виза
- Медицинская страховка
- Билеты на подъёмник, паровоз, поезд, в ущелья и к водопадам - около € 150