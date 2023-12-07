По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом

Индивидуальная экскурсия в Лас-Вегасе

Увидеть лучшие точки притяжения, уличную иллюминацию, казино и развлекательные шоу

Куда отправиться, чтобы побывать одновременно в Париже начала 20 века и средневековом замке короля Артура, увидеть водопад и величественное палаццо? Всё это есть в Лас-Вегасе! Во время 3-часового тура я прокачу вас на джипе по улицам в вечерних огнях.

Затем прогуляемся вдоль венецианских каналов, увидим огненное шоу «Вулкан», полюбуемся фонтанами и посетим исторический центр.
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Ближайшие даты:
7
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Описание

Что вас ожидает

После заката главный бульвар Лас-Вегаса, Стрип, загорается несметным количеством огней и рекламы. Самое время отправиться на поиски ярких впечатлений! Вы увидите самые известные казино и современные гостиничные комплексы:

  • мега-курорт «Луксор» в древнеегипетском стиле
  • Дворец Цезаря, напоминающий о Древнем Риме
  • отель «Белладжио» с самым большим в мире музыкальным фонтаном
  • макет Эйфелевой башни почти в натуральную величину
  • отель «Венеция», где под искусственным небосводом гондольеры катают гостей по каналам
  • средневековый замок короля Артура
  • первое в мире казино-город Мираж
  • и многое другое

Во второй части экскурсии мы посетим историческую часть города — улицу Фримонт. Увидим гигантскую сферу, которая является самым большим экраном в мире. Поговорим об истории возникновения города, обсудим интересные моменты и факты из его прошлого. А ещё посмотрим бесплатное шоу в одном из казино.

Организационные детали

  • Дополнительные затраты во время экскурсии не предусмотрены. Входные билеты не нужны.
  • Возрастных ограничений для участия в экскурсии нет

Что включено в стоимость

  • Трансфер из отеля и обратно на джипе Wrangler с открывающимся верхом
  • Сопровождение гида
  • Питьевая вода

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Лас-Вегасе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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