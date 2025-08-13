Узнать город через живые истории, атмосферу и нестандартный маршрут и… влюбиться в него
Это прогулка для тех, кто хочет почувствовать настоящий Бостон — не открытку, а город со своим ритмом, запахом кофе и уличной музыкой. Мы увидим знаковые места и заглянем туда, куда редко заходят туристы.
Это идеальный маршрут для знакомства или для тех, кто хочет увидеть Бостон под новым углом — без скучных дат, но с душой и красивыми видами.
Описание экскурсии
Boston Common и Public Garden — начнём с самого сердца города, где когда-то проходили митинги, парады и народные собрания. Именно отсюда начинается современная Америка — и вы узнаете почему.
Beacon Hill — район, где до сих пор чувствуется дух старой Новой Англии: мощёные улочки, газовые фонари, викторианские особняки. Здесь оживают истории колониальной эпохи, аболиционистов и первых иммигрантов.
Freedom Trail — пройдём по главным точкам Тропы Свободы. Заглянем в старейшую церковь Бостона и к месту, где выступал Сэмюэл Адамс. Я расскажу, как зарождалась революция и почему город стал её эпицентром.
Faneuil Hall и Quincy Market — места, где история переплетается с современной жизнью. Мы поговорим о том, как здание 18 века стало площадкой для политических дебатов и почему его называют «колыбелью свободы».
North End — итальянский квартал с насыщенным прошлым. Поговорим о волнах миграции, жизни рабочего класса и культуре, которая сформировала «вкусное» лицо Бостона.
Вы услышите:
Откуда появилась Тропа Свободы и какую символику скрывают её главные точки
Как в одной церкви прятали революционеров, а в другой — провозглашали независимость
Каким был Бостон до эпохи небоскрёбов и какие черты колониальной архитектуры сохранились
Почему иммигранты и волны переселенцев сделали город таким, каким мы видим его сегодня
И многое другое
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная, проходит в комфортном темпе и подойдёт для любого возраста и уровня физической подготовки
Также можно с собаками, если они спокойны и приучены к поводку
Если у нас останется немного времени — с радостью предложу заглянуть в одно из уютных кафе выпить кофе или чай (по желанию и оплачивается отдельно)
В завершение экскурсии каждого участника ждёт маленький сюрприз от меня — просто в знак благодарности за совместную прогулку
Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате. Подробности уточняйте в переписке
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$170
Дети до 12 лет
$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Boston Common
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гамида — ваш гид в Бостоне
Привет! Меня зовут Гами, и я — гид по призванию, а не по учебнику. Я сама много лет путешествовала, жила в разных местах, впитывала культуру, атмосферу, язык, привычки — и поняла, что хочу делиться этим с другими.
поняла, что хочу делиться этим с другими.
Я глубоко разбираюсь в теме жизни за границей, адаптации, традиций, городской культуры и красивых нетуристических локаций. Я люблю находить атмосферные места — от уютных улочек до видов, которые остаются в памяти.
Мне важно, чтобы люди чувствовали себя легко и комфортно рядом. Я не просто рассказываю факты — стараюсь создать настроение, как будто мы гуляем с подругой, делимся историями и вместе влюбляемся в этот город. Я провожу экскурсии на русском и турецком, и всегда подбираю маршрут под интересы человека или группы.
Почему я встречаюсь с путешественниками? Потому что мне нравится видеть, как загораются глаза, когда ты показываешь что-то настоящее, искреннее. Это не просто прогулка — это новое маленькое приключение.
Отзывы и рейтинг
Александр
13 авг 2025
Здравствуйте! Экскурсию проводил Фархад. Показал и рассказал всё по программе и ответил на наши любопытные вопросы. Мы довольны! Рекомендуем!
Михаил
7 авг 2025
Все было замечательно! Интересная экскурсия, интересные факты! Было здорово!
Элина
22 июл 2025
Очень интересная познавательная экскурсия, спасибо нашему гиду, очень добрая и позитивная девочка которая любит свою работу, рассказала и показала не только исторические места но и сама жизнь Бостона со всеми плюсами и минусами. Огромное спасибо еще раз.
Анна
21 июл 2025
Интересная насыщенная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом.
Nargiss
19 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Всё прошло легко, интересно и с душой. Было ощущение, что нас ведёт не просто гид, а человек, который действительно любит свой город и знает, как рассказать читать дальше
о нём так, чтобы было увлекательно.
Были интересные факты, приятные истории, атмосфера на прогулке была очень дружелюбной. Время пролетело незаметно, всё было очень гармонично по темпу — нигде не спешили, но и не скучали. Отдельное спасибо за рекомендации, куда сходить после экскурсии — нам это очень пригодилось!