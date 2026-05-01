В заключительный день путешествия посетим ещё один национальный парк с впечатляющим каньоном — «Зайон». Здесь гораздо больше зелени, которая прячется в тени между скалами. После дождя образуются эффектные низвергающиеся водопады.

Если погода будет благоприятная, прогуляемся прямо по руслу реки Вирджин между высоченных каменных стен. Вариант на замену — посещение водоёмов, которые находятся на высоте более 1000 метров. Вокруг Изумрудных бассейнов есть пешеходные тропы — можно расслабиться у воды, насладиться прохладой и пройтись по лесу.

В Лас-Вегас вернёмся не раньше 19:00.