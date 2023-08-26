Алекс проводит ещё 4 экскурсии

Увидеть главные достопримечательности и познакомиться с древним городом
Даже если у вас совсем мало времени, первая встреча с Братиславой должна стать запоминающейся! Мы проедем по самым интересным местам города, а во время двух остановок вы сможете самостоятельно прогуляться к Королевскому дворцу и мемориалу Славин. Вы получите экскурс в историю Братиславы и полюбуетесь на город сверху с дворцовой площади.
Мы проедем по старинным улицам, которыми ходили знаменитые рыцари, короли и королевы многих стран. Вы увидите перевёрнутую пирамиду Словацкого Радио и гигантский цветок липы — самый большой в Словакии фонтан. Вы осмотрите легендарный голубой костёл Святой Эльжбеты и поразитесь строгости и величию костёла св. Мартина — несколько веков он был центром католицизма в большей части Европы. А ещё услышите историю церкви, первый камень которой заложили в неолитической эпохе.
Братиславский град и история королей
Вы совершите пешую прогулку к Братиславскому граду — дворцу и крепости, которую долго не мог взять Наполеон. Братислава, много лет служившая коронационным центром для королей Австрии и Венгрии, поразит смешением архитектурных стилей. В месте встречи вы полюбуетесь величественной Национальной Оперой.
Организационные детали
Это полностью автомобильная экскурсия с аудиогидом и двумя остановками для самостоятельного осмотра мемориала Славин и Братиславского града
Поездка проходит на автомобиле ŠkodaFabia 2
Место начала и окончания, а также маршрут экскурсии не могут быть изменены по техническим причинам
Провести экскурсию на вашем авто невозможно, так как используется аудиогид
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом Городе у отеля Carlton
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваш гид в Братиславе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1370 туристов
Лицензированный гид, прекрасно владеющий русским языком, познакомит вас с традициями, культурой и легендами современной и старой Словакии.
Официальная историческая экскурсия, ночное блуждание по старому городу, полному духов и привидений, выезд в читать дальшеуменьшить
красивейшие замки страны, дегустация наилучшего пива и словацкой кухни, — и всё это спокойно, комфортно, так, как хочется этого вам. Что бы максимально погрузиться в тайный мир старого города, называемого Тёмная Жемчужина Дуная!
Людям не то чтобы спешить надоело — они просто больше не могут. Состояние «не хватает времени» — это стиль жизни, где размеренным удовольствиям нет места: вы просто не можете этого себе позволить. Сейчас — мир интернета. Вы можете за полдня побывать во всех известных городах и посмотреть на достопримечательности. Вы за 15 минут узнаете столько, что вам и не вспомнить завтра.
Но… сделает ли это вас счастливым? Сможете ли вы потрогать стены IX века? Удастся ли вам присесть под деревом и закрыв глаза понюхать как пахнет рыцарское поле в полдень?
Остановитесь! Дайте себе время отдохнуть и ни о чем не думать.
Просто ходить, сидеть, смотреть, кушать и слушать.
Доверьте, хотя бы на короткое время, думать за вас гиду. Его учили — он умеет:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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3
–
2
–
1
–
Андрей
Если вы первый раз в Братиславе-рекомендуем эту экскурсию. Очень не дорого. Приятное общение. Общее представление о центре города + посещение «Славина» с памятником павшим героям Второй Мировой… После-обязательно нужно идти пешком в старый городской центр. На авто это невозможно сделать. Основная красота и магия Братиславы-там!
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Dmitrii
Отличный гид, говорит практически без акцента на русском. Довольно глубокое знание и понимание истории (насколько я могу судить). Интересная находка с Аудиогидом. Может быть можно было бы более комфортабельное авто, но за такую цену вполне себе. Спасибо.
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O
Onikiienko
Великолепная экскурсия, отличный гид, прекрасные виды. К сожалению очень мало времени. Рекомендую 👍
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