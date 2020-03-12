7 отзывов оставили туристы

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Прогулка по старому городу Крань

Альпийские пейзажи, местная кухня и уютные улочки культурной столицы Словении

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
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От 70 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
5
Yulia
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Yulia – Гид в Любляне
Всего за два часа прогулки по старому Краню вы узнаете о Словении больше, чем если бы катались по всей стране пару дней! На моей экскурсии 🧭 вы прикоснетесь к истории города и словенской культуре, отыщете колоритные дворики и любимые кафе местных жителей, насладитесь альпийскими панорамами со смотровых площадок, попробуете блюда местной кухни 🥧 и ощутите идиллию маленького городка.

В этом маршруте — вся моя любовь к Словении и необычному городу Крань, которой я хочу с вами поделиться.
Прогулка по старому городу Крань
Прогулка по старому городу Крань

Что вас ожидает

Очарование исторического центра
Оказавшись на улочках старого Краня, вы погрузитесь в неспешное течение жизни города, где все жители знают друг друга и берегут свои традиции. Вы пройдете по главной площади Краня, увидите здание ратуши и готическую церковь. Я проведу вас по любимым местам местных жителей — укромным дворикам с арками и скрытым кафешкам с видом на город и горы. Вы поймете, почему Крань считается культурной столицей страны, и узнаете о жизни и творчестве «словенского Пушкина» — Франца Прешерна, который открыл для мира красоту словенского языка. Однако сразу предупрежу: исторических сводок и дат от меня не стоит ждать, зато я расскажу вам много городских историй и помогу прочувствовать особенный колорит Краня.

Столица словенских Альп
Во время прогулки вы увидите город и его околицу с высоты птичьего полета, спуститесь ненадолго в каньон реки Кокры, где ощутите неприступность Краня, выросшего на скале. А затем через старый центр мы дойдем до смотровой точки, которая находится на месте одной из семи оборонительных башен: здесь вы узнаете о природных, археологических и исторических особенностях города.

Кулинарный Крань
Особое внимание мы уделим местным деликатесам и кафе: каждый ресторанчик старого центра (а их чуть больше 20ти) может похвастаться своей историей и душевной атмосферой. Я расскажу вам, почему одни из них пустуют большую часть времени, а в других собирается чуть ли не весь город. Поделюсь секретом, как с помощью десертов выучить всю Словению по регионам. И, конечно, вы попробуете самую вкусную краньскую колбаску — а заодно узнаете интересную историю о том, почему колбаски называют краньскими и как это связано с городом.

Секретный ингредиент
Жизнь в Словении может показаться вам слишком спокойной, а жизнь в Кране и подавно, поэтому я попробую вас удивить припасенным на конец нашей прогулки сюрпризом. Что это будет — пока остается секретом: это зависит от того, в какое время суток мы будем прогуливаться по городу, а также от ваших предпочтений, которые я пойму во время нашего знакомства.

Организационные детали

  • Если вы живете в Кране, мы встретимся в вашем отеле или в центре города. Если же вы едете из другого города, я обязательно подскажу, как доехать и где лучше припарковаться.
  • Если у вас есть особые пожелания (например, вы хотите больше времени уделить культуре или дегустации пива), то расскажите мне об этом до экскурсии: Я обязательно включу это в нашу прогулку.
  • При себе обязательно иметь паспорт (не только в Кране, а по всей стране, а то штрафы у нас за это большие).
  • В экскурсию включен бокал вина или безалкогольный напиток. Все остальное по желанию можно купить по пути. Также мы можем дополнить тур дегустацией вина или крафтового пива (в среднем около 15 евро за 3-4 вида).
  • Если вы хотите пойти на экскурсию в выходные, напишите мне — это тоже возможно.
Прогулка по старому городу Крань
Прогулка по старому городу Крань
Прогулка по старому городу Крань
Прогулка по старому городу Крань
Прогулка по старому городу Крань
Прогулка по старому городу Крань
Прогулка по старому городу Крань

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Yulia
Yulia
13 лет влюбленная в Словению. Живу в городе Крань, о котором в интернете мало что написано, и всячески удивляю тех, кто сюда добрался. Из-за миниатюрности страны и рода своей деятельности ( я организатор событий и туристический журналист) люблю открывать для себя новые места и маршруты. Моя личная страсть — отличная еда, вкусное вино и крафтовое пиво. Поэтому все мои гости всегда сыты и не всегда трезвы. В путешествиях стараюсь узнать страну или город изнутри через уклад местных жителей и в своих турах стараюсь познакомить со Словенией по такому же принципу.
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7 отзывов оставили туристы

12 марта 2020
Огромное спасибо за чудесную экскурсию; Крань городок небольшой но интересный; ещё не слишком туристический город, по этому окунётесь в атмосферу аутентичности и камерность всем советуем¡👍🏻
17 сентября 2019
Всем путешественникам и пользователям Трипстера огромный привет. Благодаря этой команде мы знакомимся прежде всего с людьми, проживающими в выбранной нами стране и получаем интересную информацию. В моём случае я, проезжая через Словению, выбрал для знакомства со страной гида Юлию, которая проводит экскурсию по милейшему городу Крань. В начале была переписка с ней, поскольку я, а вернее я и моя супруга, путешествовали на машине по Италии, и решили узнать о Словении гораздо больше наших познаний. Юлия очень нам помогла уже на стадии подготовки к встрече. Помогла встретиться с мастером по виноделию Иорданом, производящим знаменитое вино Теран. Сама прогулка по городу Крань была шикарной. Юлия поражает своим знанием словенской истории, культуры, архитектуры и многих других аспектов жизни словенцев. Её можно слушать часами. Она внимательно относилась ко всем нашим пожеланиям и отвечала на все, интересующие нас вопросы. Здесь и видишь, как Юлия любит то, чем она занимается. А к слову она ещё и художник и.... Ну вот приезжайте к ней и всё узнаете. Во время прогулки она предложила продегустировать кофе и пиво. Знакомство с Юлией оставило только прекрасные воспоминания и мы решили скоро заехать вновь. Чего и Вам всем желаем. Здесь очень тепло и уютно.
25 августа 2019
Если вы хотите увидеть аутентичную старую Словению, то прогудка по Крани то что нужно.
4 июля 2019
Всё отлично! Экскурсовод Юля очень эмоциональная, с глубоким знанием истории города.
5 января 2019
Прогулка оказалась интересной, познавательной. Юлия прекрасный рассказчик, который влюблён в Крань (она этого не скрывает). Идёшь, она всё рассказывает-рассказывает, про это, про то. Город небольшой, и прогулка сама по себе недолгая получается. Хорошо совместить с посещение чего-нибудь ещё. Юлия посоветовала заехать нам в Шкофья-Лоха (так кажется называется городок), расположенный практически по пути в Любляну. И там прогулялись. Получился интересный день.
12 октября 2018
Прекрасная экскурсия по достаточно интересному и колоритному старому городу! Гид тоже совершенно замечательная! Рассказ был динамичным, захватывающим, много и полезной информации. А какой прекрасное кафе на крыше! Настоятельно рекомендую!!!
25 июля 2018
Экскурсия оставила самое приятное впечатление. Наш гид Юля показала нам весь старый город. Мы окунулись в атмосферу маленького и уютного старинного городка, в котором отразилась вся история этого края, да и всей Европы. Увидели, как в наше время живут здесь люди, познакомились с современным искусством, которое встречается на каждом шагу и очень гармонично сочетается со стариной. Посидели в приятном кафе среди местных жителей и по рекомендации Юли очень вкусно пообедали "Краньским трио". В целом мы очень довольны и рекомендуем эту экскурсию другим путешественникам.

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