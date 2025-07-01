Индивидуальная
до 5 чел.
Все краски Лас-Вегаса
Узнайте историю Лас-Вегаса, посетите знаменитые отели-казино и насладитесь шоу танцующих фонтанов. Экскурсия на комфортабельном минивэне с опытным гидом
Начало: Отель
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
$375 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу
Тур в Лас-Вегас подарит незабываемые эмоции: галереи, рестораны, клубы, шоу и концерты. Ощутите себя в центре мира
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Лас-Вегас - первое знакомство
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
30 июл в 07:00
$1390 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖосселина1 июля 2025Не советую тратить время с Викторией. Она слишком хороша! Категорически не рекомендую экскурсию с Викторией всем, кто любит впустую бродить по
- ЕЕвгения10 апреля 2025Когда мне говорили, что в ЛВ надо смотреть отели я не верила, а зря) это произведения искусства! Спасибо Виктории за интересную экскурсию и приятно проведенное время. Мы были в восторге от красоты и разнообразия видов.
- ООльга2 января 2025Виктория отличный рассказчик, открыта к вопросам и просьбам. Гибко реагирует на запросы и готова помочь! Знает самые интересные места ЛВ
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Лас-Вегасу в июле 2025
Сейчас в Лас-Вегасе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 375 до 1390. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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