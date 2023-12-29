Куда отправиться, чтобы побывать одновременно в Париже начала 20 века и средневековом замке короля Артура, увидеть водопад и величественное палаццо? Всё это есть в Лас-Вегасе! Я прокачу вас по улицам, сияющим вечерними огнями. А затем прогуляемся вдоль венецианских каналов, полюбуемся фонтанами и посетим исторический центр.
Что можно увидеть
- Мега-курорт «Луксор»
- Дворец Цезаря
- Отель «Белладжио»
- Макет Эйфелевой башни
- Отель «Венеция»
- Средневековый замок короля Артура
- Первое в мире казино-город Мираж
Описание экскурсии
Главный бульвар Лас-Вегаса — Стрип
Вы увидите самые известные казино и современные гостиничные комплексы:
- Мега-курорт «Луксор» в древнеегипетском стиле
- Дворец Цезаря, напоминающий о Древнем Риме
- Отель «Белладжио» с самым большим в мире музыкальным фонтаном
- Макет Эйфелевой башни почти в натуральную величину
- Отель «Венеция», где под искусственным небосводом гондольеры катают гостей по каналам
- Средневековый замок короля Артура
- И многое другое
Историческая часть города — улица Фримонт
- Рассмотрим гигантскую сферу, которая считается самым большим экраном в мире
- Поговорим об истории возникновения города, обсудим интересные моменты и факты из его прошлого
- А ещё — посмотрим бесплатное шоу в одном из казино
Организационные детали
- Поедем на джипе Wrangler с открывающимся верхом, в салоне всегда есть питьевая вода
- Дополнительные затраты не предусмотрены, входные билеты не нужны
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Лас-Вегасе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Лас-Вегасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 22 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 43 туристов
Всем привет! Меня зовут Андрей. Я более 12 лет живу в Лас-Вегасе и занимаюсь организацией туров в окрестностях и не только. Скучными и заезженными маршрутами уже никого не удивить, поэтому всегда планирую программы по малоизвестным, но не менее привлекательным достопримечательностям западной части США, Мексики и Карибам. Всё официально и на высшем уровне!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень яркое впечатление от ночного Вегаса!
Поездка в открытом джипе дает ощущение постоянного присутствия в этом море огней!
Мы посмотрели шоу Вулкан, каналы отеля-казино Венеция, поющие фонтаны. Поразила Сфера, а зимняя инсталляция из живых цветов в Белладжио- это просто фантастика!
Очень благодарны гиду Андрею за интересные рассказы об истории Лас-Вегаса, прекрасную организацию тура и незабываемые эмоции!
Поездка в открытом джипе дает ощущение постоянного присутствия в этом море огней!
Мы посмотрели шоу Вулкан, каналы отеля-казино Венеция, поющие фонтаны. Поразила Сфера, а зимняя инсталляция из живых цветов в Белладжио- это просто фантастика!
Очень благодарны гиду Андрею за интересные рассказы об истории Лас-Вегаса, прекрасную организацию тура и незабываемые эмоции!
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В
Я не любитель организованных экскурсий, но здесь было круто! Обязательно вернусь на Фримонт стрит)))
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В
Отлично погуляли
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Хочу всем порекомендовать этот тур и оставить отзыв об Андрее, нашем гиде в Лас Вегасе. Мы были только один вечер в Лас Вегасе и поэтому было вообще не понятно как
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М
Ночной Вегас нужно смотреть только так!
Джип с открытым верхом или мотоцикл с потоком ночных огней и ветром в лицо💥 А в багажнике вас будут ждать заботливо приготовленные теплые вещи и
Джип с открытым верхом или мотоцикл с потоком ночных огней и ветром в лицо💥 А в багажнике вас будут ждать заботливо приготовленные теплые вещи и
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Экскурсия была информативной, в дружелюбной и гостеприимной атмосфере. Нам она помогла сориентироваться и эффективно спланировать оставшееся время поездки. Андрей, большое спасибо за проведенный с нами вечер, рекомендации и советы!
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