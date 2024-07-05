13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Погрузитесь в мир гигантских секвой в национальном парке «Секвойя». Откройте для себя древние деревья, насладитесь чистым воздухом и удивительными видами
11 авг в 07:30
12 авг в 07:30
$1 097 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
Увлекательное путешествие по Санта-Барбаре, Солвангу и винной долине Санта-Инес. Откройте для себя историю, культуру и лучшие вина Калифорнии
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$880 за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Город-сказка, город-мечта - едва ли не каждый второй американец сказал бы, что это о Сан-Диего. Узнайте, за что его так любят, на нашей экскурсии
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$960 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga5 июля 2024Прекрасная экскурсия!!! Спасибо большое!!
- ДДаниил15 июня 2024Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером. Может показаться, что дорога до парка занимает достаточно
- ТТатьяна12 февраля 2024Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой! Нет смысла долго пересказывать подробности про это волшебное место. О нем написаны книги,
- ААлена21 января 2024Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в августе 2024
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 880 до 1 097. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лос-Анджелесе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 5 ⭐ отзывов, цены от $880. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь