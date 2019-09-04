4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Легенд в Братиславе много: здесь и горный великан бесчинствовал, и жил заботливый черт, а также действовал Водяной дух Дуная. Здесь в полночь безгрешная душа может увидеть поклон каменного рыцаря. Мы пройдем по старинным улицам, я покажу, где жил городской палач и где было его рабочее место.
Мы увидим красивый фонтан прямо в центре города, и я объясню, почему в него опускали пекарей. Кого надо погладить по голове, чтобы еще раз когда-нибудь вернуться в Братиславу? Чем может закончиться ложь? Как и почему крутится король Максимильян? Что произошло с человеком, который хотел увидеть короля?
Всех страшных, смешных, грустных и сентиментальных историй города в тексте не перечислить — хватит на увесистую книгу ;) Такая прогулка будет интересна и взрослым, и детям, Братислава откроется вам с удивительной стороны!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национального Театра - старого , Hviezdoslavovo námestie, stare SND.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я переехала в Словакию из Москвы в 1992 году. И так полюбила эту удивительную страну, что в 2008 году получила лицензию, чтобы иметь право проводить экскурсии и делиться своими знаниями с путешественниками. Я люблю Братиславу за спокойную и размеренную местную жизнь. Мне очень хочется, чтобы вы узнали этот город поближе, ему есть, о чем рассказать! Мне кажется, что здесь интересно и взрослым, и тем, кто помоложе — в городе 13 университетов и много пестрой умной молодежи, есть в нем какая-то особенная энергия!
Экскурсия очень понравилась, город очень душевный, как и экскурсовод. Знает очень много, рассказывает интересно, все вопросы проясняет. Рекомендуем обязательно!
Элина
29 апреля 2019
Инесса отличный гид, нам очень понравилось.
Денис
10 июля 2016
Инесса, не смотря на то, что эксурсия была для человека уже бывавшего в Братиславе, провела скомканную и неинтересную экскурсию. Видно что гиду неинтересно было тратить свое время. Соотношение цена/качества осталось ниже среднего. Не рекомендую.
ПОЛИНА
28 апреля 2016
Мы ходили на экскурсию семьей с сыном (6 лет) , дочкой (2 года) и мамой. Нам очень понравилось. Еще до экскурсии при бронировании Инесса сразу ответила на все вопросы. А по приезде в Братиславу встретила нас! Инесса очень интересно и доступно рассказывает, чувствует настроение группы. Сын очень внимательно слушал и даже задавал вопросы. У Инессы безусловно есть контакт с детьми. Инесса подстроилась под нашу семью из трех поколений и вставила в свой рассказ столько всего интересного и для нас с мамой. Легенды и сказки было очень увлекательными. но помимо сказок, Инесса успела много рассказать просто из истории и факты! Безусловный плюс, что все на русском языке - информация воспринимается очень легко и моя мама и сын были очень довольны. Впечатления остались сказочные и настроение на весь день было хорошее. Целый день мы вспоминали факты и рассказы Инессы гуляя по улочкам Братиславы и рассматривая местные достопримечательности. В итоге нам очень понравилось в Братиславе.
История, архитектура и потрясающие панорамы главного символа Братиславы
Приготовьтесь погрузиться в тысячелетия словацкой истории, оказавшись в самом сердце Братиславы — за стенами неприступного Братиславского замка. Вы узнаете, как строился и перестраивался замок, какую роль в его судьбе сыграли императрица Мария Терезия и династия Габсбургов, и посмотрите на исторический центр Братиславы и Дунай с идеального ракурса.
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Мистическая Братислава с её легендами и старинными преданиями...
Братислава, как и любой уважающий себя древний город, имеет бесчисленное множество легенд и преданий. Мы отправимся в старую часть города, где на ваших глазах оживут истории о драконах и алхимиках, о ведьмах и инквизиторах. Вы прогуляетесь по улочкам, подворотням замков, дворам и площадям, видевшим чертей и ангелов, а также самых неведомых существ. Решать, что из рассказанного и увиденного является правдой, а что сказкой – вам...