Возможность познакомиться с богатой культурой народов Полинезии. Семь деревень — Тонга, Таити, Фиджи, Гавайи, Новая Зеландия, Самоа и Рапануи. Уникальные представления — национальные костюмы, музыкальные инструменты, зажигательные танцы 💃. Гостеприимные и дружелюбные полинезийцы откроют вам секреты своей древней цивилизации — как зажечь огонь без спичек, открыть кокос одним ударом, взобраться на пальму и танцевать Хула.
Что входит
посещение всех полинезийских деревень
знакомство с культурой и обычиями народов полинезии
интерактивное участие в полинезийских играх, как делать кокосовое молоко или взбираться на пальму, как правильно метать копья или плести леи
транспорт
гид
Что не входит
обед (ресторан «Луау» $118вз/$96реб(5-11л)
ресторан «Амбассадор» $148вз//$155реб(5-11л)
ресторан «Супер-Амбасадор» $238вз//$188реб(5-11л)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.