Мы составили нашу экскурсию ⛳ по милой уютной Братиславе таким образом, что она будет увлекательна для людей абсолютно разных возрастов. Потому, что мы формируем маршруты в зависимости от возраста и предпочтений наших гостей. Так что мы не дадим заскучать ни тинейджерам ни искушенным туристам. Мы избавим вас от бесполезной справочной информации, а предложим дружескую прогулку 👣 с местными жителями, по самым значимым и знаковым местам этой маленькой, но царственной столицы ⭐️ бы очень хотелось, чтобы после проведенного времени у каждого гостя сложилось свое представление о нашей любимой Братиславе, чтобы вы смогли наделить ее своими образами, чувствами и переживаниями. Братислава-город с богатой историей 📖, она пережила многое: была городом коронаций, пережила нашествие Наполеона и других войн, ее облик включает в себя архитектуру разных исторических этапов. А радушие и гостеприимство местного населения располагает к себе и дает ощущение комфорта и расслабленности.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные траты
Начало
🚩 Viedenska brana Hrad
Место завершения
🏁 Namestie SNP
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.