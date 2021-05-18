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Полезная информация о Канзас-Сити

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Местное время в Канзас-Сити
16:4821
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаКанзас-Сити
По-английскиKansas City
Население города475 378 чел.
АэропортыJohnson Executive OJC, Даунтаун MKC, Канзас-Сити MCI, New Century Aircenter Airport JCI
Часовой поясAmerica/Chicago
Средняя высота290 м. от уровня моря

Где находится Канзас-Сити на карте

Канзас-Сити фото города
Канзас-Сити

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