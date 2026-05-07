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Экскурсии в Лас-Вегасе

Найдено 12 экскурсий в Лас-Вегасе на русском языке, цены от $79. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Выгодный трансфер в Лас-Вегасе
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Лас-Вегасе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $79 за всё до 3 чел.
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Джиппинг
На машине
3.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Прокатитесь по вечернему Лас-Вегасу на джипе с открытым верхом, наслаждаясь огнями Стрипа и историей города. Включены трансфер и гид
Начало: В вашем отеле в Лас-Вегасе
1 окт в 17:00
2 окт в 17:00
от $340 за всё до 4 чел.
Долина Смерти
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина Смерти
Погрузитесь в атмосферу Долины Смерти, исследуя её уникальные пейзажи и города-призраки. Незабываемое путешествие в самое жаркое место на Земле
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$780 за всё до 6 чел.
Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
Посетите уникальную инсталляцию Seven Magic Mountains и узнайте о её значении. Возможен обед в старейшем баре Южной Невады. Вода в машине включена
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от $570 за всё до 4 чел.
Долина Смерти: легендарный национальный парк США
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Смерти: легендарный национальный парк США
Путешествие из Лас-Вегаса: разноцветные горы, Гольф-поле дьявола, впадина Бэдуотер и закат на Забриски-Пойнт. Интересные истории гида и потрясающие пейзажи
Начало: Возле вашего отеля в Лас-Вегасе
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от $850 за всё до 4 чел.
Дамба Гувера и озеро Мид
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дамба Гувера и озеро Мид
Посетите уникальные инженерные сооружения, узнайте их историю и значение. Путешествие на джипе Wrangler с открывающимся верхом и приятными бонусами
Начало: Возле вашего отеля в Лас-Вегасе
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от $520 за всё до 4 чел.
Дикий-дикий Запад
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикий-дикий Запад
Отправьтесь в прошлое и узнайте о жизни на Диком Западе. Каньон Эльдорадо, золотые рудники и захватывающие истории ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$560 за всё до 6 чел.
Каньон Зайон
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Зайон
Путешествие в Каньон Зайон - это уникальная возможность увидеть величественные скалы и насладиться красотой природы в самом сердце Юты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$780 за всё до 6 чел.
Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас
Уникальная возможность увидеть Лас-Вегас за один день! Погрузитесь в атмосферу роскоши и развлечений, не тратя много времени
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$1460 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу
Ощутите атмосферу Лас-Вегаса, где каждый отель - это целый мир, полный ярких впечатлений и роскоши
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$450 за всё до 6 чел.
Лас-Вегас - первое знакомство
14 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лас-Вегас - первое знакомство
Лас-Вегас предлагает уникальное сочетание развлечений и достопримечательностей. Узнайте, почему этот город привлекает миллионы туристов ежегодно
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$1390 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Гранд каньон
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Гранд каньон
Погрузитесь в атмосферу величественного Гранд Каньона и ощутите адреналин на стеклянном мосту Skywalk
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$820 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Д
Выгодный трансфер в Лас-Вегасе
Водитель приехал точно вовремя, ехал спокойно и аккуратно. Машина была очень чистая, приятно прокатиться.
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N
Долина Смерти
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Марина
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Хочу всем порекомендовать этот тур и оставить отзыв об Андрее, нашем гиде в Лас Вегасе. Мы были только один вечер
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в Лас Вегасе и поэтому было вообще не понятно как за такое короткое время можно было бы по максиму увидеть все самое интересное, поэтому мы решили обратиться к помощи гида Андрея и остались очень довольны своим выбором. Андрей очень индивидуально подошёл к нашим пожеланиям. Первое, что было уже очень приятно, это то что Андрей, уже до экскурсии, всегда отвечал на заданные нами вопросы в WhatsApp и был готов сделать экскурсию индивидуально по нашим пожеланиям. Когда мы приехали в Лас Вегас он нам подсказал где мы можем очень вкусно и дёшево покушать. Это было очень важно, потому что мы были с ребёнком, а сразу разобраться где покушать, было очень сложно, много людей и не знаешь где парковаться.
Экскурсия была очень интересной, Андрей успел в 3 часа показать все самые интересные места и даже разрешил поснимать видео стоя в открытом джипе во время езды. Это было очень красочно и впечатляюще.
Поздно вечером у нас была экскурсия на вертолёте над ночным Лас Вегасом и Андрей, не только в конце экскурсии отвёз нас туда, но даже помог нам на месте договориться с работниками, чтобы мы сидели спереди в вертолёте, потому что мы не говорим по-английски и нам было бы это сложно сделать самим.
Спасибо ему за экскурсию, мы получили огромное удовольствие! Очень рады знакомству с Андреем доброжелательным, открытым и профессиональным гидом.

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т
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Меня много раз просили оставить отзыв, наконец я сдалась. Оставляю. Рекомендовать или нет - не знаю. Двоякое впечатление. Было интересно,
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захватывающее, хоть и несколько странно. Я потратила не 270 долларов, а 300 (гид повёз меня в магазин whole food и заставил меня на 30 дол купить еды, кормить его и меня в дороге, но я ему благодарна, потому что еда была вкусная, а я была как раз голодная, в самолёте не кормили, да и я не знала, куда пойти поесть). Но еда должна входить в стоимость поездки,поскольку на других сайтах она аходит в стоимость! Странно было и то,что я люблю, чтоб было все по инструкции, много раз говорила гид об этом,но он сказал,что по инструкции скучно, в итоге, нарушал маршрут ни раз, а также верх открывал только когда я на него возмужющалась,что хочу ехать с открытым верхом, пусть прекратит его закрывать. Мне не нравилось,что гид жалуется на жару и закрывает верх. Это его проблемы! Указано на сайте: с открытым верхом, я желаю исполнения этого. Настрйчиво мне продавал экск3рсию за 300 дол на след. день. Но мне было дорого,я отказалась. Настойчиво два дня подряд звал меня в бассейн к нему домой, а также пить с ним коктейли(я отказалась,поскольку назавтра я самостоятельно ходила на экскурсии по городу, а на послезавтра мне надо было на утро в 4 утра вставать,чтоб выезжать в Гранд Каньон на автобусный тур. В общем, я в целом довольна, хоть и возмущение осталось. Фоток много, впечатлений масса. Фото возле магазина с вывеской Добро пожаловать в Вегас - ерунда, это не настоящая вывеска, и свет падал ужасно, и видно витрину магазина. Лучше, ехать к настоящему знаку, а не к имитации. Псевдовенеция не особо понравилась. Даунтаун понравился. Жалею, что не все успела за короткое время, проведённое в этом городе.

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Екатерина
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Экскурсия была информативной, в дружелюбной и гостеприимной атмосфере. Нам она помогла сориентироваться и эффективно спланировать оставшееся время поездки. Андрей, большое спасибо за проведенный с нами вечер, рекомендации и советы!
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Л
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Очень интересная экскурсия👍
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Sergio
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Отличный гид!! Было очень увлекательно!!!
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В
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Отлично погуляли
Отлично погуляли
Отлично погуляли
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М
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Ночной Вегас нужно смотреть только так!
Джип с открытым верхом или мотоцикл с потоком ночных огней и ветром в лицо💥 А
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в багажнике вас будут ждать заботливо приготовленные теплые вещи и угощения. И это не фантазии, а реальность, которую создает опытный гид и приятный человек Андрей.
Кроме атмосферы экскурсии, хочу подчеркнуть великолепную организацию: чтобы мы посмотрели как можно больше, Андрей ждал нас у ближайшего выхода, экономя каждую минуту на перемещения по огромным территориям отелей Вегаса. Это время мы посвящали тому, чтобы почувствовать атмосферу каждого уникального места и никуда не спешить. Ведь некоторые шоу и инсталляции никогда не повторяются, например, роскошный Зимний сад отеля-казино Bellagio каждый сезон монтируется заново и в уникальном стиле!
Если бы можно было поставить рейтинг 5+, мы бы это сделали!

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Ю
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Велика подяка гіду Андрію за чудову екскурсію, все було гарно))))
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Всего 12 отзывов в Лас-Вегасе

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Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу

Самые популярные экскурсии в Лас-Вегасе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12:
  1. Выгодный трансфер в Лас-Вегасе;
  2. По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом;
  3. Долина Смерти;
  4. Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains;
  5. Долина Смерти: легендарный национальный парк США.
Сколько стоит экскурсия по Лас-Вегасу в августе 2026
Сейчас в Лас-Вегасе можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 79 до 1460. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Посетите Лас-Вегас и насладитесь его многообразием экскурсий, которые мы предлагаем. От непревзойденных шоу и головокружительных аттракционов до тайн исторических уголков – каждый найдет занятие по душе. Исследуйте город игр и развлечений с экспертами, которые расскажут вам все о самых ярких и интересных местах. Не упустите шанс увидеть Лас-Вегас во всей его красе! Читайте отзывы, выбирайте и бронируйте экскурсии прямо сейчас, чтобы гарантировать себе незабываемые впечатления