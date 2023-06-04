Познакомиться со знаковым городом, где началась история независимости США
На прогулке вы узнаете о ключевых эпизодах в его прошлом, без которых невозможно понять истоков и сути истории независимости США. И осознаете роль Бостона как идейной столицы страны.
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Описание
Что вас ожидает
Комфортная прогулка с заботой о вас
Бостон — ещё и пешеходная столица Соединённых Штатов, здесь можно гулять по историческому центру пешком. Длительность и сложность программы я подстраиваю под ваши возможности и предпочтения: кто-то любит быстрый темп и краткое знакомство с фактами, кому-то необходимы неторопливая прогулка и серьёзный разговор об истории, людях, событиях.
Как опытный гид и лайфкоуч, я точно подберу темп и акценты для вас лично и вашей группы. Я проводила экскурсии для детей, подростков, учёных, молодых хипстеров и людей старшего поколения. Все остаются с яркими и глубокими впечатлениями!
Роль Бостона в истории США
Мы окинем взглядом путь североамериканской иммиграции от 1620 года до нашего времени. Легендарный корабль «Мэйфлауэр» и его пассажиры — «пиллигримы», — которые основали знаковую колонию. Плимутская плантация, пуритане и процесс над Салемскими ведьмами. Первая публичная школа в Америке, первая библиотека, первое метро, первый университет. На «Тропе Свободы» мы поговорим о самых важных событиях, которые положили начало истории независимости США.
Вы также узнаете об известных личностях из Бостона. Бенджамин Франклин, Алан Эдгар По, семья Адамс, семья Кеннеди, Чарльз Эллиот, Генри Торо, Лео Бернстайн, Джордж Буш, Донна Саммер, Бен Аффлек — список бесконечен!
В программе экскурсии: район Бостон Коммон, старинные здания Фанейл-холл и Старый губернаторский дом, Old Custom Tower — старое здание таможни и первая высотка в Бостоне, первый отель и таверна 17 века, мемориал Холокоста и другие достопримечательности.
Организационные детали
- Примерная продолжительность программы — 3,5-4 часа (зависит от доступности объектов и времени визита)
- Маршрут длинный (4,5 км), требует удобной обуви и одежды, мы пройдём примерно 10 тыс. шагов
- Бостон — город с непредсказуемой изменчивой погодой, поэтому вам может понадобиться головной убор и защита кожи от солнца, ветра, а также запас воды в рюкзаке.
- Дополнительно оплачиваются: кофе, ланч, входные билеты в места по маршруту (Старый Южный дом собраний и Старый губернаторский дом — примерно по 15 $/человека)
- После экскурсии вы сможете продолжить самостоятельное знакомство с городом: отправиться в Duck Tour по суше и по воде (апрель-октябрь, необходимо записываться заранее) и на обзорную автобусную экскурсию по маршруту Old Town Trolley.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в городском парке Boston Common
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.