Два века назад в центре Любляны находился стратегически важный город Эмона. Эта экскурсия предлагает мысленно отправиться в далёкое прошлое и узнать о жизни древних римлян.Богатый житель Эмоны расскажет о городских

секретах, домах, общественных банях, праздниках и гладиаторских играх. Участники увидят площадь Конгресса, городской музей, археологический парк «Эмона», римскую стену на Мирье и другие исторические объекты. Узнайте, как проходили будни древних римлян, их трапезы и общественные мероприятия

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Следы древнеримской эпохи

Наша прогулка пройдёт в тихой зелёной части Любляны, всего в 2 минутах от средневекового центра города, под замковым холмом. Вы увидите площадь Конгресса, городской музей, археологический парк «Эмона», раннехристианский центр, римскую стену на Мирье, копии бронзовой статуи эмонца, северных римских ворот, римского фонтана и саркофага, башни обороны, гробницы семьи Канчи, остатки древней канализационной системы и форум Эмоны.

Рутинные будни древних римлян

Вы узнаете, как богатый житель Эмоны проводил свои дни — посещал общественные бани, театральные представления и деловые встречи, за бокалом любимого напитка обсуждал политику государства и события дня, дома угощал гостей щедрым ужином — различными хлебами с травами и специями, мясом и рыбой, овощами, фруктами и орехами.