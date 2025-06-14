Квинтэссенция Швейцарии: тихая роскошь городов и мощь стихии (индивидуально)
Изучить Цюрих и Люцерн, насладиться Рейнским водопадом и альпийскими пейзажами на горе Риги
Начало: Цюрих, место и время по договорённости
14 июн в 10:00
28 июн в 10:00
€1700 за всё до 6 чел.
Перезагрузка в швейцарских Альпах с лёгким хайкингом
Прогуляться вдоль отвесных скал, полюбоваться неприступными вершинами и долинами как с картинки
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€2390 за человека
Индивидуальное путешествие вдоль Швейцарской ривьеры
Объехать гастрорегионы сыра и вина, увидеть замки и соборы, налюбоваться Альпами и Женевским озером
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21 июн в 08:00
22 июн в 08:00
€2400 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Летние»
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