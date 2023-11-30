Прогулка по историческому кампусу Гарварда

Индивидуальная экскурсия в Бостоне

Познакомиться с историей и особенностями одного из самых известных и престижных университетов мира

Гарвард — старейший университет США, основанный первыми поселенцами-пуританами в Бостоне в 1636 году.

Как Гарвард стал таким выдающимся ВУЗом, какие знаменитые люди здесь учились, как живут гарвардские студенты и о каких тонкостях зачисления стоит знать абитуриентам? На экскурсии вы услышите об университете-легенде, осмотрите здания кампуса и посетите местные музеи.
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Ближайшие даты:
30
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Описание

Что вас ожидает

Гарвард — в деталях

На прогулке по историческому Гарвардскому двору (Harvard Yard) вы узнаете, чем именно Гарвард отличается от других университетов Лиги Плюща. А также познакомитесь со структурой университета и его финансовой системой.

Я расскажу, почему Гарвард занимает первое место в стране по числу президентов и миллиардеров среди выпускников. Вы услышите о самых известных выпускниках и о том, как здесь устроена студенческая жизнь. Кроме того, поговорим о тонкостях зачисления и стоимости обучения.

Вы увидите Мемориальную церковь, крупнейшую университетскую библиотеку мира, учебные здания, построенные двумя легендарными архитекторами Америки 18-19 веков. Оцените особый гарвардский юмор и способность Гарварда эволюционировать и меняться. А если пожелаете, исполните знаменитый ритуал, который помогает усилить способности к обучению.

Музеи Гарварда

Во второй части прогулки мы посетим один или два музея (зависит от сезона и графика работы). Музей естественной истории Музей искусств — важная часть учебного и научно-исследовательского процесса.

По вашему желанию я могу расширить программу и включить в неё посещение кампуса ещё одного престижнейшего ВУЗа — Массачусетского технологического института. После перерыва на ланч мы сможем туда отправиться.

Организационные детали

  • Маршрут сравнительно длинный (3-4 км), требует удобной обуви и одежды, мы пройдём примерно 7-8 тыс. шагов
  • Дополнительно оплачиваются: кофе, ланч, входные билеты в музеи Гарварда (вход в музеи для трёх человек бесплатно, в остальных случаях примерно по 15 $/человека)
  • Опциональная прогулка по кампусу MIT оплачивается дополнительно. В этом случае продолжительность экскурсии составит 5 часов.
  • Бостон — город с непредсказуемой изменчивой погодой, поэтому вам может понадобиться головной убор и защита кожи от солнца и ветра, а также запас воды в рюкзаке. C ноября по апрель нужна тёплая зимняя одежда.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро Harvard
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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