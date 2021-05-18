Полезная информация о Могадишо
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Местное время в Могадишо
21:4416
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇴 Сомали
|Название города
|Могадишо
|По-английски
|Mogadishu
|Это столица
|Могадишо является столицей Сомали
|Население города
|2 587 183 чел.
|Аэропорт
|Могадишо MGQ
|Часовой пояс
|Africa/Mogadishu
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Могадишо на карте
Могадишо
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