2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
7 окт в 09:00
10 окт в 09:00
$205 за всё до 4 чел.
3 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Сингапур в объективе: прогулка с плёночным фотоаппаратом
Исследовать самые колоритные районы города через плёночную фотографию на дружеской прогулке
Начало: В районе Little India
Завтра в 09:30
2 окт в 09:00
$190 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по знаковым местам Сингапура: от Чайна-тауна до Орчард Роуд
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Сингапуру и узнайте все о его прошлом и настоящем. Посетите лучшие достопримечательности города вместе с гидом
Начало: Аэропорт, ваш отель
Завтра в 08:00
2 окт в 08:00
$1 024 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- WWaldemar17 сентября 2024Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур. Информация о городе была
- ИИрина25 августа 2024Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию и индивидуальный подход. Все великолепно: информация, подача материала, отношение к туристам. Всем очень рекомендуем!
- ННаталия9 апреля 2024Чудесная экскурсия. Интересная, не утомительная. У Ирины прекрасно сочетаются профессионализм и знание местных реалий изнутри. При этом Ирина подстраивается под наши запросы и интересы. В общем от души рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Необычные»
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