Алексей Х. проводит ещё 3 экскурсии

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Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу

Алексей Х.
Алексей Х. – Гид из Ласа-Вегаса
Тур в Лас-Вегас Вам без сомнений будет интересен, даже если вы не любитель казино.

Ощущение себя в центре мира создает непередаваемые эмоции: галереи, рестораны, клубы, шоу, мюзиклы и концерты предстанут перед Вами во всем своем многообразии.

Fantasy of architects who created the main street of the city – Las Vegas Strip, knows no bounds, because only here the Sphinx of ancient Egypt, the Eiffel Tower, and wonderful Venetian canals are harmonized… We invite you to see the most unique and bright city in the world for your own eyes!
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Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу
Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу
Тур в Лас-Вегас Вам без сомнений будет интересен, даже если вы не любитель казино. Ощущение себя в центре мира создает непередаваемые эмоции: галереи, рестораны, клубы, шоу, мюзиклы и концерты предстанут перед Вами во всем своем многообразии. Мы с Вами совершим обзорную экскурсию ⛳ с посещением наиболее интересных и примечательных отелей-казино знаменитого Стрипа Лас-Вегаса: «Bellagio» с самым большим в мире музыкальным фонтаном, «Ceasar Palace» в стиле Древнего Рима, живописный и суперсовременный «Wynn», «Venetian» с венецианской архитектурой и шикарными гондолами, «Paris» с Эйфелевой башней, «New York» со своими небоскребами, «Luxor» в духе Древнего Египта. Яркие и неповторимые, как настоящие города, они, несомненно, поразят Вас своей роскошью, изысканностью и размахом. Приглашаю Вас в тур в Лас-Вегас — увидеть самый неповторимый и яркий город 🏙️ на планете своими глазами!
Что входит
  • Услуги гида
  • трансфер
Что не входит
  • Еда и напитки
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу
Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу
Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу
Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу
Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Х.
Алексей Х.
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Алексей Х. проводит ещё 3 экскурсии

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