3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по центральной части Сингапура
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, пройдя по его современному центру. Узнайте историю города и получите полезные советы от местного жителя
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
«Она не обзорная по всему городу — мы гуляем только по центральной части»
19 авг в 16:30
20 авг в 16:30
$257 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Сингапуру: фонтаны, кварталы и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Сингапура, посетив его главные достопримечательности: фонтан Богатств, колониальный центр, китайский квартал и статую Мерлиона
Начало: В холле вашего отеля
«С этого места открывается вид на основные достопримечательности Сингапура:»
19 авг в 14:30
20 авг в 13:30
$360 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сингапур Максимум
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Сингапуру и узнайте все о его прошлом и настоящем. Посетите лучшие достопримечательности города вместе с гидом
Начало: Аэропорт, ваш отель
«Посещение парка Мерлион — сердце и главная достопримечательность Сингапура – статуя Мерлиона высотой восемь метров и весом семьдесят тонн, установленная в 1972 году»
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
$1 024 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia6 августа 2024Сингапур мы с дочкой посетили впервые и познакомиться с ним нам помогла гид Марина, так как Ольга была занята в
- ИИрина5 августа 2024Спасибо Ольге большое за прекрасно проверенную экскурсию. Интересно было и детям и взрослым. Ответила легко на все наши вопросы. Рассказывала очень интересно, доступно, познавательно.
- ТТатьяна29 июля 2024Уважаемая Наталия! Большое Вам спасибо за интересную программу для туристов, четкость и внимание, которое Вы проявили. Успехов Вам и всего самого хорошего! С вашего позволения всем, кто решит посетить Сингапур, буду советовать обращаться к Вам. Всего доброго!
- ООксана19 июля 2024Огромное спасибо нашему гиду Марине! Очень понравилась экскурсия, очень информативно и увлекательно!
- ЕЕлена17 июля 2024Хорошая экскурсия и отличный гид. Всё очень понравилось.
- ЭЭлен16 июля 2024Здравствуйте. Для нас экскурсию проводила Екатерина! Великолепно! Все было настолько легко, красиво, понятно, интересно и полезно! Очень довольны экскурсией! Не
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Обзорные»
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Сейчас в Сингапуре в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 257 до 1 024. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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