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Пёрл Харбор и город Гонолулу

5
1 отзыв
Спутник Г.
Спутник Г. – Гид из Гонолулу
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ для тех, кто увлекается военной тематикой.
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Пёрл Харбор и город Гонолулу
Пёрл Харбор и город Гонолулу

Что вы увидите

  • военно-морскую базу Перл-Харбор
  • мемориал "Аризона"
  • линкор «Миссури»
  • деловой и исторический центр города Гонолулу
Посещение знаменитой Pearl Harbor — военно-морской базы, где для США началась Вторая Мировая война. Поездка на катере к мемориалу Аризона — священное для всех американцев место. Экскурсия ⛳ по центру Гонолулу, дворец Иолани — единственный королевский дворец в США, памятник королю Камэхамэха и королеве Лилиуокалани, сенат и резиденция губернатора, Китай-город. Посещение мемориала в кратере вулкана Punchbowl.
Служба безопасности не разрешает проносить никакие виды сумок на эскурсию — ни женские, ни сумки на ремне! Видеокамеры должны быть без сумки, а фотоаппараты могут быть в чехле!
Что входит
  • траспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • посещение линкора и подводной лодки $30
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 по договоренности
Пёрл Харбор и город Гонолулу
Пёрл Харбор и город Гонолулу
Пёрл Харбор и город Гонолулу
Пёрл Харбор и город Гонолулу
Пёрл Харбор и город Гонолулу
Пёрл Харбор и город Гонолулу
Пёрл Харбор и город Гонолулу
Пёрл Харбор и город Гонолулу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Г.
Спутник Г.
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