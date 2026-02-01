6 каньонов США и места из фильмов: тур в мини-группе
Увидеть одно из семи чудес природы из списка CNN, посетить Радиатор-Спрингс и долину из вестернов
Начало: Г. Лас-Вегас, 10:00
14 мар в 09:00
6 мая в 09:00
$1825 за человека
Мощь стихий: индивидуальный тур из Лас-Вегаса к каньонам, скалам, нацпаркам Юты и Аризоны
Посетить Гранд-Канон, Подкову и Антилопу, погулять по "Брайсу" и "Зайону", увидеть места киносъёмок
Начало: Аэропорт или место вашего проживания в Лас-Вегасе,...
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
$2550 за всё до 5 чел.
Знаменитые каньоны США и Лас-Вегас: тур в мини-группе
Увидеть природные богатства страны, побывать в местах из фильмов и прокатиться по дороге 66
Начало: Г. Лас-Вегас, в течение дня
6 мая в 09:00
$2180 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «С детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Лас-Вегасе
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Лас-Вегасе в феврале 2026
Сейчас в Лас-Вегасе в категории "С детьми" можно забронировать 3 тура от 1825 до 2550. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Лас-Вегасе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «С детьми», 1 ⭐ отзыв, цены от $1825. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель