Посещение знаменитой Pearl Harbor — военно-морской базы, где для США началась Вторая Мировая война. Поездка на катере к мемориалу Аризона — священное для всех американцев место. Экскурсия ⛳ по центру Гонолулу, дворец Иолани — единственный королевский дворец в США, памятник королю Камэхамэха и королеве Лилиуокалани, сенат и резиденция губернатора, Китай-город. Посещение мемориала в кратере вулкана Punchbowl.

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