Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Мотовун — самый важный центр доисторических поселений в этом регионе, живописный средневековый город 🏙️ на вершине холма с густым лесом над рекой Мирной и с богатым культурно-историческим наследием. Лес 🌳 Мотовуна — родина лучших трюфелей в мире, которые мы попробуем. Мы продолжим путь к мору, до Пореча. Город Пореч интересен своим урбанистическим устройством. Во 2 веке до н. э. здесь был организован римский каструм, военное поселение правильного растра с двумя характерными главными римскими улицами кардо и декуман. Площадь Марафор находится на территории бывшего античного форума, а на его западной стороне видны остатки трех храмов: Нептуна, Дианы и, так называемого, Большого храма. В Порече находится одна из красивейших ранневизантийских церквей в Европе, Евфраизиева базилика, названная в честь епископа Пореча, который в 6 веке приказал построить роскошную трехапсидную базилику на месте старой церкви. По дороге обратно проедем мимо устья реки Мирны до города Новиград. Когда-то здесь находилось римское поселение Эмония. Доплата: Евфраизиева базилика в Порече 30 кун (4 €)/чел. День и время отъезда на экскурсию ⛳ по договоренности. Цена включает проезд, экскурсовода на русском языке. Отъезд из Любляны, Порторожа (Пиран, Изола, Копер) по договоренности возможен отъезд из остальных городов по Словении