Мы составили нашу экскурсию ⛳ по милой уютной Братиславе таким образом, что она будет увлекательна для людей абсолютно разных возрастов. Потому, что мы формируем маршруты в зависимости от возраста и предпочтений наших гостей. Так что мы не дадим заскучать ни тинейджерам ни искушенным туристам. Мы избавим вас от бесполезной справочной информации, а предложим дружескую прогулку 👣 с местными жителями, по самым значимым и знаковым местам этой маленькой, но царственной столицы ⭐️ бы очень хотелось, чтобы после проведенного времени у каждого гостя сложилось свое представление о нашей любимой Братиславе, чтобы вы смогли наделить ее своими образами, чувствами и переживаниями. Братислава-город с богатой историей 📖, она пережила многое: была городом коронаций, пережила нашествие Наполеона и других войн, ее облик включает в себя архитектуру разных исторических этапов. А радушие и гостеприимство местного населения располагает к себе и дает ощущение комфорта и расслабленности.