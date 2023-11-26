Гранд Каньон — грандиозное творение природы. Только представьте: его общая протяжённость составляет 446 км. На комфортабельном авто вы отправитесь исследовать западную часть каньона. Подниметесь на шикарные смотровые площадки и увидите панорамы, которые не сможете забыть! А мы поделимся интересными фактами и легендами об этом волшебном месте.

Описание

Что вас ожидает

Мы отвезём вас на лучшие смотровые площадки Гранд Каньона. С них открываются по-настоящему завораживающие виды: на слоистые гребни гор, изумрудную реку Колорадо и не тронутые её течением плоские куски плато. А как хороша в Гранд Каньоне игра красок! Вы полюбуетесь переливами цветов на скалах от чёрного до ярко-золотистого — и запомните эту картину на всю жизнь. Мы дополним ваши визуальные впечатления интересными рассказами. Вы узнаете:

Как образовался каньон и когда это произошло

Какое племя североамериканских индейцев до сих пор живёт на его территории

Почему коренное население называет Гранд Каньон «горой, вывернутой наизнанку»

Кто и при каких обстоятельствах обнаружил каньон

Сколько человек его ежегодно посещает

И другие интересные факты!

Организационные детали