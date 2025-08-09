Знаменитые каньоны США и Лас-Вегас: тур в мини-группе
Увидеть природные богатства страны, побывать в местах из фильмов и прокатиться по дороге 66
Начало: Г. Лас-Вегас, в течение дня
19 дек в 08:00
$2180 за человека
6 каньонов США и места из фильмов: тур в мини-группе
Увидеть одно из семи чудес природы из списка CNN, посетить Радиатор-Спрингс и долину из вестернов
Начало: Г. Лас-Вегас, 10:00
7 окт в 08:00
$1825 за человека
Мощь стихий: индивидуальный тур из Лас-Вегаса к каньонам, скалам, нацпаркам Юты и Аризоны
Посетить Гранд-Канон, Подкову и Антилопу, погулять по "Брайсу" и "Зайону", увидеть места киносъёмок
Начало: Аэропорт или место вашего проживания в Лас-Вегасе,...
15 авг в 10:00
22 авг в 10:00
$2550 за всё до 5 чел.
