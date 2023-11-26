Посетить один из крупнейших каньонов мира и узнать о нём интересные факты
Гранд Каньон — грандиозное творение природы. Только представьте: его общая протяжённость составляет 446 км. На комфортабельном авто вы отправитесь исследовать западную часть каньона.
Подниметесь на шикарные смотровые площадки и увидите панорамы, которые не сможете забыть! А мы поделимся интересными фактами и легендами об этом волшебном месте.
Подниметесь на шикарные смотровые площадки и увидите панорамы, которые не сможете забыть! А мы поделимся интересными фактами и легендами об этом волшебном месте.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы отвезём вас на лучшие смотровые площадки Гранд Каньона. С них открываются по-настоящему завораживающие виды: на слоистые гребни гор, изумрудную реку Колорадо и не тронутые её течением плоские куски плато. А как хороша в Гранд Каньоне игра красок! Вы полюбуетесь переливами цветов на скалах от чёрного до ярко-золотистого — и запомните эту картину на всю жизнь. Мы дополним ваши визуальные впечатления интересными рассказами. Вы узнаете:
- Как образовался каньон и когда это произошло
- Какое племя североамериканских индейцев до сих пор живёт на его территории
- Почему коренное население называет Гранд Каньон «горой, вывернутой наизнанку»
- Кто и при каких обстоятельствах обнаружил каньон
- Сколько человек его ежегодно посещает
И другие интересные факты!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты на каньон оплачиваются дополнительно (+ билет для гида) — 60-69$ с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Лас-Вегасе
Провели экскурсии для 49 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных русскоязычных гидов. С радостью раскроем для вас секреты юго-запада США: от гор до пустынь, от шахтерских городов Невады и Аризоны до каньонов Юты и тихоокеанского побережья Калифорнии. До встречи!
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