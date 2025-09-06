7 отзывов оставили туристы

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Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)

За два часа вы узнаете о Словении больше, чем за несколько дней путешествий! История, культура и кулинарные открытия ждут вас в старом Кране
За два часа прогулки по старому Краню вы узнаете о Словении больше, чем за несколько дней путешествий по стране.

На экскурсии вы погрузитесь в историю города, посетите колоритные дворики и любимые
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кафе местных жителей, насладитесь альпийскими панорамами и попробуете блюда местной кухни. В маршруте - вся любовь к Словении и необычному городу Крань.

Прогулка включает посещение главной площади, готической церкви, смотровых площадок и каньона реки Кокры. В завершение вас ждет сюрприз, зависящий от времени суток и ваших предпочтений

5
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Альпийские панорамы
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🍽 Кулинарные открытия
  • 🏞 Природные красоты
  • 🎭 Культурные истории

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
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Лучшие месяцы для прогулки по старому городу Крань - с мая по сентябрь. В это время года вы сможете насладиться приятной погодой и максимально раскрыть красоту города и его окрестностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)
Прогулка по старому городу Крань (из Любляны)

Что можно увидеть

  • Главная площадь Краня
  • Здание ратуши
  • Готическая церковь
  • Смотровая площадка
  • Каньон реки Кокры

Описание экскурсии

Очарование исторического центра

Оказавшись на улочках старого Краня, вы погрузитесь в неспешное течение жизни города, где все жители знают друг друга и берегут свои традиции. Вы пройдете по главной площади Краня, увидите здание ратуши и готическую церковь. Я проведу вас по любимым местам местных жителей — укромным дворикам с арками и скрытым кафешкам с видом на город и горы. Вы поймете, почему Крань считается культурной столицей страны, и узнаете о жизни и творчестве «словенского Пушкина» — Франца Прешерна, который открыл для мира красоту словенского языка. Однако сразу предупрежу: исторических сводок и дат от меня не стоит ждать, зато я расскажу вам много городских историй и помогу прочувствовать особенный колорит Краня.

Столица словенских Альп

Город у подножья Альп — ещё одна гордая визитная карточка. Во время прогулки вы сможете насладиться горными панорамами и даже устроить фотосессию, ощутите неприступность Краня, выросшего на скале, и при этом гостеприимность местного населения. Узнаете о природных, археологических и исторических особенностях.

Дополнительные возможности

Если вы располагаете временем, рекомендую после нашей прогулки подняться на смотровую площадку церкви, спуститься в каньон реки Кокры, посетить тоннель под городом и увидеть человеческую рыбу или пообедать в домашней таверне. Все эти места я покажу вам во время прогулки.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого дополнительного участника — €10
  • Если вы живете в Кране, мы встретимся в вашем отеле или в центре города. Если же вы едете из другого города, я обязательно подскажу, как доехать и где лучше припарковаться.
  • Если у вас есть особые пожелания (например, вы хотите больше времени уделить культуре или сходить на дегустацию), то расскажите мне об этом до экскурсии: я обязательно включу это в нашу прогулку.
  • При себе обязательно иметь паспорт (не только в Кране, а по всей стране, а то штрафы у нас за это большие).
  • Если вы хотите пойти на экскурсию в выходные, напишите мне — это тоже возможно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Любляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 126 туристов
С 2004 года влюбленная в Словению. Живу в городе Крань, о котором в интернете мало что написано, и всячески удивляю тех, кто сюда добрался. Из-за миниатюрности страны и рода своей
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деятельности (я организатор событий и туристический журналист) люблю открывать для себя новые места и маршруты. Моя личная страсть — отличная еда, вкусное вино и крафтовое пиво. Поэтому все мои гости всегда сыты и не всегда трезвы. В путешествиях стараюсь узнать страну или город изнутри через уклад местных жителей и в своих турах стараюсь познакомить со Словенией по такому же принципу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
В
Очарованы городом Крань и Юлией, которая раскрыла нам его красоту! Отличная двухчасовая прогулка. Специально приехали автобусом из Любляны (в дороге всего 30 минут). И не пожалели. После экскурсии сходили в рекомендованный Юлей ресторанчик, где очень вкусно поели. И еще я купила себе отличную кофточку в итальянском магазинчике!
Очарованы городом Крань и Юлией, которая раскрыла нам его красоту! Отличная двухчасовая прогулка. Специально приехали автобусом
Очарованы городом Крань и Юлией, которая раскрыла нам его красоту! Отличная двухчасовая прогулка. Специально приехали автобусом
Очарованы городом Крань и Юлией, которая раскрыла нам его красоту! Отличная двухчасовая прогулка. Специально приехали автобусом
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Евгения
Не слышали прежде об этом городе, специально заехали из Любляны (около получаса потребовалось).

Юлия - просто волшебница, она светилась любовью к Крани и местным! Было настолько живо, артистично и с юмором,
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что мы не заметили, как пролетело время.

Маршрут, на первый взгляд, небольшой (да и сам город маленький), но сколько интересного там происходило! Мы погрузились в историю, быт, искусство и местные легенды 😍 Юлия очень прислушивается к пожеланиям и вопросам. Общаться было легко и приятно.

Я всем рекомендую заехать поисследовать этот культурный уютный городок! Юлия - один из лучших гидов на моей памяти. К слову, уже 20 лет живёт в Словении, отлично чувствует страну и людей. Вас максимально насытят приятными впечатлениями - Юлия еще и тайное кофейное местечко покажет 😉

Не слышали прежде об этом городе, специально заехали из Любляны (около получаса потребовалось).
Не слышали прежде об этом городе, специально заехали из Любляны (около получаса потребовалось).
Не слышали прежде об этом городе, специально заехали из Любляны (около получаса потребовалось).
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Н
Понравилось!
Понравилось!
Понравилось!
Понравилось!
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Понравилось!
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P
Кто бы мог подумать, что о городке таких скромных размеров можно рассказать столько всего интересного, но Юлия прекрасно справилась с этой задачей! Время пролетело незаметно, даже несмотря на хмурую погоду)
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Р
Всем путешественникам и пользователям Трипстера огромный привет. Благодаря этой команде мы знакомимся прежде всего с людьми, проживающими в выбранной нами стране и получаем интересную информацию. В моём случае я, проезжая
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через Словению, выбрал для знакомства со страной гида Юлию, которая проводит экскурсию по милейшему городу Крань. В начале была переписка с ней, поскольку я, а вернее я и моя супруга, путешествовали на машине по Италии, и решили узнать о Словении гораздо больше наших познаний. Юлия очень нам помогла уже на стадии подготовки к встрече. Помогла встретиться с мастером по виноделию Иорданом, производящим знаменитое вино Теран. Сама прогулка по городу Крань была шикарной. Юлия поражает своим знанием словенской истории, культуры, архитектуры и многих других аспектов жизни словенцев. Её можно слушать часами. Она внимательно относилась ко всем нашим пожеланиям и отвечала на все, интересующие нас вопросы. Здесь и видишь, как Юлия любит то, чем она занимается. А к слову она ещё и художник и…. Ну вот приезжайте к ней и всё узнаете. Во время прогулки она предложила продегустировать кофе и пиво. Знакомство с Юлией оставило только прекрасные воспоминания и мы решили скоро заехать вновь. Чего и Вам всем желаем. Здесь очень тепло и уютно.

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L
Экскурсия оставила самое приятное впечатление. Наш гид Юля показала нам весь старый город. Мы окунулись в атмосферу маленького и уютного старинного городка, в котором отразилась вся история этого края, да
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и всей Европы. Увидели, как в наше время живут здесь люди, познакомились с современным искусством, которое встречается на каждом шагу и очень гармонично сочетается со стариной.

Посидели в приятном кафе среди местных жителей и по рекомендации Юли очень вкусно пообедали "Краньским трио".

В целом мы очень довольны и рекомендуем эту экскурсию другим путешественникам.

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