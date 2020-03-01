Алекс проводит ещё 4 экскурсии

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За один час обойти главные достопримечательности и познакомиться с древним городом

Алекс
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Алекс – ваш гид
Даже если у вас совсем мало времени, первая встреча с Братиславой должна стать запоминающейся — я помогу вам в этом! Мы прогуляемся по уютным улочкам старого города, осмотрим величественный королевский замок, дворец архиепископа и древние храмы.

Вы получите экскурс в историю Братиславы, а еще полюбуетесь её видами с дворцовой площади.
52 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в самом центре Старого Города
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Экспресс-тур по Братиславе
Экспресс-тур по Братиславе

Что вас ожидает

Знаковые места центра
Мы прогуляемся по старинным улицам, которыми ходили знаменитые рыцари, короли и королевы многих стран. Выйдем на главную площадь и поговорим о непростой судьбе городского фонтана и ратуши. Вы осмотрите храм Иезуитов и поразитесь строгости и величию костела св. Мартина — несколько веков он был центром католицизма в большей части Европы. А еще услышите историю церкви, первый камень которой заложили в неолитической эпохе.

Братиславский град и история королей
Во время экскурсии встретим самый красивый дворец Словакии, дворец архиепископа Йозефа Ботани — я расскажу о его таинственных гобеленах. Братиславский Град, много лет служивший коронационным центром для королей Австрии и Венгрии, поразит смешением архитектурных стилей. Здесь же вы полюбуетесь белоснежным королевским замком, а с дворцовой площади насладитесь панорамой города, который раскроется как на ладони.

После экскурсии каждого путешественника ждет подарок-сувенир!

Организационные детали

Пожалуйста, одевайтесь по погоде и будьте готовы к подъему на 70 метров по наклонной улице и ступенькам.

Экспресс-тур по Братиславе
Экспресс-тур по Братиславе
Экспресс-тур по Братиславе
Экспресс-тур по Братиславе
Экспресс-тур по Братиславе
Экспресс-тур по Братиславе
Экспресс-тур по Братиславе
Экспресс-тур по Братиславе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в самом центре Старого Города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алекс
Алекс
Лицензированный гид, прекрасно владеющий русским языком, познакомит вас с традициями, культурой и легендами современной и старой Словакии. Официальная историческая экскурсия; ночное блуждание по старому городу, полному духов и привидений; выезд в красивейшие замки страны, дегустация наилучшего пива с печеным бравчовым(вепревым) коленом или просто трансфер в отель с рассказом о жизни в Братиславе - позволят вам еще больше погрузиться в тайный мир старого города, называемого Темная Жемчужина Дуная!
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Алекс проводит ещё 4 экскурсии

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