Daria проводит ещё 1 экскурсию

Откройте для себя Каруж в Женеве: его историю, мастерские, секретные сады и масонские фонтаны. Увлекательная экскурсия ждет вас
Каруж - уникальный квартал Женевы, который появился на карте Швейцарии благодаря конкуренции с самим городом. Здесь можно увидеть чудесные площади, одноэтажные домики, секретные сады и масонские фонтаны. Каруж славится своими читать дальшеуменьшить
мастерскими: от ювелирных до шоколадных, от сапожников до гончаров. Это место, где Ленин выбирал для вечерних встреч с коллегами.
Прогулка по Каружу позволит вам увидеть одноименный мост, набережную реки Арв, улицу Сан-Жозеф, дома-башни, церковь Святого Креста, мэрию и Круглую площадь. Узнайте больше о местных ремеслах и что можно купить с логотипом «Made in Carouge»
Лучшее время для посещения Каружа - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет комфортно гулять по улицам и наслаждаться атмосферой. Май и сентябрь также подходят для прогулок, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на возможные дожди и холод, район сохраняет своё очарование, и вы всё равно сможете насладиться его уникальной атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мост Каруж
Набережная реки Арв
Улица Сан-Жозеф
Дома-башни
Церковь Святого Креста
Мэрия
Круглая площадь
Старинная улица
Фонтаны на Рыночной площади
Секретный парк на Треугольной площади
Описание экскурсии
Каруж — прошлое и настоящее
Вы увидите все главные достопримечательности квартала Каруж: одноименный мост, набережную реки Арв, улицу Сан-Жозеф, дома-башни, церковь Святого Креста, мэрию и Круглую площадь. А еще рассмотрите милые одноэтажные дома на Старинной улице, услышите историю таинственного фонтана на Рыночной площади и отыщете секретный парк на Треугольной площади.
Каруж изнутри
По пути нам встретятся сотни разных мастерских: от ювелирных до шоколадных. Также в список войдут сапожники, гончары, портные и столяры! Каруж сегодня — ультрамодный район со своей пивоварней, пошивом свадебной одежды, ателье музыкальных инструментов, галереями и фабрикой фаянса. Я расскажу о местных ремеслах и подскажу, что можно купить с логотипом «Made in Carouge», куда пойти после экскурсии и как интересно провести здесь свободное время.
Организационные детали
По воскресеньям мастерские и магазины закрыты.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Октруа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Женеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 794 туристов
Я дипломированный гид по Женеве. Экскурсии провожу с 2007 года и очень люблю свою работу.
Дружба с Женевой завязалась у меня ещё в студенчестве, когда я приехала сюда изучать французский язык. читать дальшеуменьшить
Никто не ожидал, что дружба перерастёт в настоящую любовь. Женева стала для меня второй Родиной, не перестающей удивлять таинственностью, контрастами и динамикой.
С радостью поделюсь своими знаниями и эмоциями и покажу самые интересные места чудесного города!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Feklisov
Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом, показывая с неожиданной стороны казалось бы известный город. Всем участникам экскурсия понравилась, рекомендуем!
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Татьяна
Незабываемая экскурсия по Каружу, атмосферному городку шахматной застройки с великолепными сохранившимися кварталами, бутиковыми мастерскими и магазинчиками, потрясающими внутренними двориками. Дарья показала, рассказала и провела нас по самым интересным местам Каружа. Горячо рекомендуем.
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k
katerina
Огромная благодарность Оксане за прекрасный насыщенный день. Кроме профессиональной экскурсии получили общение с приятным человеком.
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Н
Николай
Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!