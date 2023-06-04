«Тропа Свободы» — исторический пешеходный маршрут, который начинается в главном парке Бостон-Коммон и простирается на 4,5 километра вдоль самой старой и насыщенной достопримечательностями части города. На прогулке вы узнаете о ключевых эпизодах в его прошлом, без которых невозможно понять истоков и сути истории независимости США. И осознаете роль Бостона как идейной столицы страны.

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Описание

Что вас ожидает

Комфортная прогулка с заботой о вас

Бостон — ещё и пешеходная столица Соединённых Штатов, здесь можно гулять по историческому центру пешком. Длительность и сложность программы я подстраиваю под ваши возможности и предпочтения: кто-то любит быстрый темп и краткое знакомство с фактами, кому-то необходимы неторопливая прогулка и серьёзный разговор об истории, людях, событиях.

Как опытный гид и лайфкоуч, я точно подберу темп и акценты для вас лично и вашей группы. Я проводила экскурсии для детей, подростков, учёных, молодых хипстеров и людей старшего поколения. Все остаются с яркими и глубокими впечатлениями!

Роль Бостона в истории США

Мы окинем взглядом путь североамериканской иммиграции от 1620 года до нашего времени. Легендарный корабль «Мэйфлауэр» и его пассажиры — «пиллигримы», — которые основали знаковую колонию. Плимутская плантация, пуритане и процесс над Салемскими ведьмами. Первая публичная школа в Америке, первая библиотека, первое метро, первый университет. На «Тропе Свободы» мы поговорим о самых важных событиях, которые положили начало истории независимости США.

Вы также узнаете об известных личностях из Бостона. Бенджамин Франклин, Алан Эдгар По, семья Адамс, семья Кеннеди, Чарльз Эллиот, Генри Торо, Лео Бернстайн, Джордж Буш, Донна Саммер, Бен Аффлек — список бесконечен!

В программе экскурсии: район Бостон Коммон, старинные здания Фанейл-холл и Старый губернаторский дом, Old Custom Tower — старое здание таможни и первая высотка в Бостоне, первый отель и таверна 17 века, мемориал Холокоста и другие достопримечательности.

Организационные детали