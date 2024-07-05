Однодневные – экскурсии в Лос-Анджелесе

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $880. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
На машине
4 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Погрузитесь в мир гигантских секвой в национальном парке «Секвойя». Откройте для себя древние деревья, насладитесь чистым воздухом и удивительными видами
11 авг в 07:30
12 авг в 07:30
$1 097 за всё до 3 чел.
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
Увлекательное путешествие по Санта-Барбаре, Солвангу и винной долине Санта-Инес. Откройте для себя историю, культуру и лучшие вина Калифорнии
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$880 за всё до 6 чел.
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Город-сказка, город-мечта - едва ли не каждый второй американец сказал бы, что это о Сан-Диего. Узнайте, за что его так любят, на нашей экскурсии
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$960 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    5 июля 2024
    Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
    Прекрасная экскурсия!!! Спасибо большое!!
  • Д
    Даниил
    15 июня 2024
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером. Может показаться, что дорога до парка занимает достаточно
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    много времени, но за разговорами с Владом это время пролетает незаметно! Он расскажет вам не только о самом парке, но и об опыте жизни в ЛА и работе в кино, а также об истории США и самой Калифорнии Парк «Секвойя» – удивительная природная достопримечательность с уникальными растениями, произрастающими только в Калифорнии на склоне Сьерра-Невада. Впечатления от просмотра вживую очень захватывающие Также в парке совершенно свободно гуляют некрупные олени, которые совершенно не боятся людей - к ним можно подойти на расстояние в пару метров Гора Моро – вишенка на торте экскурсии, открывающая поразительные виды на просторы национального парка Рекомендуем всем!

    Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с ТрипстеромЭкскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с ТрипстеромЭкскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с ТрипстеромЭкскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с ТрипстеромЭкскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с ТрипстеромЭкскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с ТрипстеромЭкскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с ТрипстеромЭкскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с ТрипстеромЭкскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером
  • Т
    Татьяна
    12 февраля 2024
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой! Нет смысла долго пересказывать подробности про это волшебное место. О нем написаны книги,
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    и тут уже многое верно рассказано. Конечно, Парк Секвой производит невероятное впечатление! Здесь вы соприкасаетесь одновременно и с Великой Природой, и с Древней Историей, поскольку этим живым существам по 2000 тысячи лет и более! Конечно, Парк Секвой относится к "must see" достопримечательностям при визите в Лос-Анджелес. По организации экскурсии у нас был особый случай. На изначальную дату поездки во всем регионе, включая Лос-Анджелес, объявили штормовое предупреждение. Шли ливни, сходили сели, в горах был снегопад. Влад все время был на связи, отслеживал погоду, перекрытие дорог, держал нас в курсе. В итоге обсудили и сдвинули экскурсию на день. Дальше двигать мы не могли, поджимали общие сроки поездки в Калифорнию. Но и отменять поездку к секвойям тоже никак не хотелось. Отдельная благодарность Владу за четкость и пунктуальность во всем этом форс-мажоре! Также отметим, что Влад заранее проконсультировал по одежде на такую погоду и подсказал, где можно быстро и недорого закупить недостающее для поездки "из лета в зиму". Пока ехали к парку, Влад рассказывал не только про Парк, но и про историю Калифорнии и Лос Анджелеса, окружающую природу, образ жизни, который ведут местные жители. На ланч мы остановились в аутентичном американском дайнере. И поели, и получили впечатление о негородской Америке. Когда приехали в горы, температура стала резко снижаться. Рейнджеры на въезде в Парк предупредили о гололеде и необходимости одеть цепи на колеса. Влад и к этому был готов! Доехав до оговоренной с рейнджерами точки, мы остановились, и Влад по локоть в грязи надел на колеса цепи. В самом Парке Влад помогал выбрать лучшие точки и планы для фотографий, всегда был готов сфотографировать нас с мужем и терпеливо ждал, пока мы вели съемку. Нельзя не отметить гибкость и полную готовность гида подстроиться под интересы туристов. На обратной дороге говорили обо всем, начиная с перипетий жизни эмигранта в Калифорнии и заканчивая влиянием искусственного интеллекта на киноиндустрию. Влад интереснейший собеседник, готовый поддержать любую тему. Отзыв получился на мажорной ноте, но мы действительно благодарны Владу за то, что эта великолепная экскурсия состоялась в крайне непростых условиях. И конечно, рекомендуем Влада как гида в Лос-Анджелесе!

    Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!
  • А
    Алена
    21 января 2024
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он
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    есть ОДНОЗНАЧНО. Никогда и нигде вы ничего подобного больше не увидите и не испытаете, само место, шок от увиденного, то, как Влад рассказывает об уникальности этих потрясающих секвой – это впечатление, которое вы не забудете до конца жизни! Монументальные секвойи, которые, кажется, разговаривают с тобой при прикосновении, внутри которых протекает история 3500летней жизни, и прикладывая к ним руку, слушая их, вас не покинет ощущение, что вы побывали в параллельной вселенной. Далее вы уедете домой из Лос-Анджелеса в любую другую точку планеты, и помимо потрясающих фотографий, которые вам сделает Влад, заберёте с собой незабываемые впечатления о параллельном мире парка Секвой. Я всем советую не раздумывать, ибо даже близко подобных эмоций вы не найдете и не испытаете от поездок ни на трипстере, ни на любом другом портале. Это то самое уникальное, что вы увезете с собой домой, и будете с теплом вспоминать, не веря что вы побывали в таком месте. P.S. Если бы все собеседники, которых мы встречаем на жизненном пути, хотя бы на 10% были столь интересными и образованными, как Влад - то наше человечество бы двигалось вперед семимильными шагами в развитии.

    Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНОЕсли вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНОЕсли вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНОЕсли вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНО

Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
  2. Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
  3. Сан-Диего - лучший город для жизни в США
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  2. Голливудская аллея славы
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Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в августе 2024
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 880 до 1 097. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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