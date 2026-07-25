Индивидуальная
до 8 чел.
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Познакомиться с городом, где началась история независимости США
Начало: В городском парке Boston Common
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от $350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Бостон
Пройти по Тропе Свободы и увидеть главные достопримечательности города
Начало: В парке Бостон-Коммон
17 авг в 11:00
21 авг в 11:00
от $350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бостон и Гарвард: сердце Новой Англии без скучных фактов
Маленькие секреты, дух революции и энергия студенческой молодости
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Познакомиться с историей одного из самых известных и престижных университетов мира
Начало: У станции метро Harvard
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от $350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бостон по любви
Узнать город через живые истории, атмосферу и нестандартный маршрут и… влюбиться в него
Начало: 70 Charles St, Boston, MA 02114
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Бостону с кандидатом наук
Составить системное представление о прошлом города, его архитектуре и роли в истории США
Начало: У Бостон-Коммон
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Гарварда и тайны Кембриджа
Из Бостона - в кузницу интеллектуальной элиты США
10 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от $350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Иван недавно занимается туристами, но при этом понимает что нужно, не нагружает путешествие именами и датами. В нашем случае он сделал больше, чем по программе, плюс дал пару советов как сэкономить $! Рекомендую!
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В
В Бостоне были впервые. Времени у нас было немного и мы заказали экскурсию поздно вечером на утро. Иван нашел время,
+1
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С
это было очень интересно!!!
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E
Мария, спасибо огомное за чудесно проведенный день в Бостоне! Обязательно вернемся и продолжим узнавать этот удивительный город с вами. Вся
+6
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Мы были втроем: двое взрослых и дочка 12 лет. Это был наш первый визит в Бостон, поэтому обзорная экскурсия –
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Н
Большое спасибо! Интересный тур, в том числе и для ребёнка. Лёгкая ненавязчивая прогулка с приятным гидом.
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Хочу выразить благодарность экскурсоводу Марии за потрясающее знакомство с Бостоном! Мария глубоко знает историю и великолепно подает материал, чувствуется профессионализм.
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Огромное спасибо Марии за потрясающую экскурсию! Мы гуляли по городу с родителями, и для меня было очень важно, чтобы тур
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Хочу поблагодарить Алёну за приятную экскурсию по Бостону. Хороший гид, который помогает сформировать общее и при этом живое представление о
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П
Интересная экскурсия, приятно удивило, что в Гарварде немало музеев с интересными содержанием!
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Всего 49 отзывов в Бостоне
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Ответы на вопросы от путешественников по Бостону
Самые популярные экскурсии в Бостоне
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Сколько стоит экскурсия по Бостону в августе 2026
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