Внутренняя кухня одной из главных киностудий мираКиностудии «Юниверсал» в 2012 году исполнилось 100 лет, она является старейшей из ныне существующих голливудских студий. За это время компания прошла долгий путь от простого к сложному и стала одной из ведущих в мире кино.

Основателем студии был выходец из Германии Карл Леммле, который приобретя сеть дешевых кинотеатров «nickelodeon», через некоторое время понял, что намного выгоднее самому снимать фильмы, чем брать их напрокат, затрачивая большие средства.

В парке развлечений «Universal Studios» Вас ждет день, полный приключений. Вы сможете прокатиться на таких знаменитых аттракционах, как «Мумия», «Парк Юрского периода», «Трансформеры», «Симпсоны», посмотреть шоу, поставленное по мотивам фильма «Водный мир», посетить «Дом Страха», сделать фото в зубах у акулы из фильма «Челюсти», узнать, как создаются спецэффекты и строятся сложнейшие декорации, побывать в 3D реальности фильма «Кинг-Конг» и многое-многое другое.