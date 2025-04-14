Два века назад в центре Любляны находился стратегически важный город Эмона. Эта экскурсия предлагает мысленно отправиться в далёкое прошлое и узнать о жизни древних римлян.
Богатый житель Эмоны расскажет о городских
Богатый житель Эмоны расскажет о городских
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная возможность погрузиться в историю древнего города
- 📜 Узнать о повседневной жизни богатого жителя Эмоны
- 🏺 Посетить археологический парк и музей
- 🎭 Услышать рассказы о театральных представлениях и гладиаторских играх
- 🍇 Открыть для себя древнеримскую кулинарию
Что можно увидеть
- Площадь Конгресса
- Городской музей
- Археологический парк «Эмона»
- Раннехристианский центр
- Римская стена на Мирье
- Копии бронзовой статуи эмонца
- Северные римские ворота
- Римский фонтан и саркофаг
- Башни обороны
- Гробницы семьи Канчи
- Остатки древней канализационной системы
- Форум Эмоны
Описание экскурсии
Следы древнеримской эпохи
Наша прогулка пройдёт в тихой зелёной части Любляны, всего в 2 минутах от средневекового центра города, под замковым холмом. Вы увидите площадь Конгресса, городской музей, археологический парк «Эмона», раннехристианский центр, римскую стену на Мирье, копии бронзовой статуи эмонца, северных римских ворот, римского фонтана и саркофага, башни обороны, гробницы семьи Канчи, остатки древней канализационной системы и форум Эмоны.
Рутинные будни древних римлян
Вы узнаете, как богатый житель Эмоны проводил свои дни — посещал общественные бани, театральные представления и деловые встречи, за бокалом любимого напитка обсуждал политику государства и события дня, дома угощал гостей щедрым ужином — различными хлебами с травами и специями, мясом и рыбой, овощами, фруктами и орехами.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Конгресса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Любляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 7 часов 50 минут
Провела экскурсии для 29 туристов
Я — Елена, лицензионный гид в Словении, влюблённый в свою работу и не терпящий никакой халтуры. Окончила в Словении один из курсов по подготовке экскурсоводов и гидов-переводчиков. Пришла в эту
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Много нового узнали о городе, в котором живем. Проходили мимо и не замечали вещи, которые связаны с историей города. На многое прямо глаза открылись!
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