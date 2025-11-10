Мои заказы

Откройте для себя магию кино на студии Юниверсал. Вас ждут захватывающие аттракционы и уникальные шоу, которые подарят массу впечатлений
Киностудия Юниверсал, отмечающая вековой юбилей, предлагает уникальную возможность погрузиться в мир кино. Здесь можно увидеть, как создаются спецэффекты и декорации, а также стать частью любимых фильмов. Парк развлечений порадует аттракционами, такими как "Мумия" и "Парк Юрского периода". Удивительное шоу "Водный мир" и "Дом Страха" добавят острых ощущений. Это место, где мечты о встрече с киногероями становятся реальностью

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎬 Погружение в мир кино
  • 🎢 Захватывающие аттракционы
  • 🎭 Уникальные шоу
  • 🎥 Секреты спецэффектов
  • 🌟 Встреча с любимыми героями
Что можно увидеть

  • Юниверсал Студия
  • Аттракцион «Мумия»
  • Аттракцион «Парк Юрского периода»
  • Аттракцион «Трансформеры»
  • Аттракцион «Симпсоны»

Описание экскурсии

История студии Universal

Недавно отмечая свой 100-летний юбилей, киностудия Universal заслуженно считается самой старой из существующих голливудских студий. Все началось с приобретения Карлом Леммле сети недорогих кинотеатров "nickelodeon". Он быстро осознал, что создавать собственные фильмы гораздо выгоднее, чем арендовать их у других.

Путь к успеху

За свою долгую историю студия переживала множество взлетов и падений, но, преодолев все трудности, она в итоге стала одной из ведущих компаний в мире кино. Эти сто лет — это не только успехи, но и уроки, которые сделали студию тем, чем она является сегодня.

Развлечения в Universal Studio

Посещение парка развлечений "Юниверсал Студия" — это удивительное приключение, полное ярких эмоций и впечатлений!

Что можно увидеть?

  • Занимательные 3D реальности, позволяющие погрузиться в любимые фильмы;
  • Знакомство с созданием сложных спецэффектов и оригинальных декораций;
  • Невероятные аттракционы, такие как "Мумия", "Парк Юрского периода", "Трансформеры", "Симпсоны" и многие другие;
  • Захватывающее шоу по мотивам фильма "Водный мир".

Адреналин и восторг

Также вы можете посетить "Дом Страха", который оставит незабываемые впечатления. Все эти приключения делают парк уникальным местом для семейного отдыха.

Подарите себе праздник!

Не упустите возможность побывать в "Юниверсал Студии"! Ваши мечты о встрече с любимыми героями могут стать реальностью. Это идеальное место для создания ярких воспоминаний!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гида в парке
  • Трансфер из отеля и обратно в отель
  • Билет для гида
  • Парковка
Что не входит в цену
  • Билеты в парк для Вас
Место начала и завершения?
Ваш отель / Вход в парк (по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

