Полезная информация о Кошице
Что нужно знать о Кошице: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Кошице, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кошице
20:4334
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇰 Словакия
|Название города
|Кошице
|По-английски
|Kosice
|Столица региона
|Кошице является столицей региона
|Население города
|236 563 чел.
|Аэропорт
|Кошице KSC
|Часовой пояс
|Europe/Bratislava
|Средняя высота
|205 м. от уровня моря
Где находится Кошице на карте
Кошице