Экскурсия в Лос-Анджелес: Индивидуальная пешеходная экскурсия в Юниверсал Студию
В парке осуществятся Ваши заветные мечты встречи с любимыми героями, в нем будет интересно как взрослым, так и детям.
Подарите себе поход в «Universal Studios» всей семьей, и Вы увезете с собой массу ярких впечатлений!
Подарите себе поход в «Universal Studios» всей семьей, и Вы увезете с собой массу ярких впечатлений!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Внутренняя кухня одной из главных киностудий мираКиностудии «Юниверсал» в 2012 году исполнилось 100 лет, она является старейшей из ныне существующих голливудских студий. За это время компания прошла долгий путь от простого к сложному и стала одной из ведущих в мире кино.
Основателем студии был выходец из Германии Карл Леммле, который приобретя сеть дешевых кинотеатров «nickelodeon», через некоторое время понял, что намного выгоднее самому снимать фильмы, чем брать их напрокат, затрачивая большие средства.
В парке развлечений «Universal Studios» Вас ждет день, полный приключений. Вы сможете прокатиться на таких знаменитых аттракционах, как «Мумия», «Парк Юрского периода», «Трансформеры», «Симпсоны», посмотреть шоу, поставленное по мотивам фильма «Водный мир», посетить «Дом Страха», сделать фото в зубах у акулы из фильма «Челюсти», узнать, как создаются спецэффекты и строятся сложнейшие декорации, побывать в 3D реальности фильма «Кинг-Конг» и многое-многое другое.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида в парке
- Трансфер из отеля и обратно в отель
- Билет для гида
- Парковка
- Что не входит
- Билеты в парк для Вас
- Место начала и завершения?
- Ваш отель / Вход в парк (по договоренности)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- О месте встречи турист договаривается с гидом. Связаться для уточнения информации можно по номеру +1 818 919 9305
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании