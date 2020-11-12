Как добраться до Финикса на самолёте

В Финиксе 4 аэропорта ✈️, из них 3 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Финикса

Скай-Харбор PHX Phoenix Sky Harbor International Airport Финикс-Меса Гейтуэй AZA Phoenix-Mesa Gateway Airport Скоттсдэйл SCF Scottsdale Airport Phoenix Deer Valley Airport DVT не гражданский Phoenix Deer Valley Airport

Самые дешёвые билеты в Финикс из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Финикса

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Финикса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чикаго, Денвер, Даллас, Лас-Вегас и Лос-Анджелес

Авиакомпании которые летают из аэропортов Финикса