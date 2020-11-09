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Как добраться до Батона-Ружа на самолёте

В Батоне-Руже 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Baton Rouge Metropolitan Airport» вам не избежать

Список аэропортов Батона-Ружа

  1. Райан BTR
    Baton Rouge Metropolitan Airport
  2. Downtown EBRне гражданский
    Downtown

Самые дешёвые билеты в Батон-Руж из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из 🇺🇸Атланты5 6526ч 49м (⇵1)
07.11.2020из 🇺🇸Роли6 99910ч 37м (⇵2)
22.10.2020из 🇺🇸Шарлотт14 8182ч 2м
18.10.2020из 🇺🇸Питтсбурга16 7116ч 5м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇸Тусона18 3054ч 42м (⇵1)
14.01.2021из 🇷🇺Москвы38 03327ч 13м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Батона-Ружа, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чаттануга, Чеджу, Канкун, Даллас и Лас-Вегас

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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