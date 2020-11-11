Как добраться до Канзас-Сити на самолёте
В Канзас-Сити 4 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Канзас-Сити
- Даунтаун MKCCharles B. Wheeler Downtown Airport
- Канзас-Сити MCIKansas City International Airport
- Johnson Executive OJCне гражданскийJohnson Executive
- New Century Aircenter Airport JCIне гражданскийNew Century Aircenter Airport
Самые дешёвые билеты в Канзас-Сити из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|1 957
|13ч 23м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|2 214
|3ч 2м
|25.11.2020
|из 🇺🇸Денвера
|2 925
|1ч 34м
|19.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|3 008
|2ч
|05.11.2020
|из 🇺🇸Орландо
|3 812
|2ч 43м
|13.11.2020
|из 🇺🇸Далласа
|4 459
|1ч 33м
|09.11.2020
|из 🇺🇸Альбукерке
|5 403
|6ч 58м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Тампы
|5 527
|6ч 55м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|5 758
|6ч 53м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|5 826
|20ч 23м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Литла-Рока
|5 826
|10ч 2м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Пенсаколы
|5 826
|23ч 58м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити
|5 826
|7ч 33м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇺🇸Финикса
|6 104
|6ч 1м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Бойсе
|6 212
|8ч 52м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇺🇸Роли
|7 027
|8ч 38м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|7 378
|1ч 33м
|14.11.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|7 600
|4ч 54м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇺🇸Уэста-Палм-Бича
|7 946
|13ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|7 957
|11ч 44м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Миннеаполиса
|8 137
|32ч 43м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇺🇸Окленда
|8 563
|19ч 31м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇸Сакраменто
|8 994
|9ч 59м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|9 172
|7ч 39м (⇵1)
|08.01.2021
|из 🇺🇸Ньюбурга
|9 185
|5ч 10м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇺🇸Фресно
|9 826
|22ч 18м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇺🇸Гринвилла
|9 998
|6ч 16м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Остина
|10 689
|29ч 33м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|11 991
|22ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Детройт
|12 180
|5ч 43м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇲🇽Мехико
|13 499
|29ч 11м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Питтсбурга
|13 614
|10ч 9м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇲🇽Сьюдада-Хуареса
|14 145
|21ч 43м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇺🇸Юмы
|15 108
|16ч 31м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Мелборна
|16 121
|22ч 57м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Бейкерсфилда
|16 912
|20ч 19м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇲🇽Чиуауы
|17 528
|18ч 42м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Александрии
|18 501
|5ч 31м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|20 707
|21ч 18м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|22 436
|33ч 21м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Паско
|29 862
|38ч 48м (⇵2)
|02.03.2021
|из 🇧🇷Уберландии
|30 706
|29ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|34 072
|40ч 22м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|37 071
|28ч 22м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|40 056
|45ч 8м (⇵2)
|10.05.2021
|из 🇷🇺Сургута
|43 670
|32ч 32м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|47 337
|57ч 50м (⇵2)
|23.07.2021
|из 🇺🇦Киева
|48 180
|39ч 1м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу
|58 479
|53ч 32м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|61 314
|29ч 28м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇸🇳Дакара
|61 531
|24ч 56м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|61 991
|45ч 57м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇰🇿Атырау
|101 560
|25ч 39м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Канзас-Сити
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Канзас-Сити, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Багдад, Балтимор, Даллас, Ки-Уэст и Хьюстон
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