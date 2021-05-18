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Полезная информация о Могадишо

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Местное время в Могадишо
21:4416
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇴 Сомали
Название городаМогадишо
По-английскиMogadishu
Это столицаМогадишо является столицей Сомали
Население города2 587 183 чел.
АэропортМогадишо MGQ
Часовой поясAfrica/Mogadishu
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Могадишо на карте

Могадишо фото города
Могадишо

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