Познакомиться с историей и особенностями одного из самых известных и престижных университетов мира
Как Гарвард стал таким выдающимся ВУЗом, какие знаменитые люди здесь учились, как живут гарвардские студенты и о каких тонкостях зачисления стоит знать абитуриентам? На экскурсии вы услышите об университете-легенде, осмотрите здания кампуса и посетите местные музеи.
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Описание
Что вас ожидает
Гарвард — в деталях
На прогулке по историческому Гарвардскому двору (Harvard Yard) вы узнаете, чем именно Гарвард отличается от других университетов Лиги Плюща. А также познакомитесь со структурой университета и его финансовой системой.
Я расскажу, почему Гарвард занимает первое место в стране по числу президентов и миллиардеров среди выпускников. Вы услышите о самых известных выпускниках и о том, как здесь устроена студенческая жизнь. Кроме того, поговорим о тонкостях зачисления и стоимости обучения.
Вы увидите Мемориальную церковь, крупнейшую университетскую библиотеку мира, учебные здания, построенные двумя легендарными архитекторами Америки 18-19 веков. Оцените особый гарвардский юмор и способность Гарварда эволюционировать и меняться. А если пожелаете, исполните знаменитый ритуал, который помогает усилить способности к обучению.
Музеи Гарварда
Во второй части прогулки мы посетим один или два музея (зависит от сезона и графика работы). Музей естественной истории Музей искусств — важная часть учебного и научно-исследовательского процесса.
По вашему желанию я могу расширить программу и включить в неё посещение кампуса ещё одного престижнейшего ВУЗа — Массачусетского технологического института. После перерыва на ланч мы сможем туда отправиться.
Организационные детали
- Маршрут сравнительно длинный (3-4 км), требует удобной обуви и одежды, мы пройдём примерно 7-8 тыс. шагов
- Дополнительно оплачиваются: кофе, ланч, входные билеты в музеи Гарварда (вход в музеи для трёх человек бесплатно, в остальных случаях примерно по 15 $/человека)
- Опциональная прогулка по кампусу MIT оплачивается дополнительно. В этом случае продолжительность экскурсии составит 5 часов.
- Бостон — город с непредсказуемой изменчивой погодой, поэтому вам может понадобиться головной убор и защита кожи от солнца и ветра, а также запас воды в рюкзаке. C ноября по апрель нужна тёплая зимняя одежда.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро Harvard
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.