4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Братислава - город с богатой историей, первое упоминание о котором датируется 907 годом. За это время здесь накопилось множество невероятных тайн и легенд.Во время экскурсии вы услышите мистические истории о

местных духах, узнаете, где жил городской палач и что происходило на его рабочем месте. Увидите красивый фонтан в центре города и узнаете, почему в него опускали пекарей. Эта прогулка будет интересна и взрослым, и детям, открывая Братиславу с удивительной стороны

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Описание экскурсии

Легенд в Братиславе много: здесь и горный великан бесчинствовал, и жил заботливый черт, а также действовал Водяной дух Дуная. Здесь в полночь безгрешная душа может увидеть поклон каменного рыцаря. Мы пройдем по старинным улицам, я покажу, где жил городской палач и где было его рабочее место.

Мы увидим красивый фонтан прямо в центре города, и я объясню, почему в него опускали пекарей. Кого надо погладить по голове, чтобы еще раз когда-нибудь вернуться в Братиславу? Чем может закончиться ложь? Как и почему крутится король Максимильян? Что произошло с человеком, который хотел увидеть короля?

Всех страшных, смешных, грустных и сентиментальных историй города в тексте не перечислить — хватит на увесистую книгу;) Такая прогулка будет интересна и взрослым, и детям, Братислава откроется вам с удивительной стороны!