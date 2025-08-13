Это прогулка для тех, кто хочет почувствовать настоящий Бостон — не открытку, а город со своим ритмом, запахом кофе и уличной музыкой. Мы увидим знаковые места и заглянем туда, куда редко заходят туристы. Это идеальный маршрут для знакомства или для тех, кто хочет увидеть Бостон под новым углом — без скучных дат, но с душой и красивыми видами.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Boston Common и Public Garden — начнём с самого сердца города, где когда-то проходили митинги, парады и народные собрания. Именно отсюда начинается современная Америка — и вы узнаете почему.

Beacon Hill — район, где до сих пор чувствуется дух старой Новой Англии: мощёные улочки, газовые фонари, викторианские особняки. Здесь оживают истории колониальной эпохи, аболиционистов и первых иммигрантов.

Freedom Trail — пройдём по главным точкам Тропы Свободы. Заглянем в старейшую церковь Бостона и к месту, где выступал Сэмюэл Адамс. Я расскажу, как зарождалась революция и почему город стал её эпицентром.

Faneuil Hall и Quincy Market — места, где история переплетается с современной жизнью. Мы поговорим о том, как здание 18 века стало площадкой для политических дебатов и почему его называют «колыбелью свободы».

North End — итальянский квартал с насыщенным прошлым. Поговорим о волнах миграции, жизни рабочего класса и культуре, которая сформировала «вкусное» лицо Бостона.

Вы услышите:

Откуда появилась Тропа Свободы и какую символику скрывают её главные точки

Как в одной церкви прятали революционеров, а в другой — провозглашали независимость

Каким был Бостон до эпохи небоскрёбов и какие черты колониальной архитектуры сохранились

Почему иммигранты и волны переселенцев сделали город таким, каким мы видим его сегодня

И многое другое

Организационные детали