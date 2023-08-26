Алекс проводит ещё 4 экскурсии

Даже если у вас совсем мало времени, первая встреча с Братиславой должна стать запоминающейся! Мы проедем по самым интересным местам города, а во время двух остановок вы сможете самостоятельно прогуляться к Королевскому дворцу и мемориалу Славин. Вы получите экскурс в историю Братиславы и полюбуетесь на город сверху с дворцовой площади.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знаковые места центра

Мы проедем по старинным улицам, которыми ходили знаменитые рыцари, короли и королевы многих стран. Вы увидите перевёрнутую пирамиду Словацкого Радио и гигантский цветок липы — самый большой в Словакии фонтан. Вы осмотрите легендарный голубой костёл Святой Эльжбеты и поразитесь строгости и величию костёла св. Мартина — несколько веков он был центром католицизма в большей части Европы. А ещё услышите историю церкви, первый камень которой заложили в неолитической эпохе.

Братиславский град и история королей

Вы совершите пешую прогулку к Братиславскому граду — дворцу и крепости, которую долго не мог взять Наполеон. Братислава, много лет служившая коронационным центром для королей Австрии и Венгрии, поразит смешением архитектурных стилей. В месте встречи вы полюбуетесь величественной Национальной Оперой.

Организационные детали