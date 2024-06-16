Перезагрузка в швейцарских Альпах с лёгким хайкингом

Прогуляться вдоль отвесных скал, полюбоваться неприступными вершинами и долинами как с картинки
Отправляемся исследовать самые захватывающие дух места Швейцарии — предгорье Альп.

Вы будете гулять по бескрайним зеленеющим холмам, любоваться заснеженными пиками и бирюзовыми озёрами, вдыхать ароматы луговых трав и хвойных лесов.

Мы посетим
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места, послужившие прототипом долины эльфов в книгах Толкина, и увидим вершину Маттерхорн, изображённую на упаковке швейцарского шоколада.

В самых атмосферных локациях будем делать привалы и разводить костры, а самые смелые смогут искупаться в горном озере, освежающие воды которого, по легенде, имеют омолаживающий эффект.

Перезагрузка в швейцарских Альпах с лёгким хайкингом
Перезагрузка в швейцарских Альпах с лёгким хайкингом
Перезагрузка в швейцарских Альпах с лёгким хайкингом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Проживание. Двух- или трёхместное размещение в апартаментах, шале, отелях 3*.

Питание. Не включено в стоимость тура. По согласованию с группой мы можем готовить еду самостоятельно. В этом случае сумма, потраченная на покупку продуктов, делится между всеми участниками.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Виза. Шенген.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Цюриху, переезд к Альпам

Наше путешествие начнётся в Цюрихе, трансфер от аэропорта — самостоятельно. Мы прогуляемся по городу, осмотрим набережную и Рейнский водопад, пообедаем.

Затем поедем в альпийское предгорье, в отель прибудем к вечеру. Отдохнём, обсудим предстоящую поездку и познакомимся поближе.

Прогулка по Цюриху, переезд к АльпамПрогулка по Цюриху, переезд к АльпамПрогулка по Цюриху, переезд к АльпамПрогулка по Цюриху, переезд к Альпам
2 день

Долина Розенлау, ледник в ущелье

Утром поднимемся в горы и доберёмся в долину Розенлау, зажатую между отвесными скалами. Здесь настолько живописная природа, что хочется делать фотографии на каждом шагу. Сквозь хвойный лес вдоль бурной реки дойдём до ледника в ущелье, можем приготовить обед на костре.

Вечером разместимся в отеле поблизости. За совместным чаепитием обсудим прошедший день.

Долина Розенлау, ледник в ущельеДолина Розенлау, ледник в ущельеДолина Розенлау, ледник в ущельеДолина Розенлау, ледник в ущелье
3 день

Озеро Эшинензе

Отправимся в коммуну Кандерштег. На подъёмнике поднимемся до удивительной красоты озера Эшинензе, охраняемого ЮНЕСКО, и начнём хайкинг. Будем двигаться по горным тропам вдоль отвесных склонов и хвойных лесов. В конце маршрута вы сможете попробовать свежайшее альпийское молоко.

Разведём костёр на берегу озера, приготовим гриль и поужинаем. Самым смелым рекомендуем искупаться в освежающей воде. Поздним вечером вернёмся в отель.

Озеро ЭшинензеОзеро ЭшинензеОзеро ЭшинензеОзеро Эшинензе
4 день

Поездка на паровозе, коммуна Лаутербруннен

На старинном паровозе поедем вдоль Альп. Полюбуемся заснеженными вершинами, заставляющими сердце замирать. Выпьем кофе в ресторане в горах, прогуляемся вдоль хребта, затем отправимся в обратный путь.

В обед стартуем в коммуну Лаутербруннен, которую называют долиной водопадов. Эти места послужили прототипом долины эльфов Ривенделл в книгах Джона Р. Р. Толкина.

Поездка на паровозе, коммуна ЛаутербрунненПоездка на паровозе, коммуна ЛаутербрунненПоездка на паровозе, коммуна ЛаутербрунненПоездка на паровозе, коммуна Лаутербруннен
5 день

Водопад Трюммельбахфелле, коммуна Гриндельвальд

Утром прогуляемся по Лаутербруннену, выпьем кофе с десертом, осмотрим мощный водопад Трюммельбахфелле, скрытый в скалистом гроте. К обеду прибудем в живописнейшую коммуну Гриндельвальд. Погуляем по городу, устроим хайкинг к скалам и водопаду.

Водопад Трюммельбахфелле, коммуна ГриндельвальдВодопад Трюммельбахфелле, коммуна ГриндельвальдВодопад Трюммельбахфелле, коммуна ГриндельвальдВодопад Трюммельбахфелле, коммуна Гриндельвальд
6 день

Курорт Церматт, озеро Риффельзе, гора Маттерхорн

Доедем до городка Тэш, где оставим машину. На поезде доберёмся до курорта Церматт, где запрещено автомобильное движение. Здесь мы проведём весь день, вдыхая чистейший горный воздух. Поднимемся к озеру Риффельзе и полюбуемся пиком Маттерхорн, который изображён на упаковке швейцарского шоколада.

Курорт Церматт, озеро Риффельзе, гора МаттерхорнКурорт Церматт, озеро Риффельзе, гора МаттерхорнКурорт Церматт, озеро Риффельзе, гора МаттерхорнКурорт Церматт, озеро Риффельзе, гора Маттерхорн
7 день

Возвращение в Цюрих

Вернёмся в Цюрих и попрощаемся. Трансфер до аэропорта — самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на автомобиле
  • Проживание
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Фотоотчёт
Что не входит в цену
  • Билеты в Цюрих и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Питание - от € 70 в день на человека
  • Шенгенская виза
  • Медицинская страховка
  • Билеты на подъёмник, паровоз, поезд, в ущелья и к водопадам - около € 150
Где начинаем и завершаем?
Начало: Цюрих, точное место встречи - по договорённости, 10:00
Завершение: Цюрих, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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