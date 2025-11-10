Мои заказы

Лос-Анджелес и Студия Юниверсал

Посетите легендарные места Лос-Анджелеса: Беверли-Хиллс, Аллея Славы и парк Юниверсал. Откройте для себя мир кино и звездных развлечений
Экскурсия по Лос-Анджелесу - это уникальная возможность увидеть Беверли-Хиллс, где живут голливудские звезды, и прогуляться по Родео Драйв.

Гости смогут заглянуть в отель "Беверли Уилшер", известный по фильму "Красотка", и насладиться
атмосферой Сансет Стрип.

На Аллее Славы можно найти звезды любимых актеров и посетить театр "Долби", где проходит церемония "Оскара".

Завершает тур посещение парка Юниверсал, где каждый сможет ощутить себя частью любимого фильма и насладиться аттракционами

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Посещение Беверли-Хиллс
  • 🎬 Прогулка по Аллее Славы
  • 🏆 Театр "Долби" и "Оскар"
  • 🎢 Аттракционы Юниверсал
  • 🎥 Узнать о спецэффектах
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Что можно увидеть

  • Беверли-Хиллс
  • Родео Драйв
  • Аллея Славы
  • Театр «Долби»
  • Парк Юниверсал

Описание экскурсии

Погружение в мир Голливуда

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по знаменитому Беверли-Хиллсу, месту, где обитает множество голливудских звезд. Во время нашей прогулки вы сможете узнать больше о жизни знаменитостей и насладиться атмосферой этого гламурного района.

Родео Драйв и отель «Беверли Уилшер»

Мы начнем с центральной улицы Родео Драйв, где вы сможете увидеть роскошные магазины и впечатляющиеся витрины. Заглянем и в отель «Беверли Уилшер», известный благодаря съемкам культового фильма «Красотка». Это место наполнено магией кино!

Звезды на Аллее Славы

Далее мы направимся на знаменитую Аллею Славы в Голливуде. Здесь у вас будет возможность найти звезды ваших любимых актеров и музыкантов, а также прикоснуться к их отпечаткам. Мы также посетим театр «Долби», где каждый год проходит церемония вручения «Оскара». Поднимемся по знаменитой «оскаровской» лестнице и насладимся атмосферой киноиндустрии.

Насладитесь панорамными видами

Затем отправимся на живописную смотровую площадку на Голливудских холмах. Здесь открывается впечатляющий вид на знаменитый город Ангелов, где прошлое прекрасно сочетается с современностью. Прогуляемся по Даунтану, погружаясь в уникальную атмосферу.

Завершение в парке «Юниверсал»

Ярким завершением нашего путешествия станет посещение парка кинокомпании «Юниверсал». Это удивительное место развлечений, где вы сможете оказаться в центре событий любимого фильма или сериала, встретить кульминационных персонажей и прокатиться на захватывающих аттракционах. Кроме того, вы узнаете о создании кино и эффектов, которые вдохновляют зрителей по всему миру.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, и давайте вместе откроем для себя загадочный мир Голливуда!

Ежедневно, по договоренности

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гида в парке
  • Трансфер из отеля и обратно в отель
  • Билет для гида
  • Парковка
Что не входит в цену
  • Билеты в парк для Вас
Место начала и завершения?
Ваш отель / Вход в парк (по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лос-Анджелеса

