Спутник Г. проводит ещё 5 экскурсий

Одна из самых ярких и запоминающихся экскурсий на Большой Остров 🏝️ Гавайи. Девственная, первобытной красоты природа, рыбный аукцион в городке Хило и знаменитая аллея банъянов, 130-метровый водопад посреди тропического леса, плантации орхидеи и ореха макадамия, посещение национального парка на вулкане Килауеа, дымящиеся кратеры, кальдеры и серные банки, подземные трубы из лавы, лес 🌳 древовидного папоротника, поля черной лавы и, если повезет, уникальная возможность подойти вплотную к раскаленной лаве, купание рядом с морскими черепахами на редком пляже черного песка – путешествие по самому экзотическому острову.