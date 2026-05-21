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что один день он все-таки проведет с гидом. И, как оказалось, не зря. В результате остался в восторге и просил передать благодарность.

Дальше - прямая речь: «Спасибо большое за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Смогла рассказать много интересных и неожиданных деталей про город. Также ответила на все интересующие темы про Бостон и дала полезные советы где и что ещё посмотреть и посетить»

Алена, спасибо большое, что открыли Бостон для сына. Надеюсь, что и нам с мужем когда-то повезет провести день в этом городе с Вами.