Увидеть лучшие точки притяжения, уличную иллюминацию, казино и развлекательные шоу
Куда отправиться, чтобы побывать одновременно в Париже начала 20 века и средневековом замке короля Артура, увидеть водопад и величественное палаццо? Всё это есть в Лас-Вегасе! Во время 3-часового тура я прокачу вас на джипе по улицам в вечерних огнях.
Затем прогуляемся вдоль венецианских каналов, увидим огненное шоу «Вулкан», полюбуемся фонтанами и посетим исторический центр.
Затем прогуляемся вдоль венецианских каналов, увидим огненное шоу «Вулкан», полюбуемся фонтанами и посетим исторический центр.
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Описание
Что вас ожидает
После заката главный бульвар Лас-Вегаса, Стрип, загорается несметным количеством огней и рекламы. Самое время отправиться на поиски ярких впечатлений! Вы увидите самые известные казино и современные гостиничные комплексы:
- мега-курорт «Луксор» в древнеегипетском стиле
- Дворец Цезаря, напоминающий о Древнем Риме
- отель «Белладжио» с самым большим в мире музыкальным фонтаном
- макет Эйфелевой башни почти в натуральную величину
- отель «Венеция», где под искусственным небосводом гондольеры катают гостей по каналам
- средневековый замок короля Артура
- первое в мире казино-город Мираж
- и многое другое
Во второй части экскурсии мы посетим историческую часть города — улицу Фримонт. Увидим гигантскую сферу, которая является самым большим экраном в мире. Поговорим об истории возникновения города, обсудим интересные моменты и факты из его прошлого. А ещё посмотрим бесплатное шоу в одном из казино.
Организационные детали
- Дополнительные затраты во время экскурсии не предусмотрены. Входные билеты не нужны.
- Возрастных ограничений для участия в экскурсии нет
Что включено в стоимость
- Трансфер из отеля и обратно на джипе Wrangler с открывающимся верхом
- Сопровождение гида
- Питьевая вода
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Лас-Вегасе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Лас-Вегасе
Всем привет! Меня зовут Андрей, я более 12 лет живу в Лас-Вегасе и занимаюсь организацией туров в окрестностях, и не только. Скучными и заезженными маршрутами уже никого не удивить, поэтому всегда планирую программы по малоизвестным, но не менее привлекательным достопримечательностям Невады, Калифорнии и Аризоны. Всё официально и на высшем уровне!
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