2 века назад в центре Любляны был маленький, но стратегически важный для Римской империи город Эмона. Предлагаю мысленно отправиться в далёкое прошлое. Я проведу экскурсию от лица жителя древнего поселения. Представим, что именно он раскрывает городские секреты, рассказывает о домах и общественных банях, праздниках и гладиаторских играх, любимой трапезе и многом другом.

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Описание

Что вас ожидает

Следы древнеримской эпохи

Наша прогулка пройдёт в тихой зелёной части Любляны, всего в 2 минутах от средневекового центра города, под замковым холмом. Вы увидите площадь Конгресса, городской музей, археологический парк «Эмона», раннехристианский центр, римскую стену на Мирье, копии бронзовой статуи эмонца, северных римских ворот, римского фонтана и саркофага, башни обороны, гробницы семьи Канчи, остатки древней канализационной системы и форум Эмоны.

Рутинные будни древних римлян

Вы узнаете, как богатый житель Эмоны проводил свои дни — посещал общественные бани, театральные представления и деловые встречи, за бокалом любимого напитка обсуждал политику государства и события дня, дома угощал гостей щедрым ужином — различными хлебами с травами и специями, мясом и рыбой, овощами, фруктами и орехами.