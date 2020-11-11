Как добраться до Канзас-Сити на самолёте

В Канзас-Сити 4 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Канзас-Сити

Даунтаун MKC Charles B. Wheeler Downtown Airport Канзас-Сити MCI Kansas City International Airport Johnson Executive OJC не гражданский Johnson Executive New Century Aircenter Airport JCI не гражданский New Century Aircenter Airport

Самые дешёвые билеты в Канзас-Сити из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Канзас-Сити

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Канзас-Сити, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Багдад, Балтимор, Даллас, Ки-Уэст и Хьюстон

Авиакомпании которые летают из аэропортов Канзас-Сити