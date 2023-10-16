Перенестись на 2000 лет назад и познакомиться с бытом и обычаями граждан древнеримского города
Представим, что именно он раскрывает городские секреты, рассказывает о домах и общественных банях, праздниках и гладиаторских играх, любимой трапезе и многом другом.
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Описание
Что вас ожидает
Следы древнеримской эпохи
Наша прогулка пройдёт в тихой зелёной части Любляны, всего в 2 минутах от средневекового центра города, под замковым холмом. Вы увидите площадь Конгресса, городской музей, археологический парк «Эмона», раннехристианский центр, римскую стену на Мирье, копии бронзовой статуи эмонца, северных римских ворот, римского фонтана и саркофага, башни обороны, гробницы семьи Канчи, остатки древней канализационной системы и форум Эмоны.
Рутинные будни древних римлян
Вы узнаете, как богатый житель Эмоны проводил свои дни — посещал общественные бани, театральные представления и деловые встречи, за бокалом любимого напитка обсуждал политику государства и события дня, дома угощал гостей щедрым ужином — различными хлебами с травами и специями, мясом и рыбой, овощами, фруктами и орехами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Конгресса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.