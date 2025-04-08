Мои заказы

Развлечения в Сингапуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Сингапуре на русском языке, цены от $225. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сингапур: всё лучшее сразу
На машине
3.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапур: всё лучшее сразу
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля в центральной части города
Завтра в 14:30
11 дек в 10:30
$380 за всё до 5 чел.
Сингапур - город будущего
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
$240 за всё до 6 чел.
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Пешая
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Побывать в средоточии курортных пляжей, тематических аттракционов и природных локаций
Начало: В Faber Park
«У вас будет время с комфортом позагорать на песке или опробовать один из экстремальных аттракционов — «летающую трапецию», зиплайн MegaZip или вращающуюся башню SkyHelix (в стоимость не входит)»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от $225 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    8 апреля 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Дата посещения: 7 апреля 2025
    Тамара провела отличную экскурсию! Насыщенная и не скучная.
  • Й
    Йонатан
    5 декабря 2025
    Сингапур - город будущего
    Большое спасибо Марине за прекрасную экскурсию по Сингапуру. Ожидания полностью оправдались и нам было очень интересно!
    Рекомендую всем путешественникам!
  • В
    Виталий
    5 декабря 2025
    Сингапур - город будущего
    Марина отлично провела экскурсию. Приятный человек, хорошее общение.
  • Е
    Евгений
    4 декабря 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Отличный организатор, отличная компания!
    Всё было супер!
  • Ю
    Юрий
    28 ноября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Было всё отлично
  • Е
    Ермилова
    24 ноября 2025
    Сингапур - город будущего
    Огромная благодарность Марине за интересную и увлекательную прогулку по центру Сингапура! Марина не просто показала нам город - она оживила
    читать дальше

    его историю, наполнила улицы смыслами и деталями, мимо которых обычно проходишь. Благодаря ей мы узнали интересные факты и прочувствовали особую атмосферу Сингапура. Марина профессионал, увлеченный своим делом! Наша прогулка втроем с маленьким 2-х летним ребенком прошла легко, комфортно, познавательно и оставила самые яркие впечатления. Уже хочется вернуться в Сингапур!

    Огромная благодарность Марине за интересную и увлекательную прогулку по центру Сингапура! Марина не просто показала намОгромная благодарность Марине за интересную и увлекательную прогулку по центру Сингапура! Марина не просто показала намОгромная благодарность Марине за интересную и увлекательную прогулку по центру Сингапура! Марина не просто показала намОгромная благодарность Марине за интересную и увлекательную прогулку по центру Сингапура! Марина не просто показала намОгромная благодарность Марине за интересную и увлекательную прогулку по центру Сингапура! Марина не просто показала намОгромная благодарность Марине за интересную и увлекательную прогулку по центру Сингапура! Марина не просто показала нам
  • О
    Ольга
    20 ноября 2025
    Сингапур - город будущего
    Марина интересно рассказала и показала город, несмотря на дождь прошли все обещанные локации.
  • П
    Павел
    18 ноября 2025
    Сингапур - город будущего
    В Сингапуре у нас заканчивался круиз. Заказали экскурсию у Марины, всё что ожидали, то и увидели. Несколько полезных моментов подсветила. Проводила прямо до отеля и подождала размещения, хотя это не входило в программу. В общем, рекомендация 100%
  • Т
    Татьяна
    16 ноября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Елена очень приятный человек и отличный гид!😃
  • М
    Марина
    13 ноября 2025
    Сингапур - город будущего
    Добрый день! Мы, можно сказать, почти сразу с самолете решили взять обзорную экскурсию с Мариной. Марина познакомила нас с основными
    читать дальше

    достопримечательностями и историей, далее уже было намного легче ориентироваться в городе. Марина показала нам много мест, куда сами бы мы не зашли или прошли мимо. Остались довольны проведенной экскурсией, спасибо огромное, желаем Марине благодарных туристов и удачи! 😍

  • И
    Иван
    10 ноября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Отличная обзорная экскурсия! Было много рассказов об истории Сингапура, о его обычаях, культуре, показаны интересные места. Комбинированный автомобильно-пешеходный формат экскурсии
    читать дальше

    позволил не слишком утомиться, несмотря на довольно жаркий день. Благодаря экскурсии были определены векторы и стратегия нашего дальнейшего недолгого пребывания в Сингапуре. Спасибо, Елена за прекрасный рассказ об этом удивительном городе!

    Отличная обзорная экскурсия! Было много рассказов об истории Сингапура, о его обычаях, культуре, показаны интересные местаОтличная обзорная экскурсия! Было много рассказов об истории Сингапура, о его обычаях, культуре, показаны интересные местаОтличная обзорная экскурсия! Было много рассказов об истории Сингапура, о его обычаях, культуре, показаны интересные местаОтличная обзорная экскурсия! Было много рассказов об истории Сингапура, о его обычаях, культуре, показаны интересные местаОтличная обзорная экскурсия! Было много рассказов об истории Сингапура, о его обычаях, культуре, показаны интересные местаОтличная обзорная экскурсия! Было много рассказов об истории Сингапура, о его обычаях, культуре, показаны интересные местаОтличная обзорная экскурсия! Было много рассказов об истории Сингапура, о его обычаях, культуре, показаны интересные местаОтличная обзорная экскурсия! Было много рассказов об истории Сингапура, о его обычаях, культуре, показаны интересные местаОтличная обзорная экскурсия! Было много рассказов об истории Сингапура, о его обычаях, культуре, показаны интересные местаОтличная обзорная экскурсия! Было много рассказов об истории Сингапура, о его обычаях, культуре, показаны интересные места
  • Н
    Наталья
    5 ноября 2025
    Сингапур - город будущего
    Очень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопрос получили ответы. Спасибо большое
    Очень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопросОчень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопросОчень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопросОчень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопросОчень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопросОчень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопросОчень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопрос
  • А
    Альбина
    31 октября 2025
    Сингапур - город будущего
    Отличный гид! Очень
  • А
    Алена
    30 октября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Здравствуйте! Были на экскурсии обзорной по Сингапуру, гид Тамара. У нас была большая группа из 7 человек-очень классно прогулялись) Тамара очень легкая в общении, нам с ней было максимально интересно и комфортно! Однозначно рекомендую
  • М
    Марина
    29 октября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Отличная экскурсия с гидом Еленой. Спасибо большое!
  • П
    Павел
    24 октября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Отправляли с ребятами группу из Малайзии. Все обработано четко: трансфер, экскурсия. У всех очень положительные эмоции. Гид - Алена.
  • V
    Vladimir
    19 октября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    У нас была экскурсия с гидом Тамарой. Все прошло замечательно, нам очень понравилось, Тамара искренне любит Сингапур и замечательно о нем рассказывает. Очень рекомендуем
  • D
    Dilek
    18 октября 2025
    Сингапур - город будущего
    Очень понравилось экскурсия, Марина- большая молодец, все очень подробно рассказывает и показывает, рекомендую!!
    Очень понравилось экскурсия, Марина- большая молодец, все очень подробно рассказывает и показывает, рекомендую!!
  • С
    Сергей
    17 октября 2025
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Все отлично
  • Ю
    Юлия
    16 октября 2025
    Сингапур - город будущего
    Марина большая молодец, в непринужденной беседе посветила нас в историю Сингапура.

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сингапур: всё лучшее сразу
  2. Сингапур - город будущего
  3. Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Набережная
  4. Колесо обозрения
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в декабре 2025
Сейчас в Сингапуре в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 225 до 380. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Развлечения», 95 ⭐ отзывов, цены от $225. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль