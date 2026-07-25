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Экскурсии в Бостоне

Найдено 7 экскурсий в Бостоне на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Пешая
3.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Познакомиться с городом, где началась история независимости США
Начало: В городском парке Boston Common
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от $350 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Бостон
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Бостон
Пройти по Тропе Свободы и увидеть главные достопримечательности города
Начало: В парке Бостон-Коммон
17 авг в 11:00
21 авг в 11:00
от $350 за всё до 10 чел.
Бостон и Гарвард: сердце Новой Англии без скучных фактов
На машине
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Бостон и Гарвард: сердце Новой Англии без скучных фактов
Маленькие секреты, дух революции и энергия студенческой молодости
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Познакомиться с историей одного из самых известных и престижных университетов мира
Начало: У станции метро Harvard
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от $350 за всё до 7 чел.
Бостон по любви
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бостон по любви
Узнать город через живые истории, атмосферу и нестандартный маршрут и… влюбиться в него
Начало: 70 Charles St, Boston, MA 02114
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от $350 за всё до 4 чел.
Прогулка по Бостону с кандидатом наук
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Бостону с кандидатом наук
Составить системное представление о прошлом города, его архитектуре и роли в истории США
Начало: У Бостон-Коммон
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $450 за всё до 10 чел.
Легенды Гарварда и тайны Кембриджа
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Гарварда и тайны Кембриджа
Из Бостона - в кузницу интеллектуальной элиты США
10 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от $350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Aleksey
Бостон и Гарвард: сердце Новой Англии без скучных фактов
Иван недавно занимается туристами, но при этом понимает что нужно, не нагружает путешествие именами и датами. В нашем случае он сделал больше, чем по программе, плюс дал пару советов как сэкономить $! Рекомендую!
Иван недавно занимается туристами, но при этом понимает что нужно, не нагружает путешествие именами и датами.
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В
Бостон и Гарвард: сердце Новой Англии без скучных фактов
В Бостоне были впервые. Времени у нас было немного и мы заказали экскурсию поздно вечером на утро. Иван нашел время,
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спасибо ему за это, угостил кофе, познакомил нас с основными знаковыми местами города. Рассказал много интересного. Экскурсия прошла в легкой и непринуждённой обстановке на удобном автомобиле. Наши искренние рекомендации.

В Бостоне были впервые. Времени у нас было немного и мы заказали экскурсию поздно вечером на
В Бостоне были впервые. Времени у нас было немного и мы заказали экскурсию поздно вечером на
В Бостоне были впервые. Времени у нас было немного и мы заказали экскурсию поздно вечером на
В Бостоне были впервые. Времени у нас было немного и мы заказали экскурсию поздно вечером на+1
В Бостоне были впервые. Времени у нас было немного и мы заказали экскурсию поздно вечером на
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С
Знакомьтесь, Бостон
это было очень интересно!!!
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E
Знакомьтесь, Бостон
Мария, спасибо огомное за чудесно проведенный день в Бостоне! Обязательно вернемся и продолжим узнавать этот удивительный город с вами. Вся
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наша группа, включая детей остались очень довольны и впечатлены. Мы путешественники со стажем и все согласились, что это была одна из лучший экскурсий. Хорошо поставленная речь, прекрасно структурированная информация, интересное изложение, академическая историческая база. Просто здорово!

Мария, спасибо огомное за чудесно проведенный день в Бостоне! Обязательно вернемся и продолжим узнавать этот удивительный
Мария, спасибо огомное за чудесно проведенный день в Бостоне! Обязательно вернемся и продолжим узнавать этот удивительный
Мария, спасибо огомное за чудесно проведенный день в Бостоне! Обязательно вернемся и продолжим узнавать этот удивительный
Мария, спасибо огомное за чудесно проведенный день в Бостоне! Обязательно вернемся и продолжим узнавать этот удивительный+6
Мария, спасибо огомное за чудесно проведенный день в Бостоне! Обязательно вернемся и продолжим узнавать этот удивительный
Мария, спасибо огомное за чудесно проведенный день в Бостоне! Обязательно вернемся и продолжим узнавать этот удивительный
Мария, спасибо огомное за чудесно проведенный день в Бостоне! Обязательно вернемся и продолжим узнавать этот удивительный
Мария, спасибо огомное за чудесно проведенный день в Бостоне! Обязательно вернемся и продолжим узнавать этот удивительный
Мария, спасибо огомное за чудесно проведенный день в Бостоне! Обязательно вернемся и продолжим узнавать этот удивительный
Мария, спасибо огомное за чудесно проведенный день в Бостоне! Обязательно вернемся и продолжим узнавать этот удивительный
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Станислава
Знакомьтесь, Бостон
Мы были втроем: двое взрослых и дочка 12 лет. Это был наш первый визит в Бостон, поэтому обзорная экскурсия –
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это то, что нам было нужно. Любопытные истории, занимательные факты, важные исторические события и архитектурные вехи - все это делает экскурсию интересной и познавательной. И несмотря на жару, 3 часа пролетели «на одном дыхании». Мария, спасибо! до новых встреч в Бостоне!

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Н
Бостон и Гарвард: сердце Новой Англии без скучных фактов
Большое спасибо! Интересный тур, в том числе и для ребёнка. Лёгкая ненавязчивая прогулка с приятным гидом.
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Екатерина
Знакомьтесь, Бостон
Хочу выразить благодарность экскурсоводу Марии за потрясающее знакомство с Бостоном! Мария глубоко знает историю и великолепно подает материал, чувствуется профессионализм.
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Она смогла показать город с самой лучшей стороны — мы влюбились в Бостон!
И ещё спасибо за рекомендацию ресторанов, мы с удовольствием посетили их (и не раз)!

Хочу выразить благодарность экскурсоводу Марии за потрясающее знакомство с Бостоном! Мария глубоко знает историю и великолепно
Хочу выразить благодарность экскурсоводу Марии за потрясающее знакомство с Бостоном! Мария глубоко знает историю и великолепно
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Elena
Знакомьтесь, Бостон
Огромное спасибо Марии за потрясающую экскурсию! Мы гуляли по городу с родителями, и для меня было очень важно, чтобы тур
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был не только познавательным, но и комфортным для всех. Мария блестяще с этим справилась — она учла наш темп и сделала так, что интересно было абсолютно каждому.
Мария не просто гид, а настоящий рассказчик. Она великолепно знает историю Бостона, но подает материал живо, с юмором и без заученных энциклопедических фраз. Время пролетело совершенно незаметно! Мы увидели как знаменитые исторические места, так и уютные скрытые уголки города, о которых не прочитаешь в стандартных путеводителях. Кроме того, Мария дала нам отличные рекомендации по местным ресторанам и местам для самостоятельных прогулок.
Очень рекомендую Марию всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать атмосферу Бостона. Если вернемся, то на экскурсию — только к ней!

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Алексей
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Хочу поблагодарить Алёну за приятную экскурсию по Бостону. Хороший гид, который помогает сформировать общее и при этом живое представление о
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городе, его атмосфере, истории и особенностях жизни.

Особенно понравилось, что Алёна не просто показывает основные места, а может подсказать интересные музеи, хорошие рестораны и локации, которые помогают почувствовать настоящий Бостон и лучше узнать город изнутри.

Отдельно хочется отметить, что Алёна — очень стильная и приятная женщина, с хорошим вкусом и лёгкой подачей. Это создаёт особую атмосферу во время экскурсии и делает прогулку ещё более комфортной и интересной.

После прогулки остаётся ощущение, что начинаешь лучше понимать Бостон и его характер.

Хочу поблагодарить Алёну за приятную экскурсию по Бостону. Хороший гид, который помогает сформировать общее и при
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П
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Интересная экскурсия, приятно удивило, что в Гарварде немало музеев с интересными содержанием!
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Всего 49 отзывов в Бостоне

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Ответы на вопросы от путешественников по Бостону

Самые популярные экскурсии в Бостоне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»;
  2. Знакомьтесь, Бостон;
  3. Бостон и Гарвард: сердце Новой Англии без скучных фактов;
  4. Прогулка по историческому кампусу Гарварда;
  5. Бостон по любви.
Что посмотреть в Бостоне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Мемориал жертвам Холокоста;
  2. Тропа Свободы.
Сколько стоит экскурсия по Бостону в августе 2026
Сейчас в Бостоне можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 350 до 450. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Бостоне (США 🇺🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2026 год, 49 ⭐ отзывов, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь