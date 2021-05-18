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Полезная информация о Финиксе

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Местное время в Финиксе
11:4726
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаФиникс
По-английскиPhoenix
Столица регионаФиникс является столицей региона
Население города1 563 025 чел.
АэропортыСкай-Харбор PHX, Финикс-Меса Гейтуэй AZA, Phoenix Deer Valley Airport DVT, Скоттсдэйл SCF
Часовой поясAmerica/Phoenix
Средняя высота366 м. от уровня моря

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