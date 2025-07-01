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Обзорные и познавательные экскурсии Лас-Вегаса

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Лас-Вегасе на русском языке, цены от $375. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Все краски Лас-Вегаса
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Все краски Лас-Вегаса
Узнайте историю Лас-Вегаса, посетите знаменитые отели-казино и насладитесь шоу танцующих фонтанов. Экскурсия на комфортабельном минивэне с опытным гидом
Начало: Отель
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
$375 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу
Тур в Лас-Вегас подарит незабываемые эмоции: галереи, рестораны, клубы, шоу и концерты. Ощутите себя в центре мира
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$450 за всё до 6 чел.
Лас-Вегас - первое знакомство
14 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Лас-Вегас - первое знакомство
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
30 июл в 07:00
$1390 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жосселина
    1 июля 2025
    Все краски Лас-Вегаса
    Не советую тратить время с Викторией. Она слишком хороша! Категорически не рекомендую экскурсию с Викторией всем, кто любит впустую бродить по
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    городу, лениво щёлкать фоточки, тупить в казино и ничего не понимать. Потому что с ней такой номер не пройдёт. Виктория буквально испортит вам план «просто убить время» — она заставит вас влюбиться в Лас-Вегас. У неё настолько поставленная, красивая и грамотная речь, что не получится отключить мозг и делать вид, что всё это неинтересно. Она знает про город больше, чем, кажется, знает сам город о себе, и умудряется рассказать это так, что даже самые скучные факты звучат как остросюжетный роман. Мы узнали кучу потрясающей информации, о которой даже не подозревали. Маршрут был выстроен так удобно, что даже жалко было, когда всё закончилось. В общем, если вам хочется бессмысленной прогулки — обходите Викторию стороной. Она слишком хороша для таких планов.

    Не советую тратить время с Викторией. Она слишком хороша!Не советую тратить время с Викторией. Она слишком хороша!
  • Е
    Евгения
    10 апреля 2025
    Все краски Лас-Вегаса
    Когда мне говорили, что в ЛВ надо смотреть отели я не верила, а зря) это произведения искусства! Спасибо Виктории за интересную экскурсию и приятно проведенное время. Мы были в восторге от красоты и разнообразия видов.
  • О
    Ольга
    2 января 2025
    Все краски Лас-Вегаса
    Виктория отличный рассказчик, открыта к вопросам и просьбам. Гибко реагирует на запросы и готова помочь! Знает самые интересные места ЛВ
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    и как правильно без пробок пробраться и сделать красивые фото!)) Нас Виктория просто выручила и украсила наш день! Помогла записать на свадебную церемонию и мы даже уложились в рамки экскурсии! И посоветовала ресторан) Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Лас-Вегасу в июле 2025
Сейчас в Лас-Вегасе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 375 до 1390. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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