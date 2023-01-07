Daria проводит ещё 1 экскурсию

Каруж - уникальный квартал Женевы, который появился на карте Швейцарии благодаря конкуренции с самим городом. Здесь можно увидеть чудесные площади, одноэтажные домики, секретные сады и масонские фонтаны. Каруж славится своими

мастерскими: от ювелирных до шоколадных, от сапожников до гончаров. Это место, где Ленин выбирал для вечерних встреч с коллегами. Прогулка по Каружу позволит вам увидеть одноименный мост, набережную реки Арв, улицу Сан-Жозеф, дома-башни, церковь Святого Креста, мэрию и Круглую площадь. Узнайте больше о местных ремеслах и что можно купить с логотипом «Made in Carouge»

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Каружа - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет комфортно гулять по улицам и наслаждаться атмосферой. Май и сентябрь также подходят для прогулок, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на возможные дожди и холод, район сохраняет своё очарование, и вы всё равно сможете насладиться его уникальной атмосферой.

Сейчас август — это идеальное время.