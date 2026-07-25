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был не только познавательным, но и комфортным для всех. Мария блестяще с этим справилась — она учла наш темп и сделала так, что интересно было абсолютно каждому.

Мария не просто гид, а настоящий рассказчик. Она великолепно знает историю Бостона, но подает материал живо, с юмором и без заученных энциклопедических фраз. Время пролетело совершенно незаметно! Мы увидели как знаменитые исторические места, так и уютные скрытые уголки города, о которых не прочитаешь в стандартных путеводителях. Кроме того, Мария дала нам отличные рекомендации по местным ресторанам и местам для самостоятельных прогулок.

Очень рекомендую Марию всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать атмосферу Бостона. Если вернемся, то на экскурсию — только к ней!