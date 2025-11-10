Гости смогут заглянуть в отель "Беверли Уилшер", известный по фильму "Красотка", и насладиться
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Посещение Беверли-Хиллс
- 🎬 Прогулка по Аллее Славы
- 🏆 Театр "Долби" и "Оскар"
- 🎢 Аттракционы Юниверсал
- 🎥 Узнать о спецэффектах
Что можно увидеть
- Беверли-Хиллс
- Родео Драйв
- Аллея Славы
- Театр «Долби»
- Парк Юниверсал
Описание экскурсии
Погружение в мир Голливуда
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по знаменитому Беверли-Хиллсу, месту, где обитает множество голливудских звезд. Во время нашей прогулки вы сможете узнать больше о жизни знаменитостей и насладиться атмосферой этого гламурного района.
Родео Драйв и отель «Беверли Уилшер»
Мы начнем с центральной улицы Родео Драйв, где вы сможете увидеть роскошные магазины и впечатляющиеся витрины. Заглянем и в отель «Беверли Уилшер», известный благодаря съемкам культового фильма «Красотка». Это место наполнено магией кино!
Звезды на Аллее Славы
Далее мы направимся на знаменитую Аллею Славы в Голливуде. Здесь у вас будет возможность найти звезды ваших любимых актеров и музыкантов, а также прикоснуться к их отпечаткам. Мы также посетим театр «Долби», где каждый год проходит церемония вручения «Оскара». Поднимемся по знаменитой «оскаровской» лестнице и насладимся атмосферой киноиндустрии.
Насладитесь панорамными видами
Затем отправимся на живописную смотровую площадку на Голливудских холмах. Здесь открывается впечатляющий вид на знаменитый город Ангелов, где прошлое прекрасно сочетается с современностью. Прогуляемся по Даунтану, погружаясь в уникальную атмосферу.
Завершение в парке «Юниверсал»
Ярким завершением нашего путешествия станет посещение парка кинокомпании «Юниверсал». Это удивительное место развлечений, где вы сможете оказаться в центре событий любимого фильма или сериала, встретить кульминационных персонажей и прокатиться на захватывающих аттракционах. Кроме того, вы узнаете о создании кино и эффектов, которые вдохновляют зрителей по всему миру.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, и давайте вместе откроем для себя загадочный мир Голливуда!
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гида в парке
- Трансфер из отеля и обратно в отель
- Билет для гида
- Парковка
Что не входит в цену
- Билеты в парк для Вас