Когда мои друзья приезжают в Лос Анжелес, я всегда везу их в Лас Вегас. Сам я там побывал более 50 раз и всякий раз не перестаю удивляться. Его называют городом греха, но для меня это город-сказка, город-праздник. И я уверен, что вы согласитесь со мной, если увидите этот фантастический город 🏙️ моими глазами. Я приглашаю вас в Лас Вегас и готов на эти дни стать вашим гидом, водителем и переводчиком.

Это единственный в своём роде частный тур – поездка из Лос Анжелеса в Лас Вегас и обратно в моём личном автомобиле 🚘, вмещающем до 4 пассажиров.

Поездка будет полностью зависеть от ваших желаний и интересов. Я предложу вам разные варианты и вы сами решите, что вы захотите увидеть и где побывать. Поездка может быть семейной или только для взрослых. Как долго вы захотите пробыть в Лас Вегасе, зависит от вас. И даже если во время поездки вы захотите её продлить или сократить – это тоже возможно. Хотя вряд ли вы захотите уехать раньше, со мной такого ещё не случалось.

Мы обязательно проведём тур по казино и отелям и выделим время для игры, если пожелаете. Каждый отель 🏨 - это архитектурный ансамбль с уникальной тематикой: пиратская тема в Острове 🏝️ Сокровищ, древний Рим во Дворце Цезаря, Беладжио напоминает одноимённый город на севере озера Комо и сохраняет неповторимый аромат северной Италии, отель Венеция с его миниатюрным каналом и гондолами на втором этаже напоминает настоящую Венецию. Ну и, догадайтесь сами, какие города напоминают отели Нью Йорк-Нью Йорк и Париж, с его Эйфелевой башней вполовину величины (отсюда, кстати, открывается захватывающая панорама города). Все отели предоставляют широчайший выбор магазинов, ресторанов, аттракционов 🎡, детских игровых автоматов и шоу как для детей, так и для взрослых. Варьете, цирк обычный и на воде, иллюзионы, мюзиклы, эротические шоу, рыцарские турниры – шоу на любой вкус. Ещё один тур, который я считаю обязательным, - это поездка по ночному городу с его ослепительными неоновыми огнями. Мы увидим танцующие фонтаны, извергающиеся вулканы и, конечно, мы пройдемся по старому городу, где вы сможете полюбоваться всемирно известным светозвуковым представлением. И, хотя Лас Вегас в основном известен своими казино, там есть много уникальных музеев. Музей 🖼 мафии, музей ядерных испытаний, музей неоновых вывесок, музей голливудских автомобилей, музей Титаника – только некоторые из них, и мы можем посетить их по вашему желанию.

Если вы путешествуете с детьми, они не будут скучать. Мы зайдём в Дом Приключений, побываем в крытом 5-акровом парке 🌳 развлечений. Этот комплекс предлагает аттракционы на любой возраст: от детских до американских горок. Кроме того, там есть разнообразные игры, детские игровые автоматы, мини гольф и 4-D кинотеатр. Удивительные виды и тысячи возможностей сфотографироваться на память заставят вас застыть в изумлении в крытом ботаническом саду отеля Беладжио. Акулий Риф перенесёт вас в уникальный подводный мир, наполненный опасными хищниками. Высоко над городом возвышается гигантское 120-метровое колесо обозрения, одно из самых высоких в мире. Музей Мадам Тюссо даст вам возможность сфотографироваться с неотличимыми от живых восковыми фигурами голливудских звёзд. В отеле Фламинго, в естественной среде обитания, среди пышной тропической растительности вы увидите чилийских фламинго, черепах, экзотических рыб, попугаев и других редких птиц. Ваши дети найдут себе развлечение на любой вкус!

Но вернёмся к взрослым... Любите ли вы шоппинг? О-о, если вы любите, к вашим услугам бесконечное разнообразие – от сувенирных магазинов и бутиков, разбросанных по всему Лас Вегасу до огромных коммерческих цетров с 200ми и более магазинов, и даже до показов мод с возможной покупкой приглянувшихся изделий. Не забывайте только, что скорость шоппинга измеряется в долларах в час. Не превышайте ограничение скорости!

Лас Вегас никогда не спит! Ночная жизнь бьёт ключом, не буду говорить куда. Каждый ночной клуб имеет свою ауру: есть шикарные, есть сексуальные, и есть совершенно нереальные.

Ну а если вы проголодались... Любители поесть обязательно найдут себе что-нибудь по вкусу – от простой закусочной до высококлассного ресторана. Лично я предпочитаю шведский стол, что и вам рекомендую.

Я заеду за вами в ваш отель в Лос Анжелесе и мы выедем в 10-11 утра. Время в пути – 4-5 часов. Таким образом мы прибудем в Лас Вегас ко времени заселения, в 3-4 часа дня. Категорически не рекомендуется выезжать из Лас Вегаса обратно в ЛА после 11 утра в воскресенье или в последний день праздничного уик-енда – будем ехать вдвое дольше. Рекомендуется по крайней мере 1 остановка в каждую сторону. Минимальное время в Лас Вегасе – 1 ночь, так как перед обратной дорогой водитель 🚗 должен отдохнуть для нашей общей безопасности. Также из соображений безопасности самое позднее время выезда из Лас Вегаса 8 вечера, позднее этого требуется дополнительная ночь в Лас Вегасе. Несколько раз в году в Лас Вегасе происходят конвенции, конференции или спортивные события, привлекающие общенациональное внимание. В эти дни стоимость проживания возрастает в 3 раза. Свяжитесь со мной заранее, чтобы мы могли избежать лишних затрат. Мы можем спланировать поездку и по-другому: если ваш самолет ✈️ прибывает в Лос Анжелес в первой половине дня, я могу встретить вас в аэропорту и мы отправимся прямо в Лас Вегас. Вы заселитесь в отель в ЛА после возвращения из Лас Вегаса и не должны будете платить за 2 отеля в то время, когда будете в Лас Вегасе.

Стоимость моих услуг $1750 за ночь, независимо от количества пассажиров.

На первый взгляд это может показаться дорого. Но:

1. Я выполняю 3 функции – гид, водитель и переводчик

2. Я буду с вами 24 часа в сутки, кроме последней ночи перед обратным выездом (смотреть выше).

3. Я сделал домашнюю работу – провёл тщательное сравнение услуг и цен, предлагаемых отелями, ресторанами и т. д. и буду рекомендовать только тех из них, которые предоставляют наилучшее соотношение цены и сервиса. К тому же я знаю и с успехом применяю некоторые приёмы, позволяющие сэкономить. Всё это позволит вам компенсировать часть оплаты моих услуг. Другими словами – если вы захотите сэкономить, я вам помогу.

Сколько нужно карманных денег: зависит от ваших запросов. По моим подсчётам, не менее $50-70 на человека в день на еду, $20-30 на сувениры 🎁. Максимуму предела нет.

Не забудьте также, что:

Мой автомобиль вмещает не более 4 пассажиров

Для игры в казино, посещения клубов и потребления алкогольных напитков нужно быть старше 21 года. Детям не разрешается находиться в казино, но проход через них разрешён.

Некоторые аттракционы имеют также ограничения по весу и росту.

Итак, в путь. Нас ждёт незабываемая поездка в город вечного веселья и музыки Лас Вегас.