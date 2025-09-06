7 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для прогулки по старому городу Крань - с мая по сентябрь. В это время года вы сможете насладиться приятной погодой и максимально раскрыть красоту города и его окрестностей.

За два часа прогулки по старому Краню вы узнаете о Словении больше, чем за несколько дней путешествий по стране.На экскурсии вы погрузитесь в историю города, посетите колоритные дворики и любимые

кафе местных жителей, насладитесь альпийскими панорамами и попробуете блюда местной кухни. В маршруте - вся любовь к Словении и необычному городу Крань. Прогулка включает посещение главной площади, готической церкви, смотровых площадок и каньона реки Кокры. В завершение вас ждет сюрприз, зависящий от времени суток и ваших предпочтений

Описание экскурсии

Очарование исторического центра

Оказавшись на улочках старого Краня, вы погрузитесь в неспешное течение жизни города, где все жители знают друг друга и берегут свои традиции. Вы пройдете по главной площади Краня, увидите здание ратуши и готическую церковь. Я проведу вас по любимым местам местных жителей — укромным дворикам с арками и скрытым кафешкам с видом на город и горы. Вы поймете, почему Крань считается культурной столицей страны, и узнаете о жизни и творчестве «словенского Пушкина» — Франца Прешерна, который открыл для мира красоту словенского языка. Однако сразу предупрежу: исторических сводок и дат от меня не стоит ждать, зато я расскажу вам много городских историй и помогу прочувствовать особенный колорит Краня.

Столица словенских Альп

Город у подножья Альп — ещё одна гордая визитная карточка. Во время прогулки вы сможете насладиться горными панорамами и даже устроить фотосессию, ощутите неприступность Краня, выросшего на скале, и при этом гостеприимность местного населения. Узнаете о природных, археологических и исторических особенностях.

Дополнительные возможности

Если вы располагаете временем, рекомендую после нашей прогулки подняться на смотровую площадку церкви, спуститься в каньон реки Кокры, посетить тоннель под городом и увидеть человеческую рыбу или пообедать в домашней таверне. Все эти места я покажу вам во время прогулки.

Организационные детали