2 отзыва оставили туристы

Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ по о. Оаху.
Программа:
- -смотровая площадка с видом на город 🏙️ Гонолулу;
- -смотровая площадка кратера Даймонд Хэд;
- -проезд через престижный район Кахала;
- -смотровая площадка бухта Ханаума;
- -смотровая площадка пляж 🏖️ «Итернити» и «Дыхало Халона»;
- -смотровая площадка на мысе Макапуу;
- -проезд через гавайскую деревню Ваиманало;
- -посещение долины храмов и храма Биодо-ин;
- -цветочный питомник/магазин по продаже ореха макадамия;
- -смотровая площадка на перевале Пали.
-остановка на красивом диком пляже на 45мин (по желанию туристов)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Г.
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