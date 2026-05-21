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Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»

Познакомиться с городом, где началась история независимости США
«Тропа Свободы» — исторический маршрут, который начинается в главном парке Бостон-Коммон и простирается на 4,5 километра вдоль самой старой части города.

На прогулке вы услышите о ключевых эпизодах прошлого Бостона, без которых невозможно понять истоков и сути истории независимости США. И осознаете роль города как идейной столицы страны.
4.9
18 отзывов
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»

Описание экскурсии

Вот что вы увидите:

  • Район Бостон Коммон
  • Исторический Бикон Хилл
  • Старинные здания Фанейл-холл
  • Старый губернаторский дом
  • Old Custom Tower — старое здание таможни и первая высотка в Бостоне
  • Первый отель и таверну 17 века
  • Мемориал Холокоста
  • И другие достопримечательности

Конечно, мы поговорим о важных событиях, которые положили начало истории независимости США:

  • Окинем взглядом путь североамериканской иммиграции от 1620 года до нашего времени
  • Вспомним легендарный корабль «Мэйфлауэр» и его пассажиров, которые основали знаковую колонию
  • Затронем историю Плимутской плантации, пуритан и процесса над Салемскими ведьмами
  • Первая публичная школа в Америке, первая библиотека, первое метро, первый университет — всё это мы обсудим

Вы также узнаете об известных личностях из Бостона. Бенджамин Франклин, Алан Эдгар По, семья Кеннеди, Лео Бернстайн, Джордж Буш, Бен Аффлек — список бесконечен!

Организационные детали

  • Примерная длина маршрута — 4,5 км. Продолжительность программы может незначительно измениться (зависит от доступности объектов и времени визита)
  • По желанию за доплату маршрут можно увеличить: за 5,5 часов мы пройдём 2 части тропы и сделаем небольшой перерыв на ланч

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городском парке Boston Common
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Бостоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 209 туристов
Живу в Бостоне с 2015 года. Я — культуролог, лайф-коуч и единственный русскоязычный гид в Гарварде, официально зарегистрированный в Harvard Division of Continuing Education (DCE). Моя любимая форма экскурсий — исторические
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прогулки. Каждая из них уникальна, привязана не только к истории, но и к тем событиям, которые происходят сегодня. Внимание к деталям и знание «тайных мест» города делают мои программы терапевтическими. Я счастлива, что могу вносить в жизнь людей радость познания и осмысленного времяпрепровождения. Помогу составить индивидуальный маршрут и расписание, если вы любите самостоятельность.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
1
Алексей
Хочу поблагодарить Алёну за приятную экскурсию по Бостону. Хороший гид, который помогает сформировать общее и при этом живое представление о городе, его атмосфере, истории и особенностях жизни.

Особенно понравилось, что Алёна
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не просто показывает основные места, а может подсказать интересные музеи, хорошие рестораны и локации, которые помогают почувствовать настоящий Бостон и лучше узнать город изнутри.

Отдельно хочется отметить, что Алёна — очень стильная и приятная женщина, с хорошим вкусом и лёгкой подачей. Это создаёт особую атмосферу во время экскурсии и делает прогулку ещё более комфортной и интересной.

После прогулки остаётся ощущение, что начинаешь лучше понимать Бостон и его характер.

Хочу поблагодарить Алёну за приятную экскурсию по Бостону. Хороший гид, который помогает сформировать общее и при
Алёна
Алёна
Ответ организатора:
Алексей, рада знакомству и благодарю за теплый отзыв!
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Н
Решили начать свое турне по США именно из Бостона: здесь зародилась Америка. И не прогадали с этим планом и к тому же нам очень повезло с выбором гида. Алена устроила
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нам увлекательную экскурсию мини-путешествие по центру Бостона. Показала связь времен и эпох этой страны и какую в них роль сыграли политики и простые люди родом из Бостона.
Рекомендую к прочтению этого города именно гида Алену.

Решили начать свое турне по США именно из Бостона: здесь зародилась Америка. И не прогадали с
Решили начать свое турне по США именно из Бостона: здесь зародилась Америка. И не прогадали с
Решили начать свое турне по США именно из Бостона: здесь зародилась Америка. И не прогадали с
Решили начать свое турне по США именно из Бостона: здесь зародилась Америка. И не прогадали с
Решили начать свое турне по США именно из Бостона: здесь зародилась Америка. И не прогадали с
Решили начать свое турне по США именно из Бостона: здесь зародилась Америка. И не прогадали с
Решили начать свое турне по США именно из Бостона: здесь зародилась Америка. И не прогадали с
Решили начать свое турне по США именно из Бостона: здесь зародилась Америка. И не прогадали с+2
Решили начать свое турне по США именно из Бостона: здесь зародилась Америка. И не прогадали с
Решили начать свое турне по США именно из Бостона: здесь зародилась Америка. И не прогадали с
Алёна
Алёна
Ответ организатора:
Николай, рада знакомству и благодарю за теплый отзыв!
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Д
Большое спасибо Алене за замечательную экскурсию по Бостону! Всё было очень интересно, информативно и с душой. Бостон — невероятно красивый и атмосферный город, в котором история буквально оживает на каждом шагу. Благодаря Алене мы увидели его с самой лучшей стороны.
Большое спасибо Алене за замечательную экскурсию по Бостону! Всё было очень интересно, информативно и с душой.
Большое спасибо Алене за замечательную экскурсию по Бостону! Всё было очень интересно, информативно и с душой.
Большое спасибо Алене за замечательную экскурсию по Бостону! Всё было очень интересно, информативно и с душой.
Большое спасибо Алене за замечательную экскурсию по Бостону! Всё было очень интересно, информативно и с душой.
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Елена
Хотя Тропу Свободы прошли с Алёной месяц назад, и сейчас очень сильны впечатления!
Впечатления оставляет визуальный ряд, конечно, но, наверно, ценнее увиденного услышанное… Чего уж таить, история США преподавалась в школе
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кратко и бегло. И, возможно поэтому, в русскоязычном мире американцы воспринимаются как чудаки, если не сказать грубее… Ценность данной экскурсии не только в превосходном изложении исторического материала, но и в культурном, и философском переосмыслении моментов появления в мире новой великой страны и процессов создания новой "нации" - американцев.
Нам очень повезло, что экскурсия была практически в самом начале путешествия по США, потому что без знаний и впечатлений бережно предложенных Алёной, мы ничего бы и не поняли про эту страну.

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А
Заказывала экскурсию своему сыну-студенту. К поездке в Бостон он готовился очень тщательно - много читал, изучал маршруты. Сначала думал, что сам походит по городу. Но в результате сошлись на том,
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что один день он все-таки проведет с гидом. И, как оказалось, не зря. В результате остался в восторге и просил передать благодарность.
Дальше - прямая речь: «Спасибо большое за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Смогла рассказать много интересных и неожиданных деталей про город. Также ответила на все интересующие темы про Бостон и дала полезные советы где и что ещё посмотреть и посетить»
Алена, спасибо большое, что открыли Бостон для сына. Надеюсь, что и нам с мужем когда-то повезет провести день в этом городе с Вами.

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Екатерина
Вчера всей семьей мы побывали на экскурсии по маршруту "Тропа Свободы". Мы остались в восторге. Несмотря на то, что экскурсия продолжительная, около 4 часов, она пролетела как одно мгновенье. Алена
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—прекрасный рассказчик. Хочу отметить, что я много раз бывала в Бостоне и читала о его истории. Однако у меня все равно не сложилось цельной картины. И вот во время экскурсии Алена собрала весь пазл воедино. Мы были под впечатлением от глубины погружения Алены в тему. Рекомендую всем, кто собирается посетить Бостон, обязательно прийти к Алене на экскурсию!

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