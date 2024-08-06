Обзорные и познавательные экскурсии Сингапура

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Сингапуре на русском языке, цены от $257. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Современный центр Сингапура
Пешая
59 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по центральной части Сингапура
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, пройдя по его современному центру. Узнайте историю города и получите полезные советы от местного жителя
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
«Она не обзорная по всему городу — мы гуляем только по центральной части»
19 авг в 16:30
20 авг в 16:30
$257 за всё до 4 чел.
Сингапур: всё лучшее сразу
На машине
11 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Сингапуру: фонтаны, кварталы и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля
«С этого места открывается вид на основные достопримечательности Сингапура:»
19 авг в 14:30
20 авг в 13:30
$360 за всё до 5 чел.
Сингапур Максимум
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сингапур Максимум
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Сингапуру и узнайте все о его прошлом и настоящем. Посетите лучшие достопримечательности города вместе с гидом
Начало: Аэропорт, ваш отель
«Посещение парка Мерлион — сердце и главная достопримечательность Сингапура – статуя Мерлиона высотой восемь метров и весом семьдесят тонн, установленная в 1972 году»
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
$1 024 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    6 августа 2024
    Современный центр Сингапура
    Сингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так как Ольга была занята в
    читать дальше

    день нашей экскурсии. Марина предложила нам расширить маршрут экскурсии, так как я хотела посетить Китайский и Индийский квартал. Чтобы нам уложиться в отведенное время, мы решили, что экскурсия будет проходить на комфортном автомобиле и ни разу об этом не пожалели. Марина интересно и полноценно рассказывала нам об истории образования, развития и жизни Сингапура. Мы посетили все основные достопримечательности города и не только и получили яркие впечатления от прогулки с Мариной. Рекомендую гида Марину и посещение Сингапура!

    Сингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так какСингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так как
  • И
    Ирина
    5 августа 2024
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Спасибо Ольге большое за прекрасно проверенную экскурсию. Интересно было и детям и взрослым. Ответила легко на все наши вопросы. Рассказывала очень интересно, доступно, познавательно.
  • Т
    Татьяна
    29 июля 2024
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Уважаемая Наталия! Большое Вам спасибо за интересную программу для туристов, четкость и внимание, которое Вы проявили. Успехов Вам и всего самого хорошего! С вашего позволения всем, кто решит посетить Сингапур, буду советовать обращаться к Вам. Всего доброго!
  • О
    Оксана
    19 июля 2024
    Сингапур: всё лучшее сразу
    Огромное спасибо нашему гиду Марине! Очень понравилась экскурсия, очень информативно и увлекательно!
  • Е
    Елена
    17 июля 2024
    Современный центр Сингапура
    Хорошая экскурсия и отличный гид. Всё очень понравилось.
  • Э
    Элен
    16 июля 2024
    Современный центр Сингапура
    Здравствуйте. Для нас экскурсию проводила Екатерина! Великолепно! Все было настолько легко, красиво, понятно, интересно и полезно! Очень довольны экскурсией! Не
    читать дальше

    буду всех фишек раскрывать. Исторические и бытовые знания на отличном уровне. Иногда бывает на экскурсии очень много инфы, и обычно голова начинает уже пухнуть. А здесь все было очень насыщенно, но как-то легко. Рекомендейшн

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Современный центр Сингапура
  2. Сингапур: всё лучшее сразу
  3. Сингапур Максимум
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в августе 2024
Сейчас в Сингапуре в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 257 до 1 024. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Изучение достопримечательностей города Сингапура нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Сингапуре много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура на русском языке
ХорошоТам