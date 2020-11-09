Как добраться до Батона-Ружа на самолёте
В Батоне-Руже 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Baton Rouge Metropolitan Airport» вам не избежать
Список аэропортов Батона-Ружа
- Райан BTRBaton Rouge Metropolitan Airport
- Downtown EBRне гражданскийDowntown
Самые дешёвые билеты в Батон-Руж из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇺🇸Атланты
|5 652
|6ч 49м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇺🇸Роли
|6 999
|10ч 37м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Шарлотт
|14 818
|2ч 2м
|18.10.2020
|из 🇺🇸Питтсбурга
|16 711
|6ч 5м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Тусона
|18 305
|4ч 42м (⇵1)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|38 033
|27ч 13м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Батона-Ружа
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Батона-Ружа, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чаттануга, Чеджу, Канкун, Даллас и Лас-Вегас
- 06.11.202008.11.2020
- 10.11.202012.11.2020
- 16.10.202020.10.2020
- 22.12.202027.12.2020
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