Посещение знаменитой Pearl Harbor — военно-морской базы, где для США началась Вторая Мировая война. Поездка на катере к мемориалу Аризона — священное для всех американцев место. Экскурсия ⛳ по центру Гонолулу, дворец Иолани — единственный королевский дворец в США, памятник королю Камэхамэха и королеве Лилиуокалани, сенат и резиденция губернатора, Китай-город. Посещение мемориала в кратере вулкана Punchbowl.
Служба безопасности не разрешает проносить никакие виды сумок на эскурсию — ни женские, ни сумки на ремне! Видеокамеры должны быть без сумки, а фотоаппараты могут быть в чехле!
Что входит
траспорт
услуги гида
Что не входит
личные расходы
посещение линкора и подводной лодки $30
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.