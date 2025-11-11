Описание тура
Что вас ждёт?
Вас ожидает уникальная возможность совместить познавательное путешествие и отдых на природе. Изучайте городские достопримечательности и наслаждайтесь красотой окружающего мира. Многие наши туристы выбирают туры в парки Йосемити и Секвойя, которые знамениты своими пейзажами и богатством природы.
Парк Йосемити
Йосемити — это место, которое стоит посещать многократно. Каждый раз здесь открываются новые грани впечатлений. Этот парк не оставит вас равнодушными!
В Йосемити можно насладиться великолепными видами гор и водопадов. Гранитные скалы возвышаются над долинами, а водопады с чистейшей водой каскадно спадают с высоты. Укрывшись под снежным покровом, горные вершины создают живописный фон для красочных цветов, которые расцветают в просторах ландшафта.
Во время прогулок по маркированным тропам у вас есть возможность встретить оленей и бурундуков. Название «Йосемити» связано с историей о молодом вожде Тенайе, который во времена голода спас своё племя, убив огромного медведя. На Шере это имя переводится как «Большой Медведь Гризли» и стало символом данного региона.
Парк Секвойя
Заповедник Секвойя подарит вам уникальную возможность увидеть гигантские секвойи в роще Марипоса — самую большую в мире группу деревьев. Одно из самых известных деревьев — Дерево Генерала Шермана. Эти гиганты могут достигать высоты до 100 метров и диаметра до 11 метров, и растут только в Калифорнии.
Средняя продолжительность жизни секвойи составляет около 4 тысяч лет, а их кора, толстая и волокнистая, делает их устойчивыми к огню. Прикосновение к такой секвойе оставляет незабываемые ощущения, словно вы касаетесь живого организма.
Также в парке множество других интересных достопримечательностей, среди которых Tunnel Log — автомобильный туннель, прорезанный в упавшей гигантской секвойе.
Ежедневно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Йосемити
- Парк Секвойя
- Город Фресно
- Сан-Франциско (или возвращение в Лос-Анджелес)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Оплата проживания в отеле
- Возвращение в Лос-Анджелес (за доп. плату)