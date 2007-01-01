Daria проводит ещё 1 экскурсию

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Богемный Каруж

Заглянуть в самые интересные уголки старинного, творческого и очень уютного квартала

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Октруа
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

Daria
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
Daria – Гид в Женеве
Я расскажу, как Каруж появился на карте Швейцарии, и покажу его чудесные площади, мастерские, одноэтажные домики, секретные сады и масонские фонтаны.

А также поделюсь историей 📖 его конкуренции с Женевой и поясню, почему именно Каруж Ленин выбирал для вечерних встреч с коллегами.
Богемный Каруж
Богемный Каруж

Что вас ожидает

Каруж — прошлое и настоящее
Вы увидите все главные достопримечательности квартала Каруж: одноименный мост, набережную реки Арв, улицу Сан-Жозеф, дома-башни, церковь Святого Креста, мэрию и Круглую площадь. А еще рассмотрите милые одноэтажные дома на Старинной улице, услышите историю таинственного фонтана на Рыночной площади и отыщете секретный парк на Треугольной площади.

Каруж изнутри
По пути нам встретятся сотни разных мастерских: от ювелирных до шоколадных. Также в список войдут сапожники, гончары, портные и столяры! Каруж сегодня — ультрамодный район со своей пивоварней, пошивом свадебной одежды, ателье музыкальных инструментов, галереями и фабрикой фаянса. Я расскажу о местных ремеслах и подскажу, что можно купить с логотипом «Made in Carouge», куда пойти после экскурсии и как интересно провести здесь свободное время.

Организационные детали

По воскресеньям мастерские и магазины закрыты.

Богемный Каруж
Богемный Каруж
Богемный Каруж
Богемный Каруж
Богемный Каруж
Богемный Каруж
Богемный Каруж
Богемный Каруж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Октруа.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Daria
Daria
Меня зовут Дарья, я дипломированный гид по Женеве. Экскурсии провожу с 2007 года и очень люблю свою работу. Дружба с Женевой завязалась у меня еще в студенчестве, когда я приехала сюда изучать французский язык. Никто не ожидал, что дружба перерастет в настоящую любовь. Женева стала для меня второй Родиной, не перестающей удивлять таинственностью, контрастами и динамикой. С радостью поделюсь своими знаниями и эмоциями и покажу самые интересные места чудесного города!
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Daria проводит ещё 1 экскурсию

Первая встреча с Женевой!Первая встреча с Женевой!Первая встреча с Женевой!
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6 отзывов
Самое большое альпийское озеро и другие «визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы увидите главные улицы, площади, фонтаны, дворцы и дворики Женевы. Узнаете историю города от основания до наших дней, местные легенды и анекдоты. А также познакомитесь с традициями Швейцарии и менталитетом ее жителей, проникаясь колоритом этой живописной и очень доброжелательной страны.

Необычные маршруты по Женеве

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2 отзыва
Разглядеть в истории швейцарского города русский след
Женева — это самый русский город Швейцарии. Казалось бы, что общего у «Протестантского Рима» с русской историей и культурой? А ведь многие русские писатели и музыканты, коммерсанты и общественные деятели внесли вклад в жизнь Женевы, став неотъемлемой частью его истории еще с XVІІ века! Я познакомлю вас с этой стороной города и покажу самые примечательные места, связанные с темой нашей прогулки.

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