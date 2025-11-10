Киностудия Юниверсал, отмечающая вековой юбилей, предлагает уникальную возможность погрузиться в мир кино. Здесь можно увидеть, как создаются спецэффекты и декорации, а также стать частью любимых фильмов. Парк развлечений порадует аттракционами, такими как "Мумия" и "Парк Юрского периода". Удивительное шоу "Водный мир" и "Дом Страха" добавят острых ощущений. Это место, где мечты о встрече с киногероями становятся реальностью

Описание экскурсии

История студии Universal

Недавно отмечая свой 100-летний юбилей, киностудия Universal заслуженно считается самой старой из существующих голливудских студий. Все началось с приобретения Карлом Леммле сети недорогих кинотеатров "nickelodeon". Он быстро осознал, что создавать собственные фильмы гораздо выгоднее, чем арендовать их у других.

Путь к успеху

За свою долгую историю студия переживала множество взлетов и падений, но, преодолев все трудности, она в итоге стала одной из ведущих компаний в мире кино. Эти сто лет — это не только успехи, но и уроки, которые сделали студию тем, чем она является сегодня.

Развлечения в Universal Studio

Посещение парка развлечений "Юниверсал Студия" — это удивительное приключение, полное ярких эмоций и впечатлений!

Что можно увидеть?

Занимательные 3D реальности, позволяющие погрузиться в любимые фильмы;

Знакомство с созданием сложных спецэффектов и оригинальных декораций;

Невероятные аттракционы, такие как "Мумия", "Парк Юрского периода", "Трансформеры", "Симпсоны" и многие другие;

Захватывающее шоу по мотивам фильма "Водный мир".

Адреналин и восторг

Также вы можете посетить "Дом Страха", который оставит незабываемые впечатления. Все эти приключения делают парк уникальным местом для семейного отдыха.

Подарите себе праздник!

Не упустите возможность побывать в "Юниверсал Студии"! Ваши мечты о встрече с любимыми героями могут стать реальностью. Это идеальное место для создания ярких воспоминаний!