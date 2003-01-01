Экскурсия в городе с давней и интересной историей 📖 европейскую историю Трнава записалась как университетский город 🏙️. Основанный в 1635 году в Трнаве университет, был в то время единственным университетом на территории Венгерского королевства, в состав которого входила Словакия. Во времена османской опасности Трнава становится религиозным центром страны, поэтому город часто называют «словацкий Рим». В 2003 году посетил Трнаву папа римский Иоанн Павел II, и «малый Рим» на некоторое время превратился в настоящий «большой Рим».

Трнава может похвастаться и историей пивоварения. С 1782 года на небольшом пивоваренном заводе варят оригинальное пиво. В случае желания можно экскурсию ⛳ дополнить посещением завода, ознакомиться с процессом и попробовать трнавскоке пиво.