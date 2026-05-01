Описание тура
Организационные детали
Для путешествия в США необходимо самостоятельно получить визу.
Программа тура по дням
«Долина огня» и Дикий Запад
Встречаемся в Лас-Вегасе в 10:00 и сразу отправляемся за город к природным достопримечательностям.
Первая остановка — национальный парк «Долина огня», который переместит нас пейзажами на Марс. Рассмотрим красноватые оттенки каньонов, скал и склонов.
Далее посетим город съёмок американских вестернов. В Канабе до сих пор царит атмосфера Дикого Запада. По пути остановимся в Сент-Джордже, где находится один из главных храмов мормонов в США.
Северное ребро Гранд-Каньона
Сегодня посетим знаменитый Гранд-Каньон — один из глубочайших в мире. Находится он на территории национального парка «Гранд-Каньон» и является уникальным геологическим объектом планеты. Мы проедем по более труднодоступной части — со стороны северного ребра — и сделаем несколько остановок на видовых точках. По пути есть большая вероятность увидеть пасущихся на лугах бизонов.
Национальный парк «Брайс»
Продолжим знакомиться с природными богатствами США в национальном парке «Брайс», где находится один из самых необычных каньонов мира. Главная особенность — худусы, они же высокие песчаные столбы. Посмотрим на каньон с высоты и найдём схожесть объекта с Терракотовой армией. Прогуляемся по лабиринтам среди худусов и сделаем эффектные фото со смотровых площадок.
Оазисы США
В заключительный день путешествия посетим ещё один национальный парк с впечатляющим каньоном — «Зайон». Здесь гораздо больше зелени, которая прячется в тени между скалами. После дождя образуются эффектные низвергающиеся водопады.
Если погода будет благоприятная, прогуляемся прямо по руслу реки Вирджин между высоченных каменных стен. Вариант на замену — посещение водоёмов, которые находятся на высоте более 1000 метров. Вокруг Изумрудных бассейнов есть пешеходные тропы — можно расслабиться у воды, насладиться прохладой и пройтись по лесу.
В Лас-Вегас вернёмся не раньше 19:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$1760
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Частично завтраки
- Все переезды по программе
- Входные билеты на объекты по программе
- Сопровождение профессиональным русскоязычным гидом
Что не входит в цену
- Перелёт до Лас-Вегаса и обратно в ваш город
- Питание
- Дополнительные развлечения (по желанию)