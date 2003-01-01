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Город Трнава – словацкий Рим (индивидуальная экскурсия)

Гелла
Гелла – Гид из Братиславы
Экскурсия ⛳ по древнему городу Трнава в сопровождении индивидуального гида.

Вы увидите все основные достопримечательности 🏛️ и узнаете их историю 📖.

Вас ждут древние церкви, дворцы и музеи 🖼, а также прогулка 👣 по центральным улицам.
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Город Трнава – словацкий Рим (индивидуальная экскурсия)
Город Трнава – словацкий Рим (индивидуальная экскурсия)

Что вы увидите

  • Основные достопримечательности города Трнава
Экскурсия в городе с давней и интересной историей 📖 европейскую историю Трнава записалась как университетский город 🏙️. Основанный в 1635 году в Трнаве университет, был в то время единственным университетом на территории Венгерского королевства, в состав которого входила Словакия. Во времена османской опасности Трнава становится религиозным центром страны, поэтому город часто называют «словацкий Рим». В 2003 году посетил Трнаву папа римский Иоанн Павел II, и «малый Рим» на некоторое время превратился в настоящий «большой Рим».
Трнава может похвастаться и историей пивоварения. С 1782 года на небольшом пивоваренном заводе варят оригинальное пиво. В случае желания можно экскурсию ⛳ дополнить посещением завода, ознакомиться с процессом и попробовать трнавскоке пиво.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги. Если находитесь в Братиславе, транспорт можно заказать дополнительно на месте или добраться самостоятельно.
  • Билет в пивоваренный завод – 5 евро/чел. (посещение завода по предварительной договоренности при количестве 4 чел. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности.
Город Трнава – словацкий Рим (индивидуальная экскурсия)
Город Трнава – словацкий Рим (индивидуальная экскурсия)
Город Трнава – словацкий Рим (индивидуальная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гелла
Гелла
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