Спутник Г. проводит ещё 5 экскурсий

  1. США
  2. Экскурсии

Гавайи — остров вулканов

Спутник Г.
Спутник Г. – Гид из Гонолулу
Индивидальная автомобильная экскурсия ⛳ по о.

Вулканов
Задать вопрос
Гавайи — остров вулканов
Гавайи — остров вулканов
Одна из самых ярких и запоминающихся экскурсий на Большой Остров 🏝️ Гавайи. Девственная, первобытной красоты природа, рыбный аукцион в городке Хило и знаменитая аллея банъянов, 130-метровый водопад посреди тропического леса, плантации орхидеи и ореха макадамия, посещение национального парка на вулкане Килауеа, дымящиеся кратеры, кальдеры и серные банки, подземные трубы из лавы, лес 🌳 древовидного папоротника, поля черной лавы и, если повезет, уникальная возможность подойти вплотную к раскаленной лаве, купание рядом с морскими черепахами на редком пляже черного песка – путешествие по самому экзотическому острову.
Что входит
  • налоги
  • перелет гида
  • машина
  • входные билеты в парк
  • трансфер туристов от гостиницы до аэропорта и обратно(только для туристов, находящихся на о. Оаху)
  • регистрация туристов на рейс в обе стороны(только для туристов, находящихся на о. Оаху)
Что не входит
  • питание
  • начало/окончание экскурсии сo стороны Кona – дополнительно $130, сo стороны Кona-Waikoloa – дополнительно $150
  • авиабилеты для туристов(если они находятся на других островах)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Гавайи — остров вулканов
Гавайи — остров вулканов
Гавайи — остров вулканов
Гавайи — остров вулканов
Гавайи — остров вулканов
Гавайи — остров вулканов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник Г.
Спутник Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Спутник Г. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия вокруг острова Оаху
$350
5 часов
Экскурсия вокруг острова Оаху
2 отзыва
Пёрл Харбор и город Гонолулу
$375
5.5 часов
Пёрл Харбор и город Гонолулу
1 отзыв
Мауи — остров долин.
$938
6 часов
Мауи — остров долин.
Экскурсия на остров Кауаи
$913
8 часов
Экскурсия на остров Кауаи
Центр Культуры Полинезии
$425
8 часов
Центр Культуры Полинезии

Еще несколько необычных экскурсий в Гонолулу

На встречу с райскими Гавайями!
$270
3 часа
На встречу с райскими Гавайями!
1 отзыв
Погрузиться в мир полинезийской природы, самобытной культуры и истории на экскурсиях по острову Оаху