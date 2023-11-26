Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса

Индивидуальная экскурсия в Лас-Вегасе

Посетить один из крупнейших каньонов мира и узнать о нём интересные факты

Гранд Каньон — грандиозное творение природы. Только представьте: его общая протяжённость составляет 446 км. На комфортабельном авто вы отправитесь исследовать западную часть каньона.

Подниметесь на шикарные смотровые площадки и увидите панорамы, которые не сможете забыть! А мы поделимся интересными фактами и легендами об этом волшебном месте.
Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
Ближайшие даты:
26
ноя
27
ноя
28
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29
ноя
30
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даты

Описание

Что вас ожидает

Мы отвезём вас на лучшие смотровые площадки Гранд Каньона. С них открываются по-настоящему завораживающие виды: на слоистые гребни гор, изумрудную реку Колорадо и не тронутые её течением плоские куски плато. А как хороша в Гранд Каньоне игра красок! Вы полюбуетесь переливами цветов на скалах от чёрного до ярко-золотистого — и запомните эту картину на всю жизнь. Мы дополним ваши визуальные впечатления интересными рассказами. Вы узнаете:

  • Как образовался каньон и когда это произошло
  • Какое племя североамериканских индейцев до сих пор живёт на его территории
  • Почему коренное население называет Гранд Каньон «горой, вывернутой наизнанку»
  • Кто и при каких обстоятельствах обнаружил каньон
  • Сколько человек его ежегодно посещает

И другие интересные факты!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Входные билеты на каньон оплачиваются дополнительно (+ билет для гида) — 60-69$ с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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