Гарвард — старейший университет США, основанный первыми поселенцами в Бостоне в 1636 году.
Как Гарвард стал таким выдающимся ВУЗом, какие знаменитые люди здесь учились, как живут гарвардские студенты и о каких тонкостях зачисления стоит знать абитуриентам? На экскурсии вы услышите об университете-легенде, осмотрите здания кампуса и посетите местные музеи.
Как Гарвард стал таким выдающимся ВУЗом, какие знаменитые люди здесь учились, как живут гарвардские студенты и о каких тонкостях зачисления стоит знать абитуриентам? На экскурсии вы услышите об университете-легенде, осмотрите здания кампуса и посетите местные музеи.
Описание экскурсии
Гарвард — в деталях
На прогулке по историческому Гарвардскому двору (Harvard Yard) вы увидите Мемориальную церковь, крупнейшую университетскую библиотеку мира, учебные здания, построенные двумя легендарными архитекторами Америки 18-19 веков.
А ещё:
- Узнаете, чем именно Гарвард отличается от других университетов Лиги Плюща
- Познакомитесь со структурой университета и его финансовой системой
- Поймёте, почему Гарвард занимает первое место в стране по числу президентов и миллиардеров среди выпускников
- Услышите о самых известных выпускниках и о том, как здесь устроена студенческая жизнь. Поговорим и о тонкостях зачисления, и стоимости обучения
- Оцените особый гарвардский юмор и способность Гарварда эволюционировать и меняться
- А если пожелаете, исполните знаменитый ритуал, который помогает усилить способности к обучению
Музеи Гарварда
Во второй части прогулки мы посетим один или два музея (зависит от сезона и графика работы): музей естественной истории и музей искусств.
Организационные детали
- Маршрут сравнительно длинный (3-4 км), мы пройдём примерно 7000-8000 шагов
- Дополнительно оплачиваются кофе и ланч по меню. Входные билеты в музеи Гарварда для 3 человек включены в стоимость, если вас больше — ~$15 за чел.
- По желанию программу можно дополнить посещением кампуса Массачусетского технологического института. Продолжительность экскурсии составит 5 часов, стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Harvard
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Бостоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 209 туристов
Живу в Бостоне с 2015 года. Я — культуролог, лайф-коуч и единственный русскоязычный гид в Гарварде, официально зарегистрированный в Harvard Division of Continuing Education (DCE). Моя любимая форма экскурсий — исторические
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Алена прекрасный гид Прогулка получилась очень насыщенной и эстетичной. А главное интересной. Только положительные эмоции 🫶🏽
Алёна
Ответ организатора:
Благодарю за тёплый отзыв, Катя!
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П
Интересная экскурсия, приятно удивило, что в Гарварде немало музеев с интересными содержанием!
Алёна
Ответ организатора:
Благодарю, Пётр! Всегда приятно иметь дело с ценителями интеллектуальных и культурных ценностей!
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М
Все прошло просто чудесно, Алёна большой профессионал.
Алёна
Ответ организатора:
Михаил, рада была поделиться с вами историями о Гарварде. Помню наши с вами дискуссии. Благодарю за тёплый отзыв.
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Брали экскурсию у Алены по Гарварду- очень понравилось. Информативно,интересно,без суеты и,в то же время, без нудятины. Мне кажется,Алена прекрасно подстраивается под жизненный ритм заказчиков и поэтому время экскурсии пролетает очень незаметно и интересно Однозначно рекомендую
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Экскурсия по Бостону и Гарварду оказалась настоящим удовольствием! Всё прошло легко, без суеты и строгих рамок, как будто мы просто гуляли с человеком, который отлично знает город и умеет рассказывать
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Очень познавательная прогулка по одному из лучших университетов мира! Алёна не только поделилась историей создания этого места, чем жил университет в прошлом и какие вызовы он преодолевает сегодня, но и завела в ‘потайные’ закоулки кампуса и порекомендовала отличное место для ланча🙏🏻
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