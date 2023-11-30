Гарвард — старейший университет США, основанный первыми поселенцами-пуританами в Бостоне в 1636 году. Как Гарвард стал таким выдающимся ВУЗом, какие знаменитые люди здесь учились, как живут гарвардские студенты и о каких тонкостях зачисления стоит знать абитуриентам? На экскурсии вы услышите об университете-легенде, осмотрите здания кампуса и посетите местные музеи.

Описание

Что вас ожидает

Гарвард — в деталях

На прогулке по историческому Гарвардскому двору (Harvard Yard) вы узнаете, чем именно Гарвард отличается от других университетов Лиги Плюща. А также познакомитесь со структурой университета и его финансовой системой.

Я расскажу, почему Гарвард занимает первое место в стране по числу президентов и миллиардеров среди выпускников. Вы услышите о самых известных выпускниках и о том, как здесь устроена студенческая жизнь. Кроме того, поговорим о тонкостях зачисления и стоимости обучения.

Вы увидите Мемориальную церковь, крупнейшую университетскую библиотеку мира, учебные здания, построенные двумя легендарными архитекторами Америки 18-19 веков. Оцените особый гарвардский юмор и способность Гарварда эволюционировать и меняться. А если пожелаете, исполните знаменитый ритуал, который помогает усилить способности к обучению.

Музеи Гарварда

Во второй части прогулки мы посетим один или два музея (зависит от сезона и графика работы). Музей естественной истории Музей искусств — важная часть учебного и научно-исследовательского процесса.

По вашему желанию я могу расширить программу и включить в неё посещение кампуса ещё одного престижнейшего ВУЗа — Массачусетского технологического института. После перерыва на ланч мы сможем туда отправиться.

Организационные детали