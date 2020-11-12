Как добраться до Финикса на самолёте
В Финиксе 4 аэропорта ✈️, из них 3 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Финикса
- Скай-Харбор PHXPhoenix Sky Harbor International Airport
- Финикс-Меса Гейтуэй AZAPhoenix-Mesa Gateway Airport
- Скоттсдэйл SCFScottsdale Airport
- Phoenix Deer Valley Airport DVTне гражданскийPhoenix Deer Valley Airport
Самые дешёвые билеты в Финикс из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|2 000
|1ч 9м
|03.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|2 114
|1ч 23м
|27.10.2020
|из 🇺🇸Прово
|2 564
|1ч 32м
|05.01.2021
|из 🇺🇸Сиэтла
|2 613
|2ч 57м
|08.11.2020
|из 🇺🇸Окленда
|2 650
|1ч 52м
|14.12.2020
|из 🇺🇸Далласа
|2 657
|2ч 37м
|30.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|2 803
|2ч 1м
|28.10.2020
|из 🇺🇸Денвера
|2 850
|1ч 53м
|16.01.2021
|из 🇺🇸Онтарио
|2 924
|1ч 16м
|02.12.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|2 963
|3ч 59м
|31.10.2020
|из 🇺🇸Омахи
|3 377
|2ч 44м
|10.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|3 393
|10ч 1м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити
|3 440
|1ч 39м
|30.10.2020
|из 🇺🇸Миннеаполиса
|3 992
|8ч 15м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Эль-Пасо
|4 240
|1ч 24м
|10.11.2020
|из 🇺🇸Биллингс
|4 472
|2ч 37м
|19.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Диего
|4 647
|1ч 24м
|26.10.2020
|из 🇺🇸Рино
|4 711
|14ч 23м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Тампы
|4 816
|12ч 52м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇺🇸Орландо
|4 927
|16ч 11м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Колорадо-Спрингс
|4 928
|1ч 52м
|18.11.2020
|из 🇺🇸Остина
|5 144
|20ч 4м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Атланты
|5 207
|13ч 54м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Филадельфии
|5 470
|16ч 21м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇺🇸Портленда
|5 505
|7ч 13м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|5 521
|17ч 26м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇺🇸Шарлотт
|5 683
|13ч 45м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|5 708
|13ч 27м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇺🇸Ноксвилла
|5 719
|21ч 8м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇺🇸Питтсбурга
|5 744
|14ч 53м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇺🇸Монтерея
|5 844
|27ч 23м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇺🇸Эверетт
|5 863
|2ч 50м
|23.11.2020
|из 🇺🇸Сакраменто
|5 978
|1ч 50м
|03.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|6 122
|8ч 15м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇺🇸Милуоков
|6 270
|22ч 25м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Бостона
|6 372
|27ч 20м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Антонио
|6 464
|16ч 47м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Фарго
|6 532
|17ч 22м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Детройт
|6 540
|28ч 34м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Литла-Рока
|6 705
|17ч 39м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇺🇸Оклахома-Сити
|6 927
|7ч 26м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Пейджа
|6 972
|55м
|20.10.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|7 286
|13ч 49м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|7 286
|24ч 21м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Гранда-Джанкшена
|7 361
|18ч 30м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇺🇸Паско
|7 370
|6ч 51м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Нового Орлеана
|7 376
|17ч 47м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Палм-Спрингс
|7 402
|1ч 7м
|12.11.2020
|из 🇺🇸Гранда Каньона Виллиджа
|7 476
|25ч 27м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Норфолка
|7 552
|18ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Редмонда
|7 746
|5ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Сента-Джорджа
|7 847
|19ч 35м (⇵2)
|20.03.2021
|из 🇺🇸Уичито
|8 021
|2ч 25м
|05.11.2020
|из 🇺🇸Индианаполиса
|8 066
|9ч 38м (⇵1)
|10.11.2020
|из Сан-Хуана
|8 149
|50ч 29м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Хосе
|8 339
|1ч 52м
|23.11.2020
|из 🇺🇸Цинциннати
|8 490
|8ч 36м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇺🇸Джэксонвилла
|8 517
|28ч 25м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇺🇸Уэста-Палм-Бича
|8 535
|9ч 30м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇺🇸Олбани
|8 799
|12ч 6м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇺🇸Мадисона
|9 107
|5ч 49м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇺🇸Сиракьюса
|9 251
|7ч 36м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇺🇸Портленда
|9 442
|11ч 55м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇺🇸Чарлстона
|9 869
|18ч 4м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇲🇽Гвадалахары
|10 053
|2ч 47м
|23.11.2020
|из 🇺🇸Абилина
|10 133
|21ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Спокана
|10 210
|2ч 35м
|16.10.2020
|из 🇺🇸Канзас-Сити
|10 240
|21ч 49м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|10 326
|31ч 35м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Рочестера
|10 594
|42ч 19м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Колумбуса
|10 733
|23ч 57м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇺🇸Берлингтона
|11 208
|13ч 10м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇦Виннипега
|11 387
|12ч 21м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Форт-Уэйн
|11 428
|3ч 58м
|05.11.2020
|из 🇨🇦Эдмонтона
|12 046
|6ч 6м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇲🇽Сан-Хосе-деля-Кабо
|12 085
|5ч 19м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Альбукерке
|12 236
|4ч 36м (⇵1)
|17.04.2021
|из 🇺🇸Хантсвилла
|12 436
|10ч 47м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇺🇸Кахулуи
|12 666
|25ч 52м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Гонолулу
|12 735
|14ч 6м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇽Мехико
|12 859
|7ч 49м (⇵1)
|05.03.2021
|из 🇺🇸Джексона
|12 871
|4ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Каилуы-Коны
|13 063
|17ч 59м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Талсы
|14 048
|40ч 12м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇲🇽Кульякана
|14 076
|6ч 53м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Джоплина
|14 509
|12ч 13м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇲🇽Дуранго
|14 654
|48ч 34м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇺🇸Су-Фолс
|14 778
|27ч 46м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇨🇷Сан-Хосе
|15 046
|47ч 26м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇸Хартфорда
|15 265
|17ч 23м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Кауаи
|15 517
|9ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Ричмонда
|16 422
|12ч 44м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Молина
|16 524
|18ч 18м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Юджина
|16 626
|2ч 27м
|19.10.2020
|из 🇲🇽Эрмосильо
|18 808
|33ч 20м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇺🇸Анкориджа
|19 791
|15ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇲🇽Пуэрто-Вальярты
|20 420
|34ч 4м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Киллина
|20 420
|17ч 10м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇲🇽Лос-Мочиса
|20 718
|27ч 11м (⇵2)
|07.04.2021
|из 🇮🇪Дублина
|23 154
|43ч 21м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Финикса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Финикса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чикаго, Денвер, Даллас, Лас-Вегас и Лос-Анджелес
- 25.10.202030.10.2020
- 31.10.202004.11.2020
- 11.12.202017.12.2020
- 09.11.202012.11.2020