Побывать в средоточии курортных пляжей, тематических аттракционов и природных локаций
Каждому найдётся развлечение по душе, от прогулки вдоль «ленивой реки» до скоростного спуска на зиплайне или прыжка с тарзанки. Я открою для вас остров-курорт и запечатлею самые яркие моменты на фотоаппарат и экшн-камеру.
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даты
Описание
Что вас ожидает
«Здесь будет город-сад!». Так в 2006 году решила компания Resort World, которая выкупила часть острова посреди мегаполиса и развернула масштабное строительство. За 4 года там появились модные отели, передовой парк развлечений и технологичные объекты в окружении диких тропиков.
Я стану вашим проводником в мир захватывающих развлечений «чудо-острова». Для тех, кто здесь впервые, помогу спланировать путешествие и проложу оптимальный маршрут. Если вы уже бывали на Сентозе, покажу укромные места для отдыха и восстановления сил (ведь название острова переводится «мир и покой»).
Подробнее о маршруте
Экскурсия рассчитана на весь день — но даже с учётом этого факта мы не успеем обойти весь остров. Ниже вы найдёте перечень интересных объектов (многие работают 24/7, некоторые даже бесплатные). Заранее определитесь, что хотите увидеть — и я позабочусь о том, чтобы вы всё успели и не сильно устали. Для примера я составил маршрут прогулки по острову — см. ниже.
План экскурсии
12:00 — Mount Faber Park
Это один из старейших парков Сингапура, раскинувшийся на вершине холма. Добраться туда удобнее всего на канатной дороге (в стоимость не входит). Здесь мы начнём осмотр острова и окрестностей с одной из многочисленных смотровых площадок.
12:30 — Southern Ridges Walk
По оборудованным дорожкам пройдём по густому лесу, наблюдая за насекомыми и птицами в окружении ароматов и звуков природы.
13:00 — мост Henderson Waves
По форме мост и правда напоминает волны. С него вам откроется незабываемый вид на небоскрёбы и лесные джунгли.
14:00 — канатная дорога к пляжу (в стоимость не входит)
14:30 — Siloso Beach
Лучший выбор для любого вида отдыха. Здесь встречаются любители пляжного волейбола, проходят молодёжные тусовки. А еще здесь сосредоточены почти все знаковые клубы и бары Сентозы. У вас будет время с комфортом позагорать на песке или опробовать один из экстремальных аттракционов — «летающую трапецию», зиплайн MegaZip или вращающуюся башню SkyHelix (в стоимость не входит).
16:00 — Siloso Skywalk
Мост с панорамной площадкой, одна из новых достопримечательностей острова Сентоза. Подняться можно как пешком, так и на одном из двух стеклянных лифтов. Виды с него открываются просто невероятные!
16:30 — Fort Siloso
Единственная дошедшая до наших дней береговая батарея времён Второй Мировой войны. Там можно увидеть боевые орудия, различные исторические предметы, тоннели, подземный штаб.
17:30 — Palawan Beach
Идеальное место для семейного отдыха с детьми, для которых здесь предусмотрено много интересного, в том числе и новый парк пляжных развлечений. Дети будут в восторге от «мокрых» аттракционов на берегу моря, пока родители отдохнут.
18:30 — Universal Studio
Если захотите посетить всемирно известный парк развлечений, лучше приезжайте с утра и на весь день. Мы же подойдём ко входу и сделаем фото у знаменитого глобуса.
19:15 — Vivo City
Одна из самых популярных видовых точек. Ненадолго задержимся здесь для эффектной фотосессии в лучах заходящего солнца.
20:00 — шоу фонтанов
По пути к пляжу можем посмотреть на свето-музыкальное представление.
20:15 — метро Harbour Front, окончание экскурсии
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия, средняя протяженность маршрута не менее 5 км
- В Сингапуре очень жарко, берите с собой питьевую воду, головной убор или зонтик
- Во время прогулки я сделаю для вас любительские фото и видео, в течение недели пришлю результат (без обработки)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Faber Park
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.