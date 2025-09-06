7 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для прогулки по старому городу Крань - с мая по сентябрь. В это время года вы сможете насладиться приятной погодой и максимально раскрыть красоту города и его окрестностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Главная площадь Краня
Здание ратуши
Готическая церковь
Смотровая площадка
Каньон реки Кокры
Описание экскурсии
Очарование исторического центра
Оказавшись на улочках старого Краня, вы погрузитесь в неспешное течение жизни города, где все жители знают друг друга и берегут свои традиции. Вы пройдете по главной площади Краня, увидите здание ратуши и готическую церковь. Я проведу вас по любимым местам местных жителей — укромным дворикам с арками и скрытым кафешкам с видом на город и горы. Вы поймете, почему Крань считается культурной столицей страны, и узнаете о жизни и творчестве «словенского Пушкина» — Франца Прешерна, который открыл для мира красоту словенского языка. Однако сразу предупрежу: исторических сводок и дат от меня не стоит ждать, зато я расскажу вам много городских историй и помогу прочувствовать особенный колорит Краня.
Столица словенских Альп
Город у подножья Альп — ещё одна гордая визитная карточка. Во время прогулки вы сможете насладиться горными панорамами и даже устроить фотосессию, ощутите неприступность Краня, выросшего на скале, и при этом гостеприимность местного населения. Узнаете о природных, археологических и исторических особенностях.
Дополнительные возможности
Если вы располагаете временем, рекомендую после нашей прогулки подняться на смотровую площадку церкви, спуститься в каньон реки Кокры, посетить тоннель под городом и увидеть человеческую рыбу или пообедать в домашней таверне. Все эти места я покажу вам во время прогулки.
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого дополнительного участника — €10
Если вы живете в Кране, мы встретимся в вашем отеле или в центре города. Если же вы едете из другого города, я обязательно подскажу, как доехать и где лучше припарковаться.
Если у вас есть особые пожелания (например, вы хотите больше времени уделить культуре или сходить на дегустацию), то расскажите мне об этом до экскурсии: я обязательно включу это в нашу прогулку.
При себе обязательно иметь паспорт (не только в Кране, а по всей стране, а то штрафы у нас за это большие).
Если вы хотите пойти на экскурсию в выходные, напишите мне — это тоже возможно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Любляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 126 туристов
С 2004 года влюбленная в Словению. Живу в городе Крань, о котором в интернете мало что написано, и всячески удивляю тех, кто сюда добрался. Из-за миниатюрности страны и рода своей читать дальшеуменьшить
деятельности (я организатор событий и туристический журналист) люблю открывать для себя новые места и маршруты. Моя личная страсть — отличная еда, вкусное вино и крафтовое пиво. Поэтому все мои гости всегда сыты и не всегда трезвы. В путешествиях стараюсь узнать страну или город изнутри через уклад местных жителей и в своих турах стараюсь познакомить со Словенией по такому же принципу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
–
3
–
2
–
1
–
В
Вера
Очарованы городом Крань и Юлией, которая раскрыла нам его красоту! Отличная двухчасовая прогулка. Специально приехали автобусом из Любляны (в дороге всего 30 минут). И не пожалели. После экскурсии сходили в рекомендованный Юлей ресторанчик, где очень вкусно поели. И еще я купила себе отличную кофточку в итальянском магазинчике!
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Не слышали прежде об этом городе, специально заехали из Любляны (около получаса потребовалось).
Юлия - просто волшебница, она светилась любовью к Крани и местным! Было настолько живо, артистично и с юмором, читать дальшеуменьшить
что мы не заметили, как пролетело время.
Маршрут, на первый взгляд, небольшой (да и сам город маленький), но сколько интересного там происходило! Мы погрузились в историю, быт, искусство и местные легенды 😍 Юлия очень прислушивается к пожеланиям и вопросам. Общаться было легко и приятно.
Я всем рекомендую заехать поисследовать этот культурный уютный городок! Юлия - один из лучших гидов на моей памяти. К слову, уже 20 лет живёт в Словении, отлично чувствует страну и людей. Вас максимально насытят приятными впечатлениями - Юлия еще и тайное кофейное местечко покажет 😉
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
P
Polina
Кто бы мог подумать, что о городке таких скромных размеров можно рассказать столько всего интересного, но Юлия прекрасно справилась с этой задачей! Время пролетело незаметно, даже несмотря на хмурую погоду)
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Рушан
Всем путешественникам и пользователям Трипстера огромный привет. Благодаря этой команде мы знакомимся прежде всего с людьми, проживающими в выбранной нами стране и получаем интересную информацию. В моём случае я, проезжая читать дальшеуменьшить
через Словению, выбрал для знакомства со страной гида Юлию, которая проводит экскурсию по милейшему городу Крань. В начале была переписка с ней, поскольку я, а вернее я и моя супруга, путешествовали на машине по Италии, и решили узнать о Словении гораздо больше наших познаний. Юлия очень нам помогла уже на стадии подготовки к встрече. Помогла встретиться с мастером по виноделию Иорданом, производящим знаменитое вино Теран. Сама прогулка по городу Крань была шикарной. Юлия поражает своим знанием словенской истории, культуры, архитектуры и многих других аспектов жизни словенцев. Её можно слушать часами. Она внимательно относилась ко всем нашим пожеланиям и отвечала на все, интересующие нас вопросы. Здесь и видишь, как Юлия любит то, чем она занимается. А к слову она ещё и художник и…. Ну вот приезжайте к ней и всё узнаете. Во время прогулки она предложила продегустировать кофе и пиво. Знакомство с Юлией оставило только прекрасные воспоминания и мы решили скоро заехать вновь. Чего и Вам всем желаем. Здесь очень тепло и уютно.
Вам был полезен этот отзыв?
L
LIDIIA
Экскурсия оставила самое приятное впечатление. Наш гид Юля показала нам весь старый город. Мы окунулись в атмосферу маленького и уютного старинного городка, в котором отразилась вся история этого края, да читать дальшеуменьшить
и всей Европы. Увидели, как в наше время живут здесь люди, познакомились с современным искусством, которое встречается на каждом шагу и очень гармонично сочетается со стариной.
Посидели в приятном кафе среди местных жителей и по рекомендации Юли очень вкусно пообедали "Краньским трио".
В целом мы очень довольны и рекомендуем эту экскурсию другим путешественникам.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Любляны
Похожие экскурсии на «Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)»