Всё о Ново-Месте

Полезная информация о Ново-Месте

Что нужно знать о Ново-Месте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Ново-Месте
23:4518
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇮 Словения
Название городаНово-Место
По-английскиNovo Mesto
Столица регионаНово-Место является столицей региона
Население города23 341 чел.
Часовой поясEurope/Ljubljana
Средняя высота187 м. от уровня моря

Где находится Ново-Место на карте

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