Возможность познакомиться с богатой культурой народов Полинезии. Семь деревень — Тонга, Таити, Фиджи, Гавайи, Новая Зеландия, Самоа и Рапануи. Уникальные представления — национальные костюмы, музыкальные инструменты, зажигательные танцы 💃. Гостеприимные и дружелюбные полинезийцы откроют вам секреты своей древней цивилизации — как зажечь огонь без спичек, открыть кокос одним ударом, взобраться на пальму и танцевать Хула.