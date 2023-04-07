Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber

Побывать в средоточии курортных пляжей, тематических аттракционов и природных локаций

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Излюбленные места отдыха для взрослых и детей. Треккинговые маршруты по джунглям. Насыщенная пляжная жизнь. Всё это про остров Сентоза в Сингапуре.

Каждому найдётся развлечение по душе, от прогулки вдоль «ленивой реки» до скоростного спуска на зиплайне или прыжка с тарзанки. Я открою для вас остров-курорт и запечатлею самые яркие моменты на фотоаппарат и экшн-камеру.
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
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Описание

Что вас ожидает

«Здесь будет город-сад!». Так в 2006 году решила компания Resort World, которая выкупила часть острова посреди мегаполиса и развернула масштабное строительство. За 4 года там появились модные отели, передовой парк развлечений и технологичные объекты в окружении диких тропиков.

Я стану вашим проводником в мир захватывающих развлечений «чудо-острова». Для тех, кто здесь впервые, помогу спланировать путешествие и проложу оптимальный маршрут. Если вы уже бывали на Сентозе, покажу укромные места для отдыха и восстановления сил (ведь название острова переводится «мир и покой»).

Подробнее о маршруте

Экскурсия рассчитана на весь день — но даже с учётом этого факта мы не успеем обойти весь остров. Ниже вы найдёте перечень интересных объектов (многие работают 24/7, некоторые даже бесплатные). Заранее определитесь, что хотите увидеть — и я позабочусь о том, чтобы вы всё успели и не сильно устали. Для примера я составил маршрут прогулки по острову — см. ниже.

План экскурсии

12:00 — Mount Faber Park
Это один из старейших парков Сингапура, раскинувшийся на вершине холма. Добраться туда удобнее всего на канатной дороге (в стоимость не входит). Здесь мы начнём осмотр острова и окрестностей с одной из многочисленных смотровых площадок.

12:30 — Southern Ridges Walk

По оборудованным дорожкам пройдём по густому лесу, наблюдая за насекомыми и птицами в окружении ароматов и звуков природы.

13:00 — мост Henderson Waves

По форме мост и правда напоминает волны. С него вам откроется незабываемый вид на небоскрёбы и лесные джунгли.
14:00 — канатная дорога к пляжу (в стоимость не входит)

14:30 — Siloso Beach

Лучший выбор для любого вида отдыха. Здесь встречаются любители пляжного волейбола, проходят молодёжные тусовки. А еще здесь сосредоточены почти все знаковые клубы и бары Сентозы. У вас будет время с комфортом позагорать на песке или опробовать один из экстремальных аттракционов — «летающую трапецию», зиплайн MegaZip или вращающуюся башню SkyHelix (в стоимость не входит).

16:00 — Siloso Skywalk

Мост с панорамной площадкой, одна из новых достопримечательностей острова Сентоза. Подняться можно как пешком, так и на одном из двух стеклянных лифтов. Виды с него открываются просто невероятные!

16:30 — Fort Siloso

Единственная дошедшая до наших дней береговая батарея времён Второй Мировой войны. Там можно увидеть боевые орудия, различные исторические предметы, тоннели, подземный штаб.

17:30 — Palawan Beach

Идеальное место для семейного отдыха с детьми, для которых здесь предусмотрено много интересного, в том числе и новый парк пляжных развлечений. Дети будут в восторге от «мокрых» аттракционов на берегу моря, пока родители отдохнут.

18:30 — Universal Studio

Если захотите посетить всемирно известный парк развлечений, лучше приезжайте с утра и на весь день. Мы же подойдём ко входу и сделаем фото у знаменитого глобуса.

19:15 — Vivo City

Одна из самых популярных видовых точек. Ненадолго задержимся здесь для эффектной фотосессии в лучах заходящего солнца.

20:00 — шоу фонтанов

По пути к пляжу можем посмотреть на свето-музыкальное представление.
20:15 — метро Harbour Front, окончание экскурсии

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, средняя протяженность маршрута не менее 5 км
  • В Сингапуре очень жарко, берите с собой питьевую воду, головной убор или зонтик
  • Во время прогулки я сделаю для вас любительские фото и видео, в течение недели пришлю результат (без обработки)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Faber Park
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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