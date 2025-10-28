Мои заказы

Знакомьтесь, Бостон

Пройти по Тропе Свободы и увидеть главные достопримечательности города
Тропа Свободы — пеший маршрут в Старом городе, охватывающий 16 знаковых объектов.

Приглашаю по ней погулять! По пути вы погрузитесь в историю основания города и узнаете о роли Бостона в Американской революции.

А также услышите интересные факты о его строительстве, архитектуре, выдающихся личностях, аболиционизме, американском образовании, иммиграции и современной жизни.
5
6 отзывов
Знакомьтесь, Бостон© Мария
Знакомьтесь, Бостон© Мария
Знакомьтесь, Бостон© Мария
Ближайшие даты:
12
ноя15
ноя16
ноя17
ноя20
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Церковь Парк-Стрит
  • Кладбища Грэнери и Коппс Хилл
  • Королевскую часовню
  • Статую Бенджамина Франклина
  • Книжный магазин «Old Corner Bookstore»
  • Место «бостонской резни»
  • Памятник Полу Риверу
  • Старую Северную церковь

А ещё познакомитесь с современными скульптурами «Объятие» и «Ослик». Рассмотрите трогательный мемориал, посвящённый Холокосту, и многое другое.

Организационные детали

Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 7 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке Бостон-Коммон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Бостоне
Провела экскурсии для 40 туристов
Меня зовут Мария, и я с радостью открою для вас Бостон. Я гид и организатор путешествий, занимаюсь этим с 1995 года и искренне люблю свое дело. По образованию я филолог, окончила
читать дальше

Санкт-Петербургский университет, увлекаюсь историей, искусством и, конечно же, путешествиями. Мои экскурсии — это не просто прогулки, а живые истории, наполненные интересными деталями, неожиданными открытиями и душевной атмосферой. Бостон — мой дом, и мне хочется поделиться с вами его красотой, тайнами и особенным настроением.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Е
Екатерина
28 окт 2025
Прекрасная прогулка по Бостону! За 3 часа мы увидели столько красивых мест и узнали массу интересных фактов. Мария рассказывала историю города легко и увлекательно, время пролетело незаметно. Очень рекомендую экскурсию всем, кто хочет увидеть Бостон глазами местного. Спасибо!!
о
ольга
28 сен 2025
Сегодня в компании обаятельный Марии совершили прогулку по Бостону.
Нам понравилось все: и то как составлен маршрут и то как и какой излагался материал.
Очень правильное решение использовать наушники даже при экскурсии
читать дальше

в индивидуальном формате в таком шумном городе - ты свободен в своём движении, можешь даже несколько дистанциироваться от гида, например, для фотографирования и не пропустить ничего.
Мария трепетно относится к своим гостям и помогает во всем, начиная от рекомендации бюджетного паркинга и до помощи в хороших фото.
Рекомендую экскурсию с Марией, ну, а Бостон - это город в самое сердце ❤️

Сегодня в компании обаятельный Марии совершили прогулку по Бостону.Сегодня в компании обаятельный Марии совершили прогулку по Бостону.Сегодня в компании обаятельный Марии совершили прогулку по Бостону.Сегодня в компании обаятельный Марии совершили прогулку по Бостону.Сегодня в компании обаятельный Марии совершили прогулку по Бостону.Сегодня в компании обаятельный Марии совершили прогулку по Бостону.Сегодня в компании обаятельный Марии совершили прогулку по Бостону.
А
Анна
23 сен 2025
Нам очень повезло, что мы получили экскурсию с таким замечательным гидом, как Мария. Она рассказывает все очень интересно, грамотно, с хорошо поставленной речью. Мы были в Бостоне всего 1 день, и за такое короткое время образ города и его история благодаря Марии сложилась полностью. Огромное спасибо🙏
Ильина
Ильина
20 июл 2025
Спасибо Марии за организацию экскурсии! Все очень понравилось, Мария встретила как договаривались, помогла организовать трансфер, так как была обзорная на машине. Останавливались и выходили в самых нужных локациях, заезжали на обед в Итальянский квартал 👍, а так же посетили Гарвард. Спасибо, рекомендуем!
Спасибо Марии за организацию экскурсии! Все очень понравилось, Мария встретила как договаривались, помогла организовать трансфер, такСпасибо Марии за организацию экскурсии! Все очень понравилось, Мария встретила как договаривались, помогла организовать трансфер, так
Анатолий
Анатолий
18 июл 2025
Замечательная экскурсия! Наполненная интересной информацией и красивыми местами в Бостоне! Всем рекомендуем!! ✊❤️
Замечательная экскурсия! Наполненная интересной информацией и красивыми местами в Бостоне! Всем рекомендуем!! ✊❤️Замечательная экскурсия! Наполненная интересной информацией и красивыми местами в Бостоне! Всем рекомендуем!! ✊❤️Замечательная экскурсия! Наполненная интересной информацией и красивыми местами в Бостоне! Всем рекомендуем!! ✊❤️Замечательная экскурсия! Наполненная интересной информацией и красивыми местами в Бостоне! Всем рекомендуем!! ✊❤️Замечательная экскурсия! Наполненная интересной информацией и красивыми местами в Бостоне! Всем рекомендуем!! ✊❤️Замечательная экскурсия! Наполненная интересной информацией и красивыми местами в Бостоне! Всем рекомендуем!! ✊❤️Замечательная экскурсия! Наполненная интересной информацией и красивыми местами в Бостоне! Всем рекомендуем!! ✊❤️Замечательная экскурсия! Наполненная интересной информацией и красивыми местами в Бостоне! Всем рекомендуем!! ✊❤️Замечательная экскурсия! Наполненная интересной информацией и красивыми местами в Бостоне! Всем рекомендуем!! ✊❤️Замечательная экскурсия! Наполненная интересной информацией и красивыми местами в Бостоне! Всем рекомендуем!! ✊❤️
О
Ольга
18 апр 2025
Спасибо большое Марии, все четко по организации, рассказ и прогулка - интереснейшие! Впервые в Бостоне, и столько ещё мест посоветовала Мария нам, что хочется вернуться 🤗

Похожие экскурсии из Бостона

Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Пешая
3.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Познакомиться с городом, где началась история независимости США
Начало: В городском парке Boston Common
Завтра в 11:00
11 ноя в 10:00
$350 за всё до 8 чел.
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Познакомиться с историей одного из самых известных и престижных университетов мира
Начало: У станции метро Harvard
11 ноя в 11:00
13 ноя в 11:00
$350 за всё до 7 чел.
Бостон по любви
Пешая
3 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Бостон по любви
Узнать город через живые истории, атмосферу и нестандартный маршрут и… влюбиться в него
Начало: У входа в Boston Common
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
$170 за человека
У нас ещё много экскурсий в Бостоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бостоне