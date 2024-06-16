Наше путешествие начнётся в Цюрихе, трансфер от аэропорта — самостоятельно. Мы прогуляемся по городу, осмотрим набережную и Рейнский водопад, пообедаем.

Затем поедем в альпийское предгорье, в отель прибудем к вечеру. Отдохнём, обсудим предстоящую поездку и познакомимся поближе.