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Очевидная и невероятная Братислава!

Katerina M.
Katerina M. – Гид из Братиславы
Очевидная и невероятная Братислава!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €30 за человека

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Очевидная и невероятная Братислава!
Очевидная и невероятная Братислава!

Что вы увидите

  • Братиславский Град
  • Дом св. Мартина
  • костел Капуцинов
  • Костел Тринитариев
  • Михалские ворота
  • костел Кларисок
  • костел Иезуитов
  • главная площадь
  • площадь Гвездослава
  • Президентсий дворец
  • Франтишканский костел
  • Национальный театр
  • Чумил
  • Красавчик Наци
  • Старая Ратуша
  • Дом доброго Пастыря
  • район Подградья
  • Примациальная площадь
  • городские фонтаны
  • Филармония
  • Дворец Мирбаха и многое другое.
Мы составили нашу экскурсию ⛳ по милой уютной Братиславе таким образом, что она будет увлекательна для людей абсолютно разных возрастов. Потому, что мы формируем маршруты в зависимости от возраста и предпочтений наших гостей. Так что мы не дадим заскучать ни тинейджерам ни искушенным туристам. Мы избавим вас от бесполезной справочной информации, а предложим дружескую прогулку 👣 с местными жителями, по самым значимым и знаковым местам этой маленькой, но царственной столицы ⭐️ бы очень хотелось, чтобы после проведенного времени у каждого гостя сложилось свое представление о нашей любимой Братиславе, чтобы вы смогли наделить ее своими образами, чувствами и переживаниями. Братислава-город с богатой историей 📖, она пережила многое: была городом коронаций, пережила нашествие Наполеона и других войн, ее облик включает в себя архитектуру разных исторических этапов. А радушие и гостеприимство местного населения располагает к себе и дает ощущение комфорта и расслабленности.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные траты
Начало
🚩 Viedenska brana Hrad
Место завершения
🏁 Namestie SNP
Очевидная и невероятная Братислава!
Очевидная и невероятная Братислава!
Очевидная и невероятная Братислава!
Очевидная и невероятная Братислава!
Очевидная и невероятная Братислава!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Katerina M.
Katerina M.
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