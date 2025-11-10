Откройте для себя магию кино на студии Юниверсал. Вас ждут захватывающие аттракционы и уникальные шоу, которые подарят массу впечатлений
Киностудия Юниверсал, отмечающая вековой юбилей, предлагает уникальную возможность погрузиться в мир кино. Здесь можно увидеть, как создаются спецэффекты и декорации, а также стать частью любимых фильмов. Парк развлечений порадует аттракционами, такими как "Мумия" и "Парк Юрского периода". Удивительное шоу "Водный мир" и "Дом Страха" добавят острых ощущений. Это место, где мечты о встрече с киногероями становятся реальностью
Недавно отмечая свой 100-летний юбилей, киностудия Universal заслуженно считается самой старой из существующих голливудских студий. Все началось с приобретения Карлом Леммле сети недорогих кинотеатров "nickelodeon". Он быстро осознал, что создавать собственные фильмы гораздо выгоднее, чем арендовать их у других.
Путь к успеху
За свою долгую историю студия переживала множество взлетов и падений, но, преодолев все трудности, она в итоге стала одной из ведущих компаний в мире кино. Эти сто лет — это не только успехи, но и уроки, которые сделали студию тем, чем она является сегодня.
Развлечения в Universal Studio
Посещение парка развлечений "Юниверсал Студия" — это удивительное приключение, полное ярких эмоций и впечатлений!
Что можно увидеть?
Занимательные 3D реальности, позволяющие погрузиться в любимые фильмы;
Знакомство с созданием сложных спецэффектов и оригинальных декораций;
Невероятные аттракционы, такие как "Мумия", "Парк Юрского периода", "Трансформеры", "Симпсоны" и многие другие;
Захватывающее шоу по мотивам фильма "Водный мир".
Адреналин и восторг
Также вы можете посетить "Дом Страха", который оставит незабываемые впечатления. Все эти приключения делают парк уникальным местом для семейного отдыха.
Подарите себе праздник!
Не упустите возможность побывать в "Юниверсал Студии"! Ваши мечты о встрече с любимыми героями могут стать реальностью. Это идеальное место для создания ярких воспоминаний!
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.