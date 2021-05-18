Полезная информация о Канзас-Сити
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Местное время в Канзас-Сити
16:4821
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Канзас-Сити
|По-английски
|Kansas City
|Население города
|475 378 чел.
|Аэропорты
|Johnson Executive OJC, Даунтаун MKC, Канзас-Сити MCI, New Century Aircenter Airport JCI
|Часовой пояс
|America/Chicago
|Средняя высота
|290 м. от уровня моря
Где находится Канзас-Сити на карте
Канзас-Сити