Экскурсия по Лос-Анджелесу - это уникальная возможность увидеть Беверли-Хиллс, где живут голливудские звезды, и прогуляться по Родео Драйв.Гости смогут заглянуть в отель "Беверли Уилшер", известный по фильму "Красотка", и насладиться

атмосферой Сансет Стрип. На Аллее Славы можно найти звезды любимых актеров и посетить театр "Долби", где проходит церемония "Оскара". Завершает тур посещение парка Юниверсал, где каждый сможет ощутить себя частью любимого фильма и насладиться аттракционами

Описание экскурсии

Погружение в мир Голливуда

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по знаменитому Беверли-Хиллсу, месту, где обитает множество голливудских звезд. Во время нашей прогулки вы сможете узнать больше о жизни знаменитостей и насладиться атмосферой этого гламурного района.

Родео Драйв и отель «Беверли Уилшер»

Мы начнем с центральной улицы Родео Драйв, где вы сможете увидеть роскошные магазины и впечатляющиеся витрины. Заглянем и в отель «Беверли Уилшер», известный благодаря съемкам культового фильма «Красотка». Это место наполнено магией кино!

Звезды на Аллее Славы

Далее мы направимся на знаменитую Аллею Славы в Голливуде. Здесь у вас будет возможность найти звезды ваших любимых актеров и музыкантов, а также прикоснуться к их отпечаткам. Мы также посетим театр «Долби», где каждый год проходит церемония вручения «Оскара». Поднимемся по знаменитой «оскаровской» лестнице и насладимся атмосферой киноиндустрии.

Насладитесь панорамными видами

Затем отправимся на живописную смотровую площадку на Голливудских холмах. Здесь открывается впечатляющий вид на знаменитый город Ангелов, где прошлое прекрасно сочетается с современностью. Прогуляемся по Даунтану, погружаясь в уникальную атмосферу.

Завершение в парке «Юниверсал»

Ярким завершением нашего путешествия станет посещение парка кинокомпании «Юниверсал». Это удивительное место развлечений, где вы сможете оказаться в центре событий любимого фильма или сериала, встретить кульминационных персонажей и прокатиться на захватывающих аттракционах. Кроме того, вы узнаете о создании кино и эффектов, которые вдохновляют зрителей по всему миру.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, и давайте вместе откроем для себя загадочный мир Голливуда!