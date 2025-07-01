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городу, лениво щёлкать фоточки, тупить в казино и ничего не понимать. Потому что с ней такой номер не пройдёт. Виктория буквально испортит вам план «просто убить время» — она заставит вас влюбиться в Лас-Вегас. У неё настолько поставленная, красивая и грамотная речь, что не получится отключить мозг и делать вид, что всё это неинтересно. Она знает про город больше, чем, кажется, знает сам город о себе, и умудряется рассказать это так, что даже самые скучные факты звучат как остросюжетный роман. Мы узнали кучу потрясающей информации, о которой даже не подозревали. Маршрут был выстроен так удобно, что даже жалко было, когда всё закончилось. В общем, если вам хочется бессмысленной прогулки — обходите Викторию стороной. Она слишком хороша для таких планов.