Братислава хранит множество тайн, связанных с королевскими династиями и историческими событиями. На этой экскурсии вас ждут девять увлекательных легенд, иллюстрированных фотографиями.Вы увидите памятник Святоплуку, развалины базилики 9 века, барочный сад

замка и другие значимые места. Узнайте, как императрица Мария Терезия вышла замуж за труса и почему гости на королевской свадьбе были в трауре. Это путешествие идеально подойдёт для любителей историй о королях и интригах

Ваш гид в Братиславе

Описание экскурсии

Главное в этой экскурсии — не места, а истории. Вы услышите девять красиво рассказанных легенд, проиллюстрированных фотографиями.

Но вот что вы всё же увидите:

Памятник Святоплуку

Развалины базилики 9 века

Барочный (французский) сад замка

Костёл св. Мартина

Дворец графа Палфи в Старом городе

Костёл «снятия с креста» ордена Кларисок

Место сжигания ведьм за городской стеной (опционально)

Дворец графа Грасалковича

Ходжову площадь и планетарный фонтан

И конечно, вы узнаете:

как великая императрица Мария Терезия вышла замуж за труса

зачем Эрцгерцог Фердинанд несколько лет ездил в гости к воеводе Тешинскому

что позволило появиться Великому княжеству, которое объединило почти половину Европы

как связана венская галерея Альбертина со львом на надгробии принцессы Марии Кристины

почему все гости на королевской свадьбе были в трауре

И многое-многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Любителям закулисных интриг, шарма королей, войн и балов. Тем, кто не боится исторических подробностей и любовных историй.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.