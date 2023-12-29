читать дальше уменьшить

за такое короткое время можно было бы по максиму увидеть все самое интересное, поэтому мы решили обратиться к помощи гида Андрея и остались очень довольны своим выбором. Андрей очень индивидуально подошёл к нашим пожеланиям. Первое, что было уже очень приятно, это то что Андрей, уже до экскурсии, всегда отвечал на заданные нами вопросы в WhatsApp и был готов сделать экскурсию индивидуально по нашим пожеланиям. Когда мы приехали в Лас Вегас он нам подсказал где мы можем очень вкусно и дёшево покушать. Это было очень важно, потому что мы были с ребёнком, а сразу разобраться где покушать, было очень сложно, много людей и не знаешь где парковаться.

Экскурсия была очень интересной, Андрей успел в 3 часа показать все самые интересные места и даже разрешил поснимать видео стоя в открытом джипе во время езды. Это было очень красочно и впечатляюще.

Поздно вечером у нас была экскурсия на вертолёте над ночным Лас Вегасом и Андрей, не только в конце экскурсии отвёз нас туда, но даже помог нам на месте договориться с работниками, чтобы мы сидели спереди в вертолёте, потому что мы не говорим по-английски и нам было бы это сложно сделать самим.

Спасибо ему за экскурсию, мы получили огромное удовольствие! Очень рады знакомству с Андреем доброжелательным, открытым и профессиональным гидом.