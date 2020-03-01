Алекс проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Знаковые места центра

Мы прогуляемся по старинным улицам, которыми ходили знаменитые рыцари, короли и королевы многих стран. Выйдем на главную площадь и поговорим о непростой судьбе городского фонтана и ратуши. Вы осмотрите храм Иезуитов и поразитесь строгости и величию костела св. Мартина — несколько веков он был центром католицизма в большей части Европы. А еще услышите историю церкви, первый камень которой заложили в неолитической эпохе.

Братиславский град и история королей

Во время экскурсии встретим самый красивый дворец Словакии, дворец архиепископа Йозефа Ботани — я расскажу о его таинственных гобеленах. Братиславский Град, много лет служивший коронационным центром для королей Австрии и Венгрии, поразит смешением архитектурных стилей. Здесь же вы полюбуетесь белоснежным королевским замком, а с дворцовой площади насладитесь панорамой города, который раскроется как на ладони.

После экскурсии каждого путешественника ждет подарок-сувенир!