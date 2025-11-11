Мои заказы

Must visit: национальные парки Йосемити и Секвойя

Если вы планируете отправиться в путешествие по Калифорнии, то вам несказанно повезло, потому что у вас есть возможность познакомиться не только с городами этого солнечного штата, но и с лучшими национальными парками США.
Must visit: национальные парки Йосемити и Секвойя
Must visit: национальные парки Йосемити и Секвойя
Must visit: национальные парки Йосемити и Секвойя
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание тура

Что вас ждёт?

Вас ожидает уникальная возможность совместить познавательное путешествие и отдых на природе. Изучайте городские достопримечательности и наслаждайтесь красотой окружающего мира. Многие наши туристы выбирают туры в парки Йосемити и Секвойя, которые знамениты своими пейзажами и богатством природы.

Парк Йосемити

Йосемити — это место, которое стоит посещать многократно. Каждый раз здесь открываются новые грани впечатлений. Этот парк не оставит вас равнодушными!

В Йосемити можно насладиться великолепными видами гор и водопадов. Гранитные скалы возвышаются над долинами, а водопады с чистейшей водой каскадно спадают с высоты. Укрывшись под снежным покровом, горные вершины создают живописный фон для красочных цветов, которые расцветают в просторах ландшафта.

Во время прогулок по маркированным тропам у вас есть возможность встретить оленей и бурундуков. Название «Йосемити» связано с историей о молодом вожде Тенайе, который во времена голода спас своё племя, убив огромного медведя. На Шере это имя переводится как «Большой Медведь Гризли» и стало символом данного региона.

Парк Секвойя

Заповедник Секвойя подарит вам уникальную возможность увидеть гигантские секвойи в роще Марипоса — самую большую в мире группу деревьев. Одно из самых известных деревьев — Дерево Генерала Шермана. Эти гиганты могут достигать высоты до 100 метров и диаметра до 11 метров, и растут только в Калифорнии.

Средняя продолжительность жизни секвойи составляет около 4 тысяч лет, а их кора, толстая и волокнистая, делает их устойчивыми к огню. Прикосновение к такой секвойе оставляет незабываемые ощущения, словно вы касаетесь живого организма.

Также в парке множество других интересных достопримечательностей, среди которых Tunnel Log — автомобильный туннель, прорезанный в упавшей гигантской секвойе.

Ежедневно.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк Йосемити
  • Парк Секвойя
  • Город Фресно
  • Сан-Франциско (или возвращение в Лос-Анджелес)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Оплата проживания в отеле
  • Возвращение в Лос-Анджелес (за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Лос-Анджелеса

Похожие туры из Лос-Анджелеса

Национальные парки Секвойя и Йосемити
2 дня
Национальные парки Секвойя и Йосемити
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, точная дата и время согласуются с гидом
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
$1825 за всё до 6 чел.
Калифорнийский роуд-трип по побережью и нацпаркам в мини-группе
На машине
4 дня
Калифорнийский роуд-трип по побережью и нацпаркам в мини-группе
Объехать 6 городов, отдохнуть в "Секвойе" и "Йосемити", налюбоваться горами и океаном
Начало: Аэропорт Лос-Анджелеса, 9:00
26 фев в 09:00
28 мар в 09:00
$2180 за человека
Лучшее в западных штатах США: более 12 городов и 5 заповедных территорий
На машине
9 дней
Лучшее в западных штатах США: более 12 городов и 5 заповедных территорий
Уникальный тур по Лос-Анджелесу и западным штатам США. Посетите Гранд-Каньон, Лас-Вегас, Санта-Барбару и другие знаменитые места
Начало: Г. Лос-Анджелес, отель, в течение дня
13 дек в 10:00
4 янв в 10:00
$2125 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Лос-Анджелесе
Все туры из Лос-Анджелеса