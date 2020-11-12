  1. США

Летим в Финикс

Как добраться до Финикса на самолёте

В Финиксе 4 аэропорта ✈️, из них 3 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Финикса

  1. Скай-Харбор PHX
    Phoenix Sky Harbor International Airport
  2. Финикс-Меса Гейтуэй AZA
    Phoenix-Mesa Gateway Airport
  3. Скоттсдэйл SCF
    Scottsdale Airport
  4. Phoenix Deer Valley Airport DVTне гражданский
    Phoenix Deer Valley Airport

Самые дешёвые билеты в Финикс из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
12.11.2020из 🇺🇸Ласа-Вегаса2 0001ч 9м
03.11.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса2 1141ч 23м
27.10.2020из 🇺🇸Прово2 5641ч 32м
05.01.2021из 🇺🇸Сиэтла2 6132ч 57м
08.11.2020из 🇺🇸Окленда2 6501ч 52м
14.12.2020из 🇺🇸Далласа2 6572ч 37м
30.10.2020из 🇺🇸Сан-Франциско2 8032ч 1м
28.10.2020из 🇺🇸Денвера2 8501ч 53м
16.01.2021из 🇺🇸Онтарио2 9241ч 16м
02.12.2020из 🇺🇸Чикаго2 9633ч 59м
31.10.2020из 🇺🇸Омахи3 3772ч 44м
10.11.2020из 🇺🇸Хьюстона3 39310ч 1м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити3 4401ч 39м
30.10.2020из 🇺🇸Миннеаполиса3 9928ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Эль-Пасо4 2401ч 24м
10.11.2020из 🇺🇸Биллингс4 4722ч 37м
19.10.2020из 🇺🇸Сан-Диего4 6471ч 24м
26.10.2020из 🇺🇸Рино4 71114ч 23м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Тампы4 81612ч 52м (⇵2)
18.11.2020из 🇺🇸Орландо4 92716ч 11м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Колорадо-Спрингс4 9281ч 52м
18.11.2020из 🇺🇸Остина5 14420ч 4м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Атланты5 20713ч 54м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Филадельфии5 47016ч 21м (⇵1)
31.10.2020из 🇺🇸Портленда5 5057ч 13м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла5 52117ч 26м (⇵1)
10.02.2021из 🇺🇸Шарлотт5 68313ч 45м (⇵1)
13.12.2020из 🇺🇸Нью-Йорка5 70813ч 27м (⇵1)
19.11.2020из 🇺🇸Ноксвилла5 71921ч 8м (⇵1)
19.11.2020из 🇺🇸Питтсбурга5 74414ч 53м (⇵2)
20.11.2020из 🇺🇸Монтерея5 84427ч 23м (⇵2)
05.01.2021из 🇺🇸Эверетт5 8632ч 50м
23.11.2020из 🇺🇸Сакраменто5 9781ч 50м
03.11.2020из 🇺🇸Майами6 1228ч 15м (⇵1)
04.11.2020из 🇺🇸Милуоков6 27022ч 25м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Бостона6 37227ч 20м (⇵2)
06.11.2020из 🇺🇸Сан-Антонио6 46416ч 47м (⇵1)
18.10.2020из 🇺🇸Фарго6 53217ч 22м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇸Детройт6 54028ч 34м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Литла-Рока6 70517ч 39м (⇵1)
24.12.2020из 🇺🇸Оклахома-Сити6 9277ч 26м (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇸Пейджа6 97255м
20.10.2020из 🇺🇸Вашингтона7 28613ч 49м (⇵1)
19.10.2020из 🇺🇸Балтимора7 28624ч 21м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Гранда-Джанкшена7 36118ч 30м (⇵1)
06.11.2020из 🇺🇸Паско7 3706ч 51м (⇵1)
19.10.2020из 🇺🇸Нового Орлеана7 37617ч 47м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Палм-Спрингс7 4021ч 7м
12.11.2020из 🇺🇸Гранда Каньона Виллиджа7 47625ч 27м (⇵1)
19.10.2020из 🇺🇸Норфолка7 55218ч 35м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Редмонда7 7465ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Сента-Джорджа7 84719ч 35м (⇵2)
20.03.2021из 🇺🇸Уичито8 0212ч 25м
05.11.2020из 🇺🇸Индианаполиса8 0669ч 38м (⇵1)
10.11.2020из Сан-Хуана8 14950ч 29м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇸Сан-Хосе8 3391ч 52м
23.11.2020из 🇺🇸Цинциннати8 4908ч 36м (⇵1)
22.11.2020из 🇺🇸Джэксонвилла8 51728ч 25м (⇵2)
22.11.2020из 🇺🇸Уэста-Палм-Бича8 5359ч 30м (⇵1)
22.12.2020из 🇺🇸Олбани8 79912ч 6м (⇵2)
02.12.2020из 🇺🇸Мадисона9 1075ч 49м (⇵1)
21.11.2020из 🇺🇸Сиракьюса9 2517ч 36м (⇵1)
01.12.2020из 🇺🇸Портленда9 44211ч 55м (⇵2)
10.02.2021из 🇺🇸Чарлстона9 86918ч 4м (⇵2)
07.11.2020из 🇲🇽Гвадалахары10 0532ч 47м
23.11.2020из 🇺🇸Абилина10 13321ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇸Спокана10 2102ч 35м
16.10.2020из 🇺🇸Канзас-Сити10 24021ч 49м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Ньюбурга10 32631ч 35м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇸Рочестера10 59442ч 19м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇸Колумбуса10 73323ч 57м (⇵1)
15.11.2020из 🇺🇸Берлингтона11 20813ч 10м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇦Виннипега11 38712ч 21м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇸Форт-Уэйн11 4283ч 58м
05.11.2020из 🇨🇦Эдмонтона12 0466ч 6м (⇵1)
09.11.2020из 🇲🇽Сан-Хосе-деля-Кабо12 0855ч 19м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇸Альбукерке12 2364ч 36м (⇵1)
17.04.2021из 🇺🇸Хантсвилла12 43610ч 47м (⇵2)
30.12.2020из 🇺🇸Кахулуи12 66625ч 52м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Гонолулу12 73514ч 6м (⇵2)
01.11.2020из 🇲🇽Мехико12 8597ч 49м (⇵1)
05.03.2021из 🇺🇸Джексона12 8714ч 45м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Каилуы-Коны13 06317ч 59м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇸Талсы14 04840ч 12м (⇵2)
28.10.2020из 🇲🇽Кульякана14 0766ч 53м (⇵1)
20.10.2020из 🇺🇸Джоплина14 50912ч 13м (⇵2)
21.11.2020из 🇲🇽Дуранго14 65448ч 34м (⇵2)
23.11.2020из 🇺🇸Су-Фолс14 77827ч 46м (⇵2)
23.10.2020из 🇨🇷Сан-Хосе15 04647ч 26м (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇸Хартфорда15 26517ч 23м (⇵2)
08.11.2020из 🇺🇸Кауаи15 5179ч 10м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇸Ричмонда16 42212ч 44м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Молина16 52418ч 18м (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇸Юджина16 6262ч 27м
19.10.2020из 🇲🇽Эрмосильо18 80833ч 20м (⇵2)
26.12.2020из 🇺🇸Анкориджа19 79115ч 5м (⇵2)
18.10.2020из 🇲🇽Пуэрто-Вальярты20 42034ч 4м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇸Киллина20 42017ч 10м (⇵2)
21.10.2020из 🇲🇽Лос-Мочиса20 71827ч 11м (⇵2)
07.04.2021из 🇮🇪Дублина23 15443ч 21м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Финикса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чикаго, Денвер, Даллас, Лас-Вегас и Лос-Анджелес

Авиакомпании которые летают из аэропортов Финикса