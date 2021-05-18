Полезная информация о Кошице

Что нужно знать о Кошице: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Кошице, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кошице
20:4334
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇰 Словакия
Название городаКошице
По-английскиKosice
Столица регионаКошице является столицей региона
Население города236 563 чел.
АэропортКошице KSC
Часовой поясEurope/Bratislava
Средняя высота205 м. от уровня моря

Где находится Кошице на карте

Кошице фото города
Кошице

Когда лучше лететь в Кошице

Расписание авиа-рейсов