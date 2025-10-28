Тропа Свободы — пеший маршрут в Старом городе, охватывающий 16 знаковых объектов.
Приглашаю по ней погулять! По пути вы погрузитесь в историю основания города и узнаете о роли Бостона в Американской революции.
А также услышите интересные факты о его строительстве, архитектуре, выдающихся личностях, аболиционизме, американском образовании, иммиграции и современной жизни.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Церковь Парк-Стрит
- Кладбища Грэнери и Коппс Хилл
- Королевскую часовню
- Статую Бенджамина Франклина
- Книжный магазин «Old Corner Bookstore»
- Место «бостонской резни»
- Памятник Полу Риверу
- Старую Северную церковь
А ещё познакомитесь с современными скульптурами «Объятие» и «Ослик». Рассмотрите трогательный мемориал, посвящённый Холокосту, и многое другое.
Организационные детали
Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 7 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Бостон-Коммон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Бостоне
Провела экскурсии для 40 туристов
Меня зовут Мария, и я с радостью открою для вас Бостон. Я гид и организатор путешествий, занимаюсь этим с 1995 года и искренне люблю свое дело. По образованию я филолог, окончилаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
28 окт 2025
Прекрасная прогулка по Бостону! За 3 часа мы увидели столько красивых мест и узнали массу интересных фактов. Мария рассказывала историю города легко и увлекательно, время пролетело незаметно. Очень рекомендую экскурсию всем, кто хочет увидеть Бостон глазами местного. Спасибо!!
о
ольга
28 сен 2025
Сегодня в компании обаятельный Марии совершили прогулку по Бостону.
Нам понравилось все: и то как составлен маршрут и то как и какой излагался материал.
Очень правильное решение использовать наушники даже при экскурсии
А
Анна
23 сен 2025
Нам очень повезло, что мы получили экскурсию с таким замечательным гидом, как Мария. Она рассказывает все очень интересно, грамотно, с хорошо поставленной речью. Мы были в Бостоне всего 1 день, и за такое короткое время образ города и его история благодаря Марии сложилась полностью. Огромное спасибо🙏
Ильина
20 июл 2025
Спасибо Марии за организацию экскурсии! Все очень понравилось, Мария встретила как договаривались, помогла организовать трансфер, так как была обзорная на машине. Останавливались и выходили в самых нужных локациях, заезжали на обед в Итальянский квартал 👍, а так же посетили Гарвард. Спасибо, рекомендуем!
Анатолий
18 июл 2025
Замечательная экскурсия! Наполненная интересной информацией и красивыми местами в Бостоне! Всем рекомендуем!! ✊❤️
О
Ольга
18 апр 2025
Спасибо большое Марии, все четко по организации, рассказ и прогулка - интереснейшие! Впервые в Бостоне, и столько ещё мест посоветовала Мария нам, что хочется вернуться 🤗
