Полезная информация о Финиксе
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Местное время в Финиксе
11:4726
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Финикс
|По-английски
|Phoenix
|Столица региона
|Финикс является столицей региона
|Население города
|1 563 025 чел.
|Аэропорты
|Скай-Харбор PHX, Финикс-Меса Гейтуэй AZA, Phoenix Deer Valley Airport DVT, Скоттсдэйл SCF
|Часовой пояс
|America/Phoenix
|Средняя высота
|366 м. от уровня моря
Где находится Финикс на карте
Финикс