1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Очаровательная Любляна

Вы увидите главные достопримечательности города: площади Прешерна и Конгресса 1821 года, великолепный Тройной мост и мост Дракона, мэрию и собор Святого Николая с изумительными бронзовыми воротами. А еще: университет, древнейший парк Словении, главную библиотеку страны и фермерский рынок. Кроме того, подниметесь к Люблянскому граду, выдержавшему осаду Османской империи, и насладитесь видами города с высоты.

С Любляной на «ты»

Я раскрою самые интересные страницы истории Словении и помогу найти следы, оставленные в ней римлянами, Габсбургами, французами и югославами. А также поделюсь полезными советами местного жителя: где погулять самостоятельно, какие национальные блюда попробовать и где выпить самый вкусный в городе глинтвейн.