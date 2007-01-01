Daria проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Каруж — прошлое и настоящее

Вы увидите все главные достопримечательности квартала Каруж: одноименный мост, набережную реки Арв, улицу Сан-Жозеф, дома-башни, церковь Святого Креста, мэрию и Круглую площадь. А еще рассмотрите милые одноэтажные дома на Старинной улице, услышите историю таинственного фонтана на Рыночной площади и отыщете секретный парк на Треугольной площади.

Каруж изнутри

По пути нам встретятся сотни разных мастерских: от ювелирных до шоколадных. Также в список войдут сапожники, гончары, портные и столяры! Каруж сегодня — ультрамодный район со своей пивоварней, пошивом свадебной одежды, ателье музыкальных инструментов, галереями и фабрикой фаянса. Я расскажу о местных ремеслах и подскажу, что можно купить с логотипом «Made in Carouge», куда пойти после экскурсии и как интересно провести здесь свободное время.