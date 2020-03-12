7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Очарование исторического центра

Оказавшись на улочках старого Краня, вы погрузитесь в неспешное течение жизни города, где все жители знают друг друга и берегут свои традиции. Вы пройдете по главной площади Краня, увидите здание ратуши и готическую церковь. Я проведу вас по любимым местам местных жителей — укромным дворикам с арками и скрытым кафешкам с видом на город и горы. Вы поймете, почему Крань считается культурной столицей страны, и узнаете о жизни и творчестве «словенского Пушкина» — Франца Прешерна, который открыл для мира красоту словенского языка. Однако сразу предупрежу: исторических сводок и дат от меня не стоит ждать, зато я расскажу вам много городских историй и помогу прочувствовать особенный колорит Краня.

Столица словенских Альп

Во время прогулки вы увидите город и его околицу с высоты птичьего полета, спуститесь ненадолго в каньон реки Кокры, где ощутите неприступность Краня, выросшего на скале. А затем через старый центр мы дойдем до смотровой точки, которая находится на месте одной из семи оборонительных башен: здесь вы узнаете о природных, археологических и исторических особенностях города.

Кулинарный Крань

Особое внимание мы уделим местным деликатесам и кафе: каждый ресторанчик старого центра (а их чуть больше 20ти) может похвастаться своей историей и душевной атмосферой. Я расскажу вам, почему одни из них пустуют большую часть времени, а в других собирается чуть ли не весь город. Поделюсь секретом, как с помощью десертов выучить всю Словению по регионам. И, конечно, вы попробуете самую вкусную краньскую колбаску — а заодно узнаете интересную историю о том, почему колбаски называют краньскими и как это связано с городом.

Секретный ингредиент

Жизнь в Словении может показаться вам слишком спокойной, а жизнь в Кране и подавно, поэтому я попробую вас удивить припасенным на конец нашей прогулки сюрпризом. Что это будет — пока остается секретом: это зависит от того, в какое время суток мы будем прогуливаться по городу, а также от ваших предпочтений, которые я пойму во время нашего знакомства.