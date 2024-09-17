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подана очень интересно, с учетом исторических аспектов, переплетенных с настоящим и устремленных в прекрасное будущее этого города. Маршрут был построен грамотно, с учетом наших пожеланий и погодных условий. Импровизации по маршруту были также мастерски организованы. Очень рекомендуем эту экскурсию и Ирину в качестве гида и уже по хорошему Вам завидуем.