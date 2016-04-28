4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мистическую атмосферу Братиславы, узнав её страшные тайны и удивительные легенды. Прогулка по старинным улицам откроет вам город с новой стороны
Братислава - город с богатой историей, первое упоминание о котором датируется 907 годом. За это время здесь накопилось множество невероятных тайн и легенд.
Во время экскурсии вы услышите мистические истории о читать дальшеуменьшить
местных духах, узнаете, где жил городской палач и что происходило на его рабочем месте. Увидите красивый фонтан в центре города и узнаете, почему в него опускали пекарей. Эта прогулка будет интересна и взрослым, и детям, открывая Братиславу с удивительной стороны
Легенд в Братиславе много: здесь и горный великан бесчинствовал, и жил заботливый черт, а также действовал Водяной дух Дуная. Здесь в полночь безгрешная душа может увидеть поклон каменного рыцаря. Мы пройдем по старинным улицам, я покажу, где жил городской палач и где было его рабочее место.
Мы увидим красивый фонтан прямо в центре города, и я объясню, почему в него опускали пекарей. Кого надо погладить по голове, чтобы еще раз когда-нибудь вернуться в Братиславу? Чем может закончиться ложь? Как и почему крутится король Максимильян? Что произошло с человеком, который хотел увидеть короля?
Всех страшных, смешных, грустных и сентиментальных историй города в тексте не перечислить — хватит на увесистую книгу;) Такая прогулка будет интересна и взрослым, и детям, Братислава откроется вам с удивительной стороны!
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национального Театра - старого, Hviezdoslavovo námestie, stare SNDФонтан Ганимеда Hvezdoslavovo namestie, Ganymedova fontana
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — ваш гид в Братиславе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 503 туристов
Я переехала в Словакию из Москвы в 1992 году. И так полюбила эту удивительную страну, что в 2008 году получила лицензию, чтобы иметь право проводить экскурсии и делиться своими знаниями читать дальшеуменьшить
с путешественниками. Я люблю Братиславу за спокойную и размеренную местную жизнь. Мне очень хочется, чтобы вы узнали этот город поближе, ему есть, о чем рассказать! Мне кажется, что здесь интересно и взрослым, и тем, кто помоложе — в городе 13 университетов и много пестрой умной молодежи, есть в нем какая-то особенная энергия!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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ПОЛИНА
Мы ходили на экскурсию семьей с сыном (6 лет), дочкой (2 года) и мамой. Нам очень понравилось. Еще до экскурсии при бронировании Инесса сразу ответила на все вопросы. А по читать дальшеуменьшить
приезде в Братиславу встретила нас! Инесса очень интересно и доступно рассказывает, чувствует настроение группы. Сын очень внимательно слушал и даже задавал вопросы. У Инессы безусловно есть контакт с детьми. Инесса подстроилась под нашу семью из трех поколений и вставила в свой рассказ столько всего интересного и для нас с мамой. Легенды и сказки было очень увлекательными. но помимо сказок, Инесса успела много рассказать просто из истории и факты! Безусловный плюс, что все на русском языке - информация воспринимается очень легко и моя мама и сын были очень довольны. Впечатления остались сказочные и настроение на весь день было хорошее. Целый день мы вспоминали факты и рассказы Инессы гуляя по улочкам Братиславы и рассматривая местные достопримечательности. В итоге нам очень понравилось в Братиславе.
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S
Svetlana
Инесса сделала все настолько интересно, насколько это возможно. Нам очень понравилось. Из-за таких легенд и рассказов можно лучше и проще запомнить какие-то исторические события. Нашим детям тоже очень понравилось, хотя читать дальшеуменьшить
они иногда все понимали (из-за языка) но тут же все переспрашивать и мы им переводили. Даже после экскурсии мы обсуждали какие-то исторические моменты этой экскурсии ☺️ благодарим Инессу и желаем всего самого наилучшего.
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Г
Галина
Экскурсия очень понравилась, город очень душевный, как и экскурсовод. Знает очень много, рассказывает интересно, все вопросы проясняет. Рекомендуем обязательно!
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Э
Элина
Инесса отличный гид, нам очень понравилось.
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Д
Денис
Инесса, не смотря на то, что эксурсия была для человека уже бывавшего в Братиславе, провела скомканную и неинтересную экскурсию. Видно что гиду неинтересно было тратить свое время. Соотношение цена/качества осталось ниже среднего. Не рекомендую.
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