1 отзыв оставили туристы

Одним из самых интересных мест в Женеве, безусловно, является район Каруж. Этот район можно назвать как историческим так и артистическим, а еще ему подходят прилагательные ультрамодерный, анархичный и традиционный. Каким Каруж станет для вас?

Верный своим традициям (которые отличны от женевских) в Каруж можно услышать историю 📖 совершенно другого города и другого народа. Первые воспоминания об этом месте датируются на период правления Юлия Цезаря, хотя официально Каруж как город 🏙️ был основан в 18 веке. Он не имел крепостных стен и всегда был открыт для всех и вся, не взирая на религию, социальное положение и политические взгляды. Тем самым Каруж создавал большую конкуренцию соседней Женеве. Невероятно, но факт, что это чувство осталось в менталитете жителей по сегодняшний день.

Во время нашей с вами экскурсии 🧭 по району вы не только полюбуетесь уникальными архитектурными ансамблями, уютными двориками и урбанистическим устройством района, а также узнаете, какой вклад он внес в развитие Женевской экономики и как повлиял на ход европейской истории. Только ли европейской? В Каруж часто проводили свое время деятели революционного движения, включая ее великого вождя - Владимира Ленина. Именно поэтому Каруж можно назвать немножечко русским.

Вдоволь насладившись красотой этого места, не спешите с ним расставаться! Ведь здесь есть всего столько, чтобы провести свободное время: частные галереи и выставки, маленькие лавки с изделиями ручной работы (косметика, бижутерия, одежда и шоколад), антиквариаты, ну и конечно же рестораны с местной кухней. Только в Каруж советую пробовать раклет, сырное фондю и тартифлет.