Спутник Г. проводит ещё 5 экскурсий

Одна из самых ярких и запоминающихся экскурсий на Большой Остров 🏝️ Гавайи. Девственная, первобытной красоты природа, рыбный аукцион в городке Хило и знаменитая аллея банъянов, 130-метровый водопад посреди тропического леса, плантации орхидеи и ореха макадамия, посещение национального парка на вулкане Килауеа, дымящиеся кратеры, кальдеры и серные банки, подземные трубы из лавы, лес 🌳 древовидного папоротника, поля черной лавы и, если повезет, уникальная возможность подойти вплотную к раскаленной лаве, купание рядом с морскими черепахами на редком пляже черного песка – путешествие по самому экзотическому острову.
Что входит
налоги
перелет гида
машина
входные билеты в парк
трансфер туристов от гостиницы до аэропорта и обратно(только для туристов, находящихся на о. Оаху)
регистрация туристов на рейс в обе стороны(только для туристов, находящихся на о. Оаху)
Что не входит
питание
начало/окончание экскурсии сo стороны Кona – дополнительно $130, сo стороны Кona-Waikoloa – дополнительно $150
авиабилеты для туристов(если они находятся на других островах)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.