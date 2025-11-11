Братислава хранит множество тайн, связанных с королевскими династиями и историческими событиями. На этой экскурсии вас ждут девять увлекательных легенд, иллюстрированных фотографиями.
Вы увидите памятник Святоплуку, развалины базилики 9 века, барочный сад
Вы увидите памятник Святоплуку, развалины базилики 9 века, барочный сад
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать тайны королевских династий
- 📜 Послушать увлекательные легенды
- 🏛️ Посетить исторические памятники
- 👑 Погрузиться в атмосферу прошлого
- 🖼️ Увидеть редкие фотографии
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Памятник Святоплуку
- Развалины базилики 9 века
- Барочный сад замка
- Костёл св. Мартина
- Дворец графа Палфи
- Костёл «снятия с креста»
- Дворец графа Грасалковича
- Ходжова площадь
Описание экскурсии
Главное в этой экскурсии — не места, а истории. Вы услышите девять красиво рассказанных легенд, проиллюстрированных фотографиями.
Но вот что вы всё же увидите:
- Памятник Святоплуку
- Развалины базилики 9 века
- Барочный (французский) сад замка
- Костёл св. Мартина
- Дворец графа Палфи в Старом городе
- Костёл «снятия с креста» ордена Кларисок
- Место сжигания ведьм за городской стеной (опционально)
- Дворец графа Грасалковича
- Ходжову площадь и планетарный фонтан
И конечно, вы узнаете:
- как великая императрица Мария Терезия вышла замуж за труса
- зачем Эрцгерцог Фердинанд несколько лет ездил в гости к воеводе Тешинскому
- что позволило появиться Великому княжеству, которое объединило почти половину Европы
- как связана венская галерея Альбертина со львом на надгробии принцессы Марии Кристины
- почему все гости на королевской свадьбе были в трауре
И многое-многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
Любителям закулисных интриг, шарма королей, войн и балов. Тем, кто не боится исторических подробностей и любовных историй.
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Братиславского Града
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваш гид в Братиславе
Провёл экскурсии для 1295 туристов
Лицензированный гид, прекрасно владеющий русским языком, познакомит вас с традициями, культурой и легендами современной и старой Словакии. Официальная историческая экскурсия, ночное блуждание по старому городу, полному духов и привидений, выезд вЗадать вопрос
Входит в следующие категории Братиславы
Похожие экскурсии из Братиславы
Индивидуальная
до 4 чел.
История и панорамы Братиславы
Путешествие по Братиславе: крепость Девин, Братиславский замок и мемориал Славин. Узнайте историю и насладитесь потрясающими видами
Начало: У вашего отеля или по договоренности
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по страшным тайнам и легендам Братиславы
Погрузитесь в мистическую атмосферу Братиславы, узнав её страшные тайны и удивительные легенды. Прогулка по старинным улицам откроет вам город с новой стороны
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от €52 за всё до 40 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДуша и сердце Братиславы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Прессбурга, узнайте историю замка, средневековые легенды и современные традиции. Уникальная экскурсия по Братиславе ждет вас
Начало: У Братиславского замка
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:00
€72
€80 за всё до 4 чел.