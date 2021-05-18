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Полезная информация о Батон-Руж

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Местное время в Батон-Руж
13:4510
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаБатон-Руж
По-английскиBaton Rouge
Столица регионаБатон-Руж является столицей региона
Население города228 590 чел.
АэропортыРайан BTR, Downtown EBR
Часовой поясAmerica/Chicago
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Батон-Руж на карте

Батон-Руж фото города
Батон-Руж

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