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Экскурсия вокруг острова Оаху

5
2 отзыва
Спутник Г.
Спутник Г. – Гид из Гонолулу
Экскурсия вокруг острова Оаху
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Экскурсия вокруг острова Оаху
Экскурсия вокруг острова Оаху
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ по о. Оаху.

Программа:

  • -смотровая площадка с видом на город 🏙️ Гонолулу;
  • -смотровая площадка кратера Даймонд Хэд;
  • -проезд через престижный район Кахала;
  • -смотровая площадка бухта Ханаума;
  • -смотровая площадка пляж 🏖️ «Итернити» и «Дыхало Халона»;
  • -смотровая площадка на мысе Макапуу;
  • -проезд через гавайскую деревню Ваиманало;
  • -посещение долины храмов и храма Биодо-ин;
  • -цветочный питомник/магазин по продаже ореха макадамия;
  • -смотровая площадка на перевале Пали.
-остановка на красивом диком пляже на 45мин (по желанию туристов)
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Экскурсия вокруг острова Оаху
Экскурсия вокруг острова Оаху
Экскурсия вокруг острова Оаху

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Г.
Спутник Г.
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2 отзыва оставили туристы

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