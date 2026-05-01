Марсианские каньоны и оазисы США с выездом из Лас-Вегаса

Увидеть лучшие природные локации в 4 национальных парках и прочувствовать атмосферу Дикого Запада
В нашем путешествии вы восхититесь масштабами не только знаменитого Гранд-Каньона, но и увидите другие не менее впечатляющие локации, напоминающие Марс — среди них национальные парки «Долина огня» и «Брайс». Вы
полюбуетесь каньонами с высоты и узнаете, что такое худусы.

Побываете в городе, где сохранилась атмосфера Дикого Запада, и сравните предыдущие места с более озеленёнными и прохладными — оазисами с чистейшей водой среди высоченных скал.

Описание тура

Организационные детали

Для путешествия в США необходимо самостоятельно получить визу.

Программа тура по дням

1 день

«Долина огня» и Дикий Запад

Встречаемся в Лас-Вегасе в 10:00 и сразу отправляемся за город к природным достопримечательностям.

Первая остановка — национальный парк «Долина огня», который переместит нас пейзажами на Марс. Рассмотрим красноватые оттенки каньонов, скал и склонов.

Далее посетим город съёмок американских вестернов. В Канабе до сих пор царит атмосфера Дикого Запада. По пути остановимся в Сент-Джордже, где находится один из главных храмов мормонов в США.

2 день

Северное ребро Гранд-Каньона

Сегодня посетим знаменитый Гранд-Каньон — один из глубочайших в мире. Находится он на территории национального парка «Гранд-Каньон» и является уникальным геологическим объектом планеты. Мы проедем по более труднодоступной части — со стороны северного ребра — и сделаем несколько остановок на видовых точках. По пути есть большая вероятность увидеть пасущихся на лугах бизонов.

3 день

Национальный парк «Брайс»

Продолжим знакомиться с природными богатствами США в национальном парке «Брайс», где находится один из самых необычных каньонов мира. Главная особенность — худусы, они же высокие песчаные столбы. Посмотрим на каньон с высоты и найдём схожесть объекта с Терракотовой армией. Прогуляемся по лабиринтам среди худусов и сделаем эффектные фото со смотровых площадок.

4 день

Оазисы США

В заключительный день путешествия посетим ещё один национальный парк с впечатляющим каньоном — «Зайон». Здесь гораздо больше зелени, которая прячется в тени между скалами. После дождя образуются эффектные низвергающиеся водопады.

Если погода будет благоприятная, прогуляемся прямо по руслу реки Вирджин между высоченных каменных стен. Вариант на замену — посещение водоёмов, которые находятся на высоте более 1000 метров. Вокруг Изумрудных бассейнов есть пешеходные тропы — можно расслабиться у воды, насладиться прохладой и пройтись по лесу.

В Лас-Вегас вернёмся не раньше 19:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$1760
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Частично завтраки
  • Все переезды по программе
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Сопровождение профессиональным русскоязычным гидом
Что не входит в цену
  • Перелёт до Лас-Вегаса и обратно в ваш город
  • Питание
  • Дополнительные развлечения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Лас-Вегас, 10:00
Завершение: Г. Лас-Вегас, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Лас-Вегасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 43 туристов
Всем привет! Меня зовут Андрей. Я более 12 лет живу в Лас-Вегасе и занимаюсь организацией туров в окрестностях и не только. Скучными и заезженными маршрутами уже никого не удивить, поэтому всегда планирую программы по малоизвестным, но не менее привлекательным достопримечательностям западной части США, Мексики и Карибам. Всё официально и на высшем уровне!

Тур входит в следующие категории Лас-Вегаса

