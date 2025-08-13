Мои заказы

Бостон по любви

Узнать город через живые истории, атмосферу и нестандартный маршрут и… влюбиться в него
Это прогулка для тех, кто хочет почувствовать настоящий Бостон — не открытку, а город со своим ритмом, запахом кофе и уличной музыкой. Мы увидим знаковые места и заглянем туда, куда редко заходят туристы.

Это идеальный маршрут для знакомства или для тех, кто хочет увидеть Бостон под новым углом — без скучных дат, но с душой и красивыми видами.
5
5 отзывов
Бостон по любви© Гамида
Бостон по любви© Гамида
Бостон по любви© Гамида

Описание экскурсии

Boston Common и Public Garden — начнём с самого сердца города, где когда-то проходили митинги, парады и народные собрания. Именно отсюда начинается современная Америка — и вы узнаете почему.

Beacon Hill — район, где до сих пор чувствуется дух старой Новой Англии: мощёные улочки, газовые фонари, викторианские особняки. Здесь оживают истории колониальной эпохи, аболиционистов и первых иммигрантов.

Freedom Trail — пройдём по главным точкам Тропы Свободы. Заглянем в старейшую церковь Бостона и к месту, где выступал Сэмюэл Адамс. Я расскажу, как зарождалась революция и почему город стал её эпицентром.

Faneuil Hall и Quincy Market — места, где история переплетается с современной жизнью. Мы поговорим о том, как здание 18 века стало площадкой для политических дебатов и почему его называют «колыбелью свободы».

North End — итальянский квартал с насыщенным прошлым. Поговорим о волнах миграции, жизни рабочего класса и культуре, которая сформировала «вкусное» лицо Бостона.

Вы услышите:

  • Откуда появилась Тропа Свободы и какую символику скрывают её главные точки
  • Как в одной церкви прятали революционеров, а в другой — провозглашали независимость
  • Каким был Бостон до эпохи небоскрёбов и какие черты колониальной архитектуры сохранились
  • Почему иммигранты и волны переселенцев сделали город таким, каким мы видим его сегодня
  • И многое другое

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, проходит в комфортном темпе и подойдёт для любого возраста и уровня физической подготовки
  • Также можно с собаками, если они спокойны и приучены к поводку
  • Если у нас останется немного времени — с радостью предложу заглянуть в одно из уютных кафе выпить кофе или чай (по желанию и оплачивается отдельно)
  • В завершение экскурсии каждого участника ждёт маленький сюрприз от меня — просто в знак благодарности за совместную прогулку
  • Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате. Подробности уточняйте в переписке

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$170
Дети до 12 лет$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Boston Common
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гамида
Гамида — ваш гид в Бостоне
Привет! Меня зовут Гами, и я — гид по призванию, а не по учебнику. Я сама много лет путешествовала, жила в разных местах, впитывала культуру, атмосферу, язык, привычки — и
читать дальше

поняла, что хочу делиться этим с другими. Я глубоко разбираюсь в теме жизни за границей, адаптации, традиций, городской культуры и красивых нетуристических локаций. Я люблю находить атмосферные места — от уютных улочек до видов, которые остаются в памяти. Мне важно, чтобы люди чувствовали себя легко и комфортно рядом. Я не просто рассказываю факты — стараюсь создать настроение, как будто мы гуляем с подругой, делимся историями и вместе влюбляемся в этот город. Я провожу экскурсии на русском и турецком, и всегда подбираю маршрут под интересы человека или группы. Почему я встречаюсь с путешественниками? Потому что мне нравится видеть, как загораются глаза, когда ты показываешь что-то настоящее, искреннее. Это не просто прогулка — это новое маленькое приключение.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
Александр
13 авг 2025
Здравствуйте! Экскурсию проводил Фархад. Показал и рассказал всё по программе и ответил на наши любопытные вопросы. Мы довольны! Рекомендуем!
М
Михаил
7 авг 2025
Все было замечательно! Интересная экскурсия, интересные факты! Было здорово!
Все было замечательно! Интересная экскурсия, интересные факты! Было здорово!
Элина
Элина
22 июл 2025
Очень интересная познавательная экскурсия, спасибо нашему гиду, очень добрая и позитивная девочка которая любит свою работу, рассказала и показала не только исторические места но и сама жизнь Бостона со всеми плюсами и минусами. Огромное спасибо еще раз.
А
Анна
21 июл 2025
Интересная насыщенная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом.
N
Nargiss
19 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Всё прошло легко, интересно и с душой. Было ощущение, что нас ведёт не просто гид, а человек, который действительно любит свой город и знает, как рассказать
читать дальше

о нём так, чтобы было увлекательно.

Были интересные факты, приятные истории, атмосфера на прогулке была очень дружелюбной. Время пролетело незаметно, всё было очень гармонично по темпу — нигде не спешили, но и не скучали. Отдельное спасибо за рекомендации, куда сходить после экскурсии — нам это очень пригодилось!

Нам очень понравилась экскурсия! Всё прошло легко, интересно и с душой. Было ощущение, что нас ведётНам очень понравилась экскурсия! Всё прошло легко, интересно и с душой. Было ощущение, что нас ведётНам очень понравилась экскурсия! Всё прошло легко, интересно и с душой. Было ощущение, что нас ведётНам очень понравилась экскурсия! Всё прошло легко, интересно и с душой. Было ощущение, что нас ведёт

Похожие экскурсии из Бостона

Знакомьтесь, Бостон
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Бостон
Пройти по Тропе Свободы и увидеть главные достопримечательности города
Начало: В парке Бостон-Коммон
Завтра в 11:00
16 ноя в 11:00
$310 за всё до 10 чел.
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Пешая
3.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Познакомиться с городом, где началась история независимости США
Начало: В городском парке Boston Common
16 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
$350 за всё до 8 чел.
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Познакомиться с историей одного из самых известных и престижных университетов мира
Начало: У станции метро Harvard
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
$350 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бостоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бостоне