Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Хорватская Истрия, Мотовун–трюфеля, Пореч-город ЮНЕСКО, авто-пешеходная экскурсия из Словении

Гид S.
Гид S. – Гид из Любляны
Хорватская Истрия, Мотовун–трюфеля, Пореч-город ЮНЕСКО, авто-пешеходная экскурсия из Словении
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €310 за человека

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Хорватская Истрия, Мотовун–трюфеля, Пореч-город ЮНЕСКО, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Хорватская Истрия, Мотовун–трюфеля, Пореч-город ЮНЕСКО, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Мотовун — самый важный центр доисторических поселений в этом регионе, живописный средневековый город 🏙️ на вершине холма с густым лесом над рекой Мирной и с богатым культурно-историческим наследием. Лес 🌳 Мотовуна — родина лучших трюфелей в мире, которые мы попробуем. Мы продолжим путь к мору, до Пореча. Город Пореч интересен своим урбанистическим устройством. Во 2 веке до н. э. здесь был организован римский каструм, военное поселение правильного растра с двумя характерными главными римскими улицами кардо и декуман. Площадь Марафор находится на территории бывшего античного форума, а на его западной стороне видны остатки трех храмов: Нептуна, Дианы и, так называемого, Большого храма. В Порече находится одна из красивейших ранневизантийских церквей в Европе, Евфраизиева базилика, названная в честь епископа Пореча, который в 6 веке приказал построить роскошную трехапсидную базилику на месте старой церкви. По дороге обратно проедем мимо устья реки Мирны до города Новиград. Когда-то здесь находилось римское поселение Эмония. Доплата: Евфраизиева базилика в Порече 30 кун (4 €)/чел. День и время отъезда на экскурсию ⛳ по договоренности. Цена включает проезд, экскурсовода на русском языке. Отъезд из Любляны, Порторожа (Пиран, Изола, Копер) по договоренности возможен отъезд из остальных городов по Словении
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana
Хорватская Истрия, Мотовун–трюфеля, Пореч-город ЮНЕСКО, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Хорватская Истрия, Мотовун–трюфеля, Пореч-город ЮНЕСКО, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Хорватская Истрия, Мотовун–трюфеля, Пореч-город ЮНЕСКО, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Хорватская Истрия, Мотовун–трюфеля, Пореч-город ЮНЕСКО, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Хорватская Истрия, Мотовун–трюфеля, Пореч-город ЮНЕСКО, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Хорватская Истрия, Мотовун–трюфеля, Пореч-город ЮНЕСКО, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Хорватская Истрия, Мотовун–трюфеля, Пореч-город ЮНЕСКО, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Хорватская Истрия, Мотовун–трюфеля, Пореч-город ЮНЕСКО, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Хорватская Истрия, Мотовун–трюфеля, Пореч-город ЮНЕСКО, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Хорватская Истрия, Мотовун–трюфеля, Пореч-город ЮНЕСКО, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Хорватская Истрия, Мотовун–трюфеля, Пореч-город ЮНЕСКО, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Хорватская Истрия, Мотовун–трюфеля, Пореч-город ЮНЕСКО, авто-пешеходная экскурсия из Словении

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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