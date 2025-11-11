Если вы планируете отправиться в путешествие по Калифорнии, то вам несказанно повезло, потому что у вас есть возможность познакомиться не только с городами этого солнечного штата, но и с лучшими национальными парками США.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Что вас ждёт?

Вас ожидает уникальная возможность совместить познавательное путешествие и отдых на природе. Изучайте городские достопримечательности и наслаждайтесь красотой окружающего мира. Многие наши туристы выбирают туры в парки Йосемити и Секвойя, которые знамениты своими пейзажами и богатством природы.

Парк Йосемити

Йосемити — это место, которое стоит посещать многократно. Каждый раз здесь открываются новые грани впечатлений. Этот парк не оставит вас равнодушными!

В Йосемити можно насладиться великолепными видами гор и водопадов. Гранитные скалы возвышаются над долинами, а водопады с чистейшей водой каскадно спадают с высоты. Укрывшись под снежным покровом, горные вершины создают живописный фон для красочных цветов, которые расцветают в просторах ландшафта.

Во время прогулок по маркированным тропам у вас есть возможность встретить оленей и бурундуков. Название «Йосемити» связано с историей о молодом вожде Тенайе, который во времена голода спас своё племя, убив огромного медведя. На Шере это имя переводится как «Большой Медведь Гризли» и стало символом данного региона.

Парк Секвойя

Заповедник Секвойя подарит вам уникальную возможность увидеть гигантские секвойи в роще Марипоса — самую большую в мире группу деревьев. Одно из самых известных деревьев — Дерево Генерала Шермана. Эти гиганты могут достигать высоты до 100 метров и диаметра до 11 метров, и растут только в Калифорнии.

Средняя продолжительность жизни секвойи составляет около 4 тысяч лет, а их кора, толстая и волокнистая, делает их устойчивыми к огню. Прикосновение к такой секвойе оставляет незабываемые ощущения, словно вы касаетесь живого организма.

Также в парке множество других интересных достопримечательностей, среди которых Tunnel Log — автомобильный туннель, прорезанный в упавшей гигантской секвойе.