Тропа Свободы — пеший маршрут в Старом городе, охватывающий 16 знаковых объектов. Приглашаю по ней погулять! По пути вы погрузитесь в историю основания города и узнаете о роли Бостона в Американской революции. А также услышите интересные факты о его строительстве, архитектуре, выдающихся личностях, аболиционизме, американском образовании, иммиграции и современной жизни.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Бостоне

Мария Ваш гид в Бостоне

Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

Церковь Парк-Стрит

Кладбища Грэнери и Коппс Хилл

Королевскую часовню

Статую Бенджамина Франклина

Книжный магазин «Old Corner Bookstore»

Место «бостонской резни»

Памятник Полу Риверу

Старую Северную церковь

А ещё познакомитесь с современными скульптурами «Объятие» и «Ослик». Рассмотрите трогательный мемориал, посвящённый Холокосту, и многое другое.

Организационные детали

Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 7 лет.