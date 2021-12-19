Все экскурсии и мероприятия в Бостоне
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€20.45
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LEGOLAND® Discovery Centre, Бостон
Что будет, если земля, полная достопримечательностей LEGO®, не заинтересует ваших детей?
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€56.94
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Бостон CityPASS
Лучшие достопримечательности Бостона - дешевле!
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€68.5
за 1 чел.
Отправляйтесь в город: Абонемент исследователя Бостона
Посетите 2, 3, 4 или 5 лучших достопримечательностей Бостона и сэкономьте до 40%.
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€26.65
за 1 чел.
Корабли и музей Бостонского чаепития
⛴ На теплоходе
Посетите это увлекательное интерактивное посещение важного события в истории Америки
Круиз
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3д 18ч
€32.65
за 1 чел.
Исторический круиз по Бостонской гавани
Размеренный круиз по уникальной истории Бостона
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бостоне – доступно 5 экскурсий на 2021 год, цены от €20.45. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бостоне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль