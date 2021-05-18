Полезная информация о Батон-Руж
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Местное время в Батон-Руж
13:4510
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Батон-Руж
|По-английски
|Baton Rouge
|Столица региона
|Батон-Руж является столицей региона
|Население города
|228 590 чел.
|Аэропорты
|Райан BTR, Downtown EBR
|Часовой пояс
|America/Chicago
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Батон-Руж на карте
Батон-Руж
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