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Центр Культуры Полинезии

Спутник Г.
Спутник Г. – Гид из Гонолулу
- посещение всех полинезийских деревень - знакомство с культурой и обычиями народов полинезии - интерактивное участие в полинезийских играх, как делать кокосовое молоко или взбираться на пальму, как правильно метать копья или плести леи
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Центр Культуры Полинезии
Центр Культуры Полинезии

Что вы увидите

  • Тонга
  • Таити
  • Фиджи
  • Гавайи
  • Новая Зеландия
  • Самоа
  • Рапануи
Возможность познакомиться с богатой культурой народов Полинезии. Семь деревень — Тонга, Таити, Фиджи, Гавайи, Новая Зеландия, Самоа и Рапануи. Уникальные представления — национальные костюмы, музыкальные инструменты, зажигательные танцы 💃. Гостеприимные и дружелюбные полинезийцы откроют вам секреты своей древней цивилизации — как зажечь огонь без спичек, открыть кокос одним ударом, взобраться на пальму и танцевать Хула.
Что входит
  • посещение всех полинезийских деревень
  • знакомство с культурой и обычиями народов полинезии
  • интерактивное участие в полинезийских играх, как делать кокосовое молоко или взбираться на пальму, как правильно метать копья или плести леи
  • транспорт
  • гид
Что не входит
  • обед (ресторан «Луау» $118вз/$96реб(5-11л)
  • ресторан «Амбассадор» $148вз//$155реб(5-11л)
  • ресторан «Супер-Амбасадор» $238вз//$188реб(5-11л)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Центр Культуры Полинезии
Центр Культуры Полинезии
Центр Культуры Полинезии

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Г.
Спутник Г.
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