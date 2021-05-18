Полезная информация о Ново-Месте
Что нужно знать о Ново-Месте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Ново-Месте
23:4518
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇮 Словения
|Название города
|Ново-Место
|По-английски
|Novo Mesto
|Столица региона
|Ново-Место является столицей региона
|Население города
|23 341 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Ljubljana
|Средняя высота
|187 м. от уровня моря
Где находится Ново-Место на карте
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