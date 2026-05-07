Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Лас-Вегасе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $79 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Прокатитесь по вечернему Лас-Вегасу на джипе с открытым верхом, наслаждаясь огнями Стрипа и историей города. Включены трансфер и гид
Начало: В вашем отеле в Лас-Вегасе
1 окт в 17:00
2 окт в 17:00
от $340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина Смерти
Погрузитесь в атмосферу Долины Смерти, исследуя её уникальные пейзажи и города-призраки. Незабываемое путешествие в самое жаркое место на Земле
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$780 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
Посетите уникальную инсталляцию Seven Magic Mountains и узнайте о её значении. Возможен обед в старейшем баре Южной Невады. Вода в машине включена
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от $570 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Смерти: легендарный национальный парк США
Путешествие из Лас-Вегаса: разноцветные горы, Гольф-поле дьявола, впадина Бэдуотер и закат на Забриски-Пойнт. Интересные истории гида и потрясающие пейзажи
Начало: Возле вашего отеля в Лас-Вегасе
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от $850 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дамба Гувера и озеро Мид
Посетите уникальные инженерные сооружения, узнайте их историю и значение. Путешествие на джипе Wrangler с открывающимся верхом и приятными бонусами
Начало: Возле вашего отеля в Лас-Вегасе
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от $520 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикий-дикий Запад
Отправьтесь в прошлое и узнайте о жизни на Диком Западе. Каньон Эльдорадо, золотые рудники и захватывающие истории ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$560 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Зайон
Путешествие в Каньон Зайон - это уникальная возможность увидеть величественные скалы и насладиться красотой природы в самом сердце Юты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$780 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас
Уникальная возможность увидеть Лас-Вегас за один день! Погрузитесь в атмосферу роскоши и развлечений, не тратя много времени
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$1460 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу
Ощутите атмосферу Лас-Вегаса, где каждый отель - это целый мир, полный ярких впечатлений и роскоши
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лас-Вегас - первое знакомство
Лас-Вегас предлагает уникальное сочетание развлечений и достопримечательностей. Узнайте, почему этот город привлекает миллионы туристов ежегодно
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$1390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Гранд каньон
Погрузитесь в атмосферу величественного Гранд Каньона и ощутите адреналин на стеклянном мосту Skywalk
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$820 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
Водитель приехал точно вовремя, ехал спокойно и аккуратно. Машина была очень чистая, приятно прокатиться.
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N
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Хочу всем порекомендовать этот тур и оставить отзыв об Андрее, нашем гиде в Лас Вегасе. Мы были только один вечер
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т
Меня много раз просили оставить отзыв, наконец я сдалась. Оставляю. Рекомендовать или нет - не знаю. Двоякое впечатление. Было интересно,
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Экскурсия была информативной, в дружелюбной и гостеприимной атмосфере. Нам она помогла сориентироваться и эффективно спланировать оставшееся время поездки. Андрей, большое спасибо за проведенный с нами вечер, рекомендации и советы!
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Л
Очень интересная экскурсия👍
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Отличный гид!! Было очень увлекательно!!!
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В
Отлично погуляли
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М
Ночной Вегас нужно смотреть только так!
Джип с открытым верхом или мотоцикл с потоком ночных огней и ветром в лицо💥 А
Джип с открытым верхом или мотоцикл с потоком ночных огней и ветром в лицо💥 А
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Ю
Велика подяка гіду Андрію за чудову екскурсію, все було гарно))))
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Всего 12 отзывов в Лас-Вегасе
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Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу
Самые популярные экскурсии в Лас-Вегасе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12:
Сколько стоит экскурсия по Лас-Вегасу в августе 2026
Сейчас в Лас-Вегасе можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 79 до 1460. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Посетите Лас-Вегас и насладитесь его многообразием экскурсий, которые мы предлагаем. От непревзойденных шоу и головокружительных аттракционов до тайн исторических уголков – каждый найдет занятие по душе. Исследуйте город игр и развлечений с экспертами, которые расскажут вам все о самых ярких и интересных местах. Не упустите шанс увидеть Лас-Вегас во всей его красе! Читайте отзывы, выбирайте и бронируйте экскурсии прямо сейчас, чтобы гарантировать себе незабываемые впечатления