Алексей Х. проводит ещё 3 экскурсии

Тур в Лас-Вегас Вам без сомнений будет интересен, даже если вы не любитель казино. Ощущение себя в центре мира создает непередаваемые эмоции: галереи, рестораны, клубы, шоу, мюзиклы и концерты предстанут перед Вами во всем своем многообразии. Мы с Вами совершим обзорную экскурсию ⛳ с посещением наиболее интересных и примечательных отелей-казино знаменитого Стрипа Лас-Вегаса: «Bellagio» с самым большим в мире музыкальным фонтаном, «Ceasar Palace» в стиле Древнего Рима, живописный и суперсовременный «Wynn», «Venetian» с венецианской архитектурой и шикарными гондолами, «Paris» с Эйфелевой башней, «New York» со своими небоскребами, «Luxor» в духе Древнего Египта. Яркие и неповторимые, как настоящие города, они, несомненно, поразят Вас своей роскошью, изысканностью и размахом. Приглашаю Вас в тур в Лас-Вегас — увидеть самый неповторимый и яркий город 🏙️ на планете своими глазами!