4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

У Братиславы было время обрасти самыми невероятными тайнами и легендами — первое упоминание города датируется 907 годом. Во время прогулки я расскажу вам мистические истории о местных духах и покажу места, где по преданиям происходили загадочные события.

Что вас ожидает

Легенд в Братиславе много: здесь и горный великан бесчинствовал, и жил заботливый черт, а также действовал Водяной дух Дуная. Здесь в полночь безгрешная душа может увидеть поклон каменного рыцаря. Мы пройдем по старинным улицам, я покажу, где жил городской палач и где было его рабочее место.

Мы увидим красивый фонтан прямо в центре города, и я объясню, почему в него опускали пекарей. Кого надо погладить по голове, чтобы еще раз когда-нибудь вернуться в Братиславу? Чем может закончиться ложь? Как и почему крутится король Максимильян? Что произошло с человеком, который хотел увидеть короля?

Всех страшных, смешных, грустных и сентиментальных историй города в тексте не перечислить — хватит на увесистую книгу ;) Такая прогулка будет интересна и взрослым, и детям, Братислава откроется вам с удивительной стороны!