1 отзыв оставили туристы

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Район Каруж (индивидуальная экскурсия)

4
1 отзыв
Дарья Ф.
Дарья Ф. – Гид из Женевы
Экскурсия ⛳ по удивительному району Каруж.

Вы узнаете нетривиальную историю 📖 Женевы, окунётесь в самобытную атмосферу района, познакомитесь с местным менталитетом.

И это лишь начало приключения!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • €140 за экскурсию

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Район Каруж (индивидуальная экскурсия)
Район Каруж (индивидуальная экскурсия)
Одним из самых интересных мест в Женеве, безусловно, является район Каруж. Этот район можно назвать как историческим так и артистическим, а еще ему подходят прилагательные ультрамодерный, анархичный и традиционный. Каким Каруж станет для вас?
Верный своим традициям (которые отличны от женевских) в Каруж можно услышать историю 📖 совершенно другого города и другого народа. Первые воспоминания об этом месте датируются на период правления Юлия Цезаря, хотя официально Каруж как город 🏙️ был основан в 18 веке. Он не имел крепостных стен и всегда был открыт для всех и вся, не взирая на религию, социальное положение и политические взгляды. Тем самым Каруж создавал большую конкуренцию соседней Женеве. Невероятно, но факт, что это чувство осталось в менталитете жителей по сегодняшний день.
Во время нашей с вами экскурсии 🧭 по району вы не только полюбуетесь уникальными архитектурными ансамблями, уютными двориками и урбанистическим устройством района, а также узнаете, какой вклад он внес в развитие Женевской экономики и как повлиял на ход европейской истории. Только ли европейской? В Каруж часто проводили свое время деятели революционного движения, включая ее великого вождя - Владимира Ленина. Именно поэтому Каруж можно назвать немножечко русским.
Вдоволь насладившись красотой этого места, не спешите с ним расставаться! Ведь здесь есть всего столько, чтобы провести свободное время: частные галереи и выставки, маленькие лавки с изделиями ручной работы (косметика, бижутерия, одежда и шоколад), антиквариаты, ну и конечно же рестораны с местной кухней. Только в Каруж советую пробовать раклет, сырное фондю и тартифлет.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 центр Женевы (в зависимости от маршрута)
Район Каруж (индивидуальная экскурсия)
Район Каруж (индивидуальная экскурсия)
Район Каруж (индивидуальная экскурсия)
Район Каруж (индивидуальная экскурсия)
Район Каруж (индивидуальная экскурсия)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дарья Ф.
Дарья Ф.
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