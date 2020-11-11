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Летим в Канзас-Сити

Как добраться до Канзас-Сити на самолёте

В Канзас-Сити 4 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Канзас-Сити

  1. Даунтаун MKC
    Charles B. Wheeler Downtown Airport
  2. Канзас-Сити MCI
    Kansas City International Airport
  3. Johnson Executive OJCне гражданский
    Johnson Executive
  4. New Century Aircenter Airport JCIне гражданский
    New Century Aircenter Airport

Самые дешёвые билеты в Канзас-Сити из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка1 95713ч 23м (⇵1)
20.10.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса2 2143ч 2м
25.11.2020из 🇺🇸Денвера2 9251ч 34м
19.11.2020из 🇺🇸Хьюстона3 008
05.11.2020из 🇺🇸Орландо3 8122ч 43м
13.11.2020из 🇺🇸Далласа4 4591ч 33м
09.11.2020из 🇺🇸Альбукерке5 4036ч 58м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Тампы5 5276ч 55м (⇵1)
12.11.2020из 🇺🇸Майами5 7586ч 53м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇸Балтимора5 82620ч 23м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Литла-Рока5 82610ч 2м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Пенсаколы5 82623ч 58м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити5 8267ч 33м (⇵1)
23.10.2020из 🇺🇸Финикса6 1046ч 1м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇸Бойсе6 2128ч 52м (⇵1)
01.12.2020из 🇺🇸Роли7 0278ч 38м (⇵2)
23.11.2020из 🇺🇸Чикаго7 3781ч 33м
14.11.2020из 🇺🇸Онтарио7 6004ч 54м (⇵1)
22.12.2020из 🇺🇸Уэста-Палм-Бича7 94613ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Сан-Франциско7 95711ч 44м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Миннеаполиса8 13732ч 43м (⇵2)
20.12.2020из 🇺🇸Окленда8 56319ч 31м (⇵1)
30.10.2020из 🇺🇸Сакраменто8 9949ч 59м (⇵1)
12.11.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла9 1727ч 39м (⇵1)
08.01.2021из 🇺🇸Ньюбурга9 1855ч 10м (⇵1)
19.12.2020из 🇺🇸Фресно9 82622ч 18м (⇵1)
24.10.2020из 🇺🇸Гринвилла9 9986ч 16м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Остина10 68929ч 33м (⇵2)
09.11.2020из 🇲🇽Канкуна11 99122ч (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇸Детройт12 1805ч 43м (⇵1)
10.11.2020из 🇲🇽Мехико13 49929ч 11м (⇵1)
20.10.2020из 🇺🇸Питтсбурга13 61410ч 9м (⇵2)
13.11.2020из 🇲🇽Сьюдада-Хуареса14 14521ч 43м (⇵2)
30.11.2020из 🇺🇸Юмы15 10816ч 31м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇸Мелборна16 12122ч 57м (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇸Бейкерсфилда16 91220ч 19м (⇵1)
06.11.2020из 🇲🇽Чиуауы17 52818ч 42м (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇸Александрии18 5015ч 31м (⇵1)
21.11.2020из 🇩🇪Берлина20 70721ч 18м (⇵2)
06.01.2021из 🇷🇺Москвы22 43633ч 21м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇸Паско29 86238ч 48м (⇵2)
02.03.2021из 🇧🇷Уберландии30 70629ч 45м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону34 07240ч 22м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга37 07128ч 22м (⇵2)
12.11.2020из 🇺🇦Львова40 05645ч 8м (⇵2)
10.05.2021из 🇷🇺Сургута43 67032ч 32м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Новосибирска47 33757ч 50м (⇵2)
23.07.2021из 🇺🇦Киева48 18039ч 1м (⇵2)
03.01.2021из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу58 47953ч 32м (⇵2)
23.12.2020из 🇮🇳Хайдарабада61 31429ч 28м (⇵2)
05.01.2021из 🇸🇳Дакара61 53124ч 56м (⇵2)
15.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда61 99145ч 57м (⇵2)
03.12.2020из 🇰🇿Атырау101 56025ч 39м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Канзас-Сити, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Багдад, Балтимор, Даллас, Ки-Уэст и Хьюстон

Авиакомпании которые летают из аэропортов Канзас-Сити