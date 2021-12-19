Экскурсии Бостона

Все экскурсии и мероприятия в Бостоне

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LEGOLAND® Discovery Centre, Бостон
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20.45
за 1 чел.
LEGOLAND® Discovery Centre, Бостон
Что будет, если земля, полная достопримечательностей LEGO®, не заинтересует ваших детей?
Бостон CityPASS
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5
2
56.94
за 1 чел.
Бостон CityPASS
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Отправляйтесь в город: Абонемент исследователя Бостона
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5
3
68.5
за 1 чел.
Отправляйтесь в город: Абонемент исследователя Бостона
Посетите 2, 3, 4 или 5 лучших достопримечательностей Бостона и сэкономьте до 40%.
Корабли и музей Бостонского чаепития
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5
9
26.65
за 1 чел.
Корабли и музей Бостонского чаепития
⛴ На теплоходе
Посетите это увлекательное интерактивное посещение важного события в истории Америки
Исторический круиз по Бостонской гавани
Круиз
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4.7
10
3д 18ч
32.65
за 1 чел.
Исторический круиз по Бостонской гавани
Размеренный круиз по уникальной истории Бостона
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бостоне – доступно 5 экскурсий на 2021 год, цены от €20.45. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бостоне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль
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