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По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом

Прокатитесь по вечернему Лас-Вегасу на джипе с открытым верхом, наслаждаясь огнями Стрипа и историей города. Включены трансфер и гид
Куда отправиться, чтобы побывать одновременно в Париже начала 20 века и средневековом замке короля Артура, увидеть водопад и величественное палаццо? Всё это есть в Лас-Вегасе! Я прокачу вас по улицам, сияющим вечерними огнями. А затем прогуляемся вдоль венецианских каналов, полюбуемся фонтанами и посетим исторический центр.
4.9
10 отзывов
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом

Что можно увидеть

  • Мега-курорт «Луксор»
  • Дворец Цезаря
  • Отель «Белладжио»
  • Макет Эйфелевой башни
  • Отель «Венеция»
  • Средневековый замок короля Артура
  • Первое в мире казино-город Мираж

Описание экскурсии

Главный бульвар Лас-Вегаса — Стрип

Вы увидите самые известные казино и современные гостиничные комплексы:

  • Мега-курорт «Луксор» в древнеегипетском стиле
  • Дворец Цезаря, напоминающий о Древнем Риме
  • Отель «Белладжио» с самым большим в мире музыкальным фонтаном
  • Макет Эйфелевой башни почти в натуральную величину
  • Отель «Венеция», где под искусственным небосводом гондольеры катают гостей по каналам
  • Средневековый замок короля Артура
  • И многое другое

Историческая часть города — улица Фримонт

  • Рассмотрим гигантскую сферу, которая считается самым большим экраном в мире
  • Поговорим об истории возникновения города, обсудим интересные моменты и факты из его прошлого
  • А ещё — посмотрим бесплатное шоу в одном из казино

Организационные детали

  • Поедем на джипе Wrangler с открывающимся верхом, в салоне всегда есть питьевая вода
  • Дополнительные затраты не предусмотрены, входные билеты не нужны

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Лас-Вегасе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Лас-Вегасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 22 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 43 туристов
Всем привет! Меня зовут Андрей. Я более 12 лет живу в Лас-Вегасе и занимаюсь организацией туров в окрестностях и не только. Скучными и заезженными маршрутами уже никого не удивить, поэтому всегда планирую программы по малоизвестным, но не менее привлекательным достопримечательностям западной части США, Мексики и Карибам. Всё официально и на высшем уровне!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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Е
Очень яркое впечатление от ночного Вегаса!
Поездка в открытом джипе дает ощущение постоянного присутствия в этом море огней!
Мы посмотрели шоу Вулкан, каналы отеля-казино Венеция, поющие фонтаны. Поразила Сфера, а зимняя инсталляция из живых цветов в Белладжио- это просто фантастика!
Очень благодарны гиду Андрею за интересные рассказы об истории Лас-Вегаса, прекрасную организацию тура и незабываемые эмоции!
Очень яркое впечатление от ночного Вегаса!
Очень яркое впечатление от ночного Вегаса!
Очень яркое впечатление от ночного Вегаса!
Очень яркое впечатление от ночного Вегаса!
Очень яркое впечатление от ночного Вегаса!
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В
Я не любитель организованных экскурсий, но здесь было круто! Обязательно вернусь на Фримонт стрит)))
Я не любитель организованных экскурсий, но здесь было круто! Обязательно вернусь на Фримонт стрит)))
Я не любитель организованных экскурсий, но здесь было круто! Обязательно вернусь на Фримонт стрит)))
Я не любитель организованных экскурсий, но здесь было круто! Обязательно вернусь на Фримонт стрит)))
Я не любитель организованных экскурсий, но здесь было круто! Обязательно вернусь на Фримонт стрит)))
Я не любитель организованных экскурсий, но здесь было круто! Обязательно вернусь на Фримонт стрит)))
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В
Отлично погуляли
Отлично погуляли
Отлично погуляли
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Марина
Хочу всем порекомендовать этот тур и оставить отзыв об Андрее, нашем гиде в Лас Вегасе. Мы были только один вечер в Лас Вегасе и поэтому было вообще не понятно как
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за такое короткое время можно было бы по максиму увидеть все самое интересное, поэтому мы решили обратиться к помощи гида Андрея и остались очень довольны своим выбором. Андрей очень индивидуально подошёл к нашим пожеланиям. Первое, что было уже очень приятно, это то что Андрей, уже до экскурсии, всегда отвечал на заданные нами вопросы в WhatsApp и был готов сделать экскурсию индивидуально по нашим пожеланиям. Когда мы приехали в Лас Вегас он нам подсказал где мы можем очень вкусно и дёшево покушать. Это было очень важно, потому что мы были с ребёнком, а сразу разобраться где покушать, было очень сложно, много людей и не знаешь где парковаться.
Экскурсия была очень интересной, Андрей успел в 3 часа показать все самые интересные места и даже разрешил поснимать видео стоя в открытом джипе во время езды. Это было очень красочно и впечатляюще.
Поздно вечером у нас была экскурсия на вертолёте над ночным Лас Вегасом и Андрей, не только в конце экскурсии отвёз нас туда, но даже помог нам на месте договориться с работниками, чтобы мы сидели спереди в вертолёте, потому что мы не говорим по-английски и нам было бы это сложно сделать самим.
Спасибо ему за экскурсию, мы получили огромное удовольствие! Очень рады знакомству с Андреем доброжелательным, открытым и профессиональным гидом.

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М
Ночной Вегас нужно смотреть только так!
Джип с открытым верхом или мотоцикл с потоком ночных огней и ветром в лицо💥 А в багажнике вас будут ждать заботливо приготовленные теплые вещи и
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угощения. И это не фантазии, а реальность, которую создает опытный гид и приятный человек Андрей.
Кроме атмосферы экскурсии, хочу подчеркнуть великолепную организацию: чтобы мы посмотрели как можно больше, Андрей ждал нас у ближайшего выхода, экономя каждую минуту на перемещения по огромным территориям отелей Вегаса. Это время мы посвящали тому, чтобы почувствовать атмосферу каждого уникального места и никуда не спешить. Ведь некоторые шоу и инсталляции никогда не повторяются, например, роскошный Зимний сад отеля-казино Bellagio каждый сезон монтируется заново и в уникальном стиле!
Если бы можно было поставить рейтинг 5+, мы бы это сделали!

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Екатерина
Экскурсия была информативной, в дружелюбной и гостеприимной атмосфере. Нам она помогла сориентироваться и эффективно спланировать оставшееся время поездки. Андрей, большое спасибо за проведенный с нами вечер, рекомендации и советы!
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