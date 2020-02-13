1 отзыв оставили туристы

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Первое свидание с Любляной

Все знаковые места уютного словенского города на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Прешерна
  • Заказать экскурсию

100 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Klemen
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Klemen – Гид в Любляне
Приглашаю погулять по одной из самых живописных и умиротворенных европейских столиц.

Вы рассмотрите главные площади, церкви, мосты и старинные здания Любляны, подниметесь на средневековую крепость и заглянете на местный рынок.

А я расскажу о местных традициях, истории 📖 и повседневной жизни.
Первое свидание с Любляной
Первое свидание с Любляной

Что вас ожидает

Очаровательная Любляна
Вы увидите главные достопримечательности города: площади Прешерна и Конгресса 1821 года, великолепный Тройной мост и мост Дракона, мэрию и собор Святого Николая с изумительными бронзовыми воротами. А еще: университет, древнейший парк Словении, главную библиотеку страны и фермерский рынок. Кроме того, подниметесь к Люблянскому граду, выдержавшему осаду Османской империи, и насладитесь видами города с высоты.

С Любляной на «ты»
Я раскрою самые интересные страницы истории Словении и помогу найти следы, оставленные в ней римлянами, Габсбургами, французами и югославами. А также поделюсь полезными советами местного жителя: где погулять самостоятельно, какие национальные блюда попробовать и где выпить самый вкусный в городе глинтвейн.

Организационные детали

Билеты в Люблянский град не включены в стоимость — 13 евро с человека.

Первое свидание с Любляной
Первое свидание с Любляной
Первое свидание с Любляной
Первое свидание с Любляной
Первое свидание с Любляной
Первое свидание с Любляной
Первое свидание с Любляной
Первое свидание с Любляной
Первое свидание с Любляной
Первое свидание с Любляной
Первое свидание с Любляной
Первое свидание с Любляной

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Прешерна.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Klemen
Klemen
Меня зовут Клемен, я живу в Любляне 8 лет, а родился и вырос в ее пригороде. По профессии — лингвист, также увлекаюсь историей. Я верю в слова нашего мэра, утверждающего, что Любляна — самый красивый город в мире. С радостью покажу вам ее самые интересные места и помогу в этом убедиться!
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1 отзыв оставили туристы

13 февраля 2020
Рекомендую. Приезжайте, наслаждайтесь, влюбляйтесь в город и страну.

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