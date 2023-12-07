Куда отправиться, чтобы побывать одновременно в Париже начала 20 века и средневековом замке короля Артура, увидеть водопад и величественное палаццо? Всё это есть в Лас-Вегасе! Во время 3-часового тура я прокачу вас на джипе по улицам в вечерних огнях. Затем прогуляемся вдоль венецианских каналов, увидим огненное шоу «Вулкан», полюбуемся фонтанами и посетим исторический центр.

Описание

Что вас ожидает

После заката главный бульвар Лас-Вегаса, Стрип, загорается несметным количеством огней и рекламы. Самое время отправиться на поиски ярких впечатлений! Вы увидите самые известные казино и современные гостиничные комплексы:

мега-курорт «Луксор» в древнеегипетском стиле

Дворец Цезаря, напоминающий о Древнем Риме

отель «Белладжио» с самым большим в мире музыкальным фонтаном

макет Эйфелевой башни почти в натуральную величину

отель «Венеция», где под искусственным небосводом гондольеры катают гостей по каналам

средневековый замок короля Артура

первое в мире казино-город Мираж

и многое другое

Во второй части экскурсии мы посетим историческую часть города — улицу Фримонт. Увидим гигантскую сферу, которая является самым большим экраном в мире. Поговорим об истории возникновения города, обсудим интересные моменты и факты из его прошлого. А ещё посмотрим бесплатное шоу в одном из казино.

Организационные детали

Дополнительные затраты во время экскурсии не предусмотрены. Входные билеты не нужны.

Возрастных ограничений для участия в экскурсии нет

Что включено в стоимость